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Все про:банки (393) шахрайство (320) НБУ (674) соцвиплати (107)

 Шахраї розсилають українцям есемески нібито від банків, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Аферисти пропонують отримати "державну допомогу" і просять повідомити їм номер картки, термін її дії, CVC-код і іншу інформацію. Робити цього не можна.

Про це попереджає пресслужба Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахраї не полишають спроб обдурити українців. Вони масово розсилають СМС повідомлення від імені банків з пропозицією отримати нібито "державну допомогу". Для цього вони вимагають повідомити номер своєї платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почастішали випадки шахрайства під виглядом дезинфекції, - Мінрегіон

В НБУ підкреслюють, що зміст повідомлень може відрізнятися, але мета у них одна - отримати персональні відомості про громадян і їхні банківські картки.

"Національний банк застерігає:

  • не відповідайте на такі повідомлення;
  • не телефонуйте за вказаними номерами;
  • не переходьте за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях;
  • не розголошуйте та не пересилайте нікому в жодному разі свої персональні дані, термін дії платіжної картки та код безпеки CVC (три цифри на звороті картки)", - сказано в повідомленні.

Шахраї розсилають українцям есемески нібито від банків, - НБУ 01

У Нацбанку підкреслили, що при нарахуванні будь-яких пенсійних, соціальних та інших виплат банки не дзвонять клієнтам, не пишуть їм смски, не питають номер картки та інші персональні дані.

"Розкажіть про це своїм рідним, близьким і знайомим", - попросили в НБУ.

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Шахраї розсилають українцям есемески нібито від банків, - НБУ 02
Шахраї розсилають українцям есемески нібито від банків, - НБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187541
 
 
 Топ коментарі
 
Шукать їх звісно ніколи, всі ловлять перехожих
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их и раньше мусора никогда не искали .. хотя найти их проще простого .. только взять с этих зэков нечего, а мусорам деньги нужны ..
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У нас есть разница между мошенниками и банками?
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есть. мошенник может что-то тебе оставить.
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Шукать їх звісно ніколи, всі ловлять перехожих
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их и раньше мусора никогда не искали .. хотя найти их проще простого .. только взять с этих зэков нечего, а мусорам деньги нужны ..
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конечно! Имя оператора, рассылающего ? оператор предпринял меры к выявлению ? местоположение с точностью до 100 м вычисляется на раз
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отправка выполняется при помощи GSM хаба,. типа такого
Мошенники рассылают украинцам смс-ки якобы от банков, - НБУ - Цензор.НЕТ 5341
Также оператор мобильной связи эту хрень может вычислить по нагруске и скорости отправки из определенного сегмента/вышки
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их нелья ловить - онижыдети. и не мыролюбно все это.
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Надо выпустить рекламу - Украинцы, не будьте лохами хотя бы на период карантина.
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А еще вызванивают на телефоны - памагите, ваш родственник попал в трабл, перечисляй бабки скорее...
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это уже классика.. мне за несколько недель и на дом. тел. звякнули и на моб
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и мне звонила "служба безопасности банка" -послал накуй, больше меня не спасают.
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у нас уже и не осталось таких людей к которым бы не звонили ..
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мошенники для предоставления бесплатной помощи просят сообщить адрес, время когда вас не будет дома, и оставить ключ под ковриком.
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Социальная инженерия всегда была и будет основным видом мошенничества.
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Суть не в том что мошенники рассылают, а в том что 73%
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А ещё эти п*расы звонят типа от ПриватБанка и говорят, что якобы делалась покупка в интернет магазине с моей карточки но по каким-то мотивам она не оплатилась (чего никогда не было)
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