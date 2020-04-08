 Якщо школярі не відновлять заняття до 1 червня, то період на коригуюче навчання буде у вересні, - Мандзій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Вона нагадала, що навчальний рік в Україні триває з 1 вересня і має закінчитися не пізніше 1 липня, навчальні плани шкіл переважно розраховані до кінця травня.
"Після карантину потрібно знайти час, щоб зрозуміти ситуацію з конкретного предмета в конкретному класі конкретної школи. Коригувальне навчання - виключно в межах компетенції школи і вчителя. Але це не означає, що до 1 липня всі діти без винятку будуть сидіти за партами", - пояснила чиновниця.
За її словами, дистанційне навчання по-різному організовано, загалом 15 106 шкіл з різними умовами.
Вона уточнила, що найважливіша проблема, яка виникла в період карантину, - це технічні можливості доступу до інтернету учнів і вчителів.
"У нас залишилося 3% шкіл, які не мають доступу до інтернету. Але вчимося ми зараз дистанційно з дому. Тому не можемо порахувати, скільки вчителів та учнів не мають фізичного доступу до мережі. У нас більше 437 тисяч вчителів і понад 4 мільйони учнів" , - додала чиновниця.
В Україні з 12 березня закрили школи і виші через поширення коронавірусу COVID-19.
17 березня Кабмін запровадив посилені заходи боротьби з коронавірусом в Україні.
25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня і запровадити по всій Україні режим надзвичайної ситуації.
Неужели дети настолько глупые, что не могут самостоятельно усвоить материал
А другой вчера здесь писал, что его внук ничего не может сам выучить.
И для того что бы учить детей и предназначены учителя..и по другому ни как...
И не все родители могут заменить учителя...
Моя дитина здала профільні іспити до ЧВУТ. Від зарахування нас відділює лише нострифікація, що неможлива без оригіналу атестата. Не вперлося нам то ЗНО. Ставте, шо є та відпустіть з богом. І таких як ми по Україні чимало. Діти тупо пролітають із навчанням за кордоном у цьому році через неміч Міністерства. Всі зусилля в дупу.