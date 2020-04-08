 Шахраї розсилають українцям есемески нібито від банків, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це попереджає пресслужба Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахраї не полишають спроб обдурити українців. Вони масово розсилають СМС повідомлення від імені банків з пропозицією отримати нібито "державну допомогу". Для цього вони вимагають повідомити номер своєї платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію", - сказано в повідомленні.

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В НБУ підкреслюють, що зміст повідомлень може відрізнятися, але мета у них одна - отримати персональні відомості про громадян і їхні банківські картки.

"Національний банк застерігає:

не відповідайте на такі повідомлення;

не телефонуйте за вказаними номерами;

не переходьте за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях;

не розголошуйте та не пересилайте нікому в жодному разі свої персональні дані, термін дії платіжної картки та код безпеки CVC (три цифри на звороті картки)", - сказано в повідомленні.

У Нацбанку підкреслили, що при нарахуванні будь-яких пенсійних, соціальних та інших виплат банки не дзвонять клієнтам, не пишуть їм смски, не питають номер картки та інші персональні дані.

"Розкажіть про це своїм рідним, близьким і знайомим", - попросили в НБУ.

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