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 Суспільство
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Все про:карантин (2387) освіта (688) школа (826) Міносвіти (601) навчання (155) COVID-19 (3196) коронавірус (1937) Мандзій (5) дистанційне навчання (2)

 Якщо школярі не відновлять заняття до 1 червня, то період на коригуюче навчання буде у вересні, - Мандзій

Якщо школярі не відновлять заняття до 1 червня 2020 року через карантин в Україні, то це означає, що період на коригуюче навчання буде у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона нагадала, що навчальний рік в Україні триває з 1 вересня і має закінчитися не пізніше 1 липня, навчальні плани шкіл переважно розраховані до кінця травня.

"Після карантину потрібно знайти час, щоб зрозуміти ситуацію з конкретного предмета в конкретному класі конкретної школи. Коригувальне навчання - виключно в межах компетенції школи і вчителя. Але це не означає, що до 1 липня всі діти без винятку будуть сидіти за партами", - пояснила чиновниця.

За її словами, дистанційне навчання по-різному організовано, загалом 15 106 шкіл з різними умовами.

Також читайте: Усі випускники 9 класу отримають документ, на підставі якого зможуть вступити до закладу профосвіти, - Мандзій

Вона уточнила, що найважливіша проблема, яка виникла в період карантину, - це технічні можливості доступу до інтернету учнів і вчителів.

"У нас залишилося 3% шкіл, які не мають доступу до інтернету. Але вчимося ми зараз дистанційно з дому. Тому не можемо порахувати, скільки вчителів та учнів не мають фізичного доступу до мережі. У нас більше 437 тисяч вчителів і понад 4 мільйони учнів" , - додала чиновниця.

В Україні з 12 березня закрили школи і виші через поширення коронавірусу COVID-19.

17 березня Кабмін запровадив посилені заходи боротьби з коронавірусом в Україні.

25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня і запровадити по всій Україні режим надзвичайної ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187537
 
 
 Топ коментарі
 
Ага...лохи однозначно...не то что зеленое стадо в полном составе с дипломами Трускавецкой аккадемии...
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И уж тем более с результатами оманского осла и его стада...
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тока не надо равнять результаты гройсмана с чивокуниными...
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ЛЮБОЙ УКРАИНЕЦ С РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИК !!! Если школьники не возобновят занятия до 1 июня, то период на корректирующее обучение будет в сентябре, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9647ГРОСЯ ВОН С ТРЕМЯ КЛАССАМИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕМЬЕРОМ БЫЛ А ВИКТОР ФЁДОРЫЧ С ДВУМЯ ПРЕЗИДЕНТОМ !!! Если школьники не возобновят занятия до 1 июня, то период на корректирующее обучение будет в сентябре, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8349
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Ага...лохи однозначно...не то что зеленое стадо в полном составе с дипломами Трускавецкой аккадемии...
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тока не надо равнять результаты гройсмана с чивокуниными...
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И уж тем более с результатами оманского осла и его стада...
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В этом году все останутся на второй год)))
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мой проснулся, сделал доделал вчерашние уроки с утречка, посмотрел по ютубу новые уроки.. если надоело - нажал паузу - позже вернулся к нему. Почитал книжку... мама сфотографировала выполненные задания отправила учительнице. Первый класс, ребенку 7 лет .... ждет новых заданий с нетерпением.... правда есть но.. из класса упорно с детьми занимаются от силы 6 человек - остальные родители забили на занятия...
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Начиная с класса пятого такой добросовестности от ребенка ожидать уже обычно сложнее. и дело даже не самом ребенке, сам материал уже требует другой подачи и других энерго-время-затрат. конечно, всегда найдутся те, у которых все будет получаться.
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Ну неужели нельзя дома проучиться по учебникам а потом в школе, когда будет можно уже , понаписывать контрольные работы и тесты и спокойно идти на каникулы.
Неужели дети настолько глупые, что не могут самостоятельно усвоить материал
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Почитай коммент выше - парень занимается с удовольствием.
А другой вчера здесь писал, что его внук ничего не может сам выучить.
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Это дети...у детей другие интересы...
И для того что бы учить детей и предназначены учителя..и по другому ни как...
И не все родители могут заменить учителя...
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Иногда, по некоторым предметам - может. но системой это быть не может, как и ожидание способности ребенка самостоятельно освоить все предметы. Но, походу, новые вызовы готовят нас к новым подходам.
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Проблем со школами быть не может На карантине они месяц или целый год большого вреда нет Экономика от этого не пострадает
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Відлайте атестат, падлюки!
Моя дитина здала профільні іспити до ЧВУТ. Від зарахування нас відділює лише нострифікація, що неможлива без оригіналу атестата. Не вперлося нам то ЗНО. Ставте, шо є та відпустіть з богом. І таких як ми по Україні чимало. Діти тупо пролітають із навчанням за кордоном у цьому році через неміч Міністерства. Всі зусилля в дупу.
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