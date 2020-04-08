 У Києві опалення відімкнули у 99% житлових будинків, - КМДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Для кожного мешканця столиці триває надзвичайно складний період. У Києві фіксують нові випадки захворювання на COVID-19, запроваджена низка карантинних обмежень, покликана вберегти кожного з нас від хвороби. Тому ми ухвалили рішення не чекати 15 квітня. І як тільки погода дозволила – відключили опалення", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За йогословами, опалювальний сезон 2019/2020 був, безумовно, стабільніший та менш аварійний, ніж минулий. Цьому сприяла планова масштабна реконструкція, яку місто розпочало у 2019 році та раціоналізація виробничих процесів.

"Це дало змогу досягти знизити кількість аварійних випадків на теплових мережах на 10%", – сказав Пантелеєв.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 5 квітня в столиці почнуть процес відключення опалення в житлових будинках.