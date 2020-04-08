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 У військовослужбовця Київського гарнізону підтверджено COVID-19, у ЗСУ вже 5 випадків коронавірусу, - Командування Медсил

Станом на 07:00 середи, 8 квітня, в Збройних силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це Командування Медичних сил ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 8 квітня в Збройних силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - йдеться в повідомленні.

Так на ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 118 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 19 осіб.

"Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, що з 03.04 перебував на самоізоляції у зв'язку із контактом з хворою особою. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: У ЗСУ зафіксовано 4 випадки COVID-19, 1 з них летальний, - Командування Медичних сил (оновлено)

Зазначається, що особи, які контактували з цим військовим, перебувають на самоізоляції.

У військовослужбовця Київського гарнізону підтверджено COVID-19, у ЗСУ вже 5 випадків коронавірусу, - Командування Медсил 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187533
 
 
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Правильно сказал Геннадий Геннадиевич Москаль, военные на время карантина должны быть на казарменном положении.
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Готуватимемся до оборони Тербатальйонами У военнослужащего Киевского гарнизона подтвержден COVID-19, в ВСУ уже 5 случаев коронавируса, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 1172 У военнослужащего Киевского гарнизона подтвержден COVID-19, в ВСУ уже 5 случаев коронавируса, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 7563 У военнослужащего Киевского гарнизона подтвержден COVID-19, в ВСУ уже 5 случаев коронавируса, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 8116
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а теперь представьте сколько в Украине больных ВИЧ-СПИД, с такой экологией, антисанитарией, неправильным образом жизни, питанием, курением и беспорядочными сексуальными связями.
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Это все еще хорошо.2020
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USS Theodore Roosevelt
5 апреля 2020 года US военно-морской флот подтвердил, что 155 моряков заразились и 1500 моряков были сняты с корабля,

У військовослужбовця Київського гарнізону підтверджено COVID-19, у ЗСУ вже 5 випадків коронавірусу, - Командування Медсил - Цензор.НЕТ 5257
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