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 Київські новини
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 У Києві опалення відімкнули у 99% житлових будинків, - КМДА

Із 5 квітня в столиці почали процес відключення від тепла житлових будинків. У Києві вже відімкнули 99% житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Для кожного мешканця столиці триває надзвичайно складний період. У Києві фіксують нові випадки захворювання на COVID-19, запроваджена низка карантинних обмежень, покликана вберегти кожного з нас від хвороби. Тому ми ухвалили рішення не чекати 15 квітня. І як тільки погода дозволила – відключили опалення", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За йогословами, опалювальний сезон 2019/2020 був, безумовно, стабільніший та менш аварійний, ніж минулий. Цьому сприяла планова масштабна реконструкція, яку місто розпочало у 2019 році та раціоналізація виробничих процесів.

"Це дало змогу досягти знизити кількість аварійних випадків на теплових мережах на 10%", – сказав Пантелеєв.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 5 квітня в столиці почнуть процес відключення опалення в житлових будинках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187535
 
 
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давно пора. осталось только во всех домах счетчики поставить что бы жители могли сами отключать...если очень тепло на улице
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Відімкнути ще потрібно знати як. Є певна послідовність дій.
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Ты - как Ринго стар и как Дитер болен.
Твои знания устарели, старый стояк.
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Тоді накриються всі теплопостачальники.
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А процесс начисления тоже отключили ?
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Лучше бы Ахметова с Кучмой отключили - сколько они будут гнобить всю страну ?
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