 У військовослужбовця Київського гарнізону підтверджено COVID-19, у ЗСУ вже 5 випадків коронавірусу, - Командування Медсил

Про це Командування Медичних сил ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 8 квітня в Збройних силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - йдеться в повідомленні.

Так на ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 118 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 19 осіб.

"Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, що з 03.04 перебував на самоізоляції у зв'язку із контактом з хворою особою. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: У ЗСУ зафіксовано 4 випадки COVID-19, 1 з них летальний, - Командування Медичних сил (оновлено)

Зазначається, що особи, які контактували з цим військовим, перебувають на самоізоляції.