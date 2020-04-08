 За порушення правил карантину судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалах адвокатського об'єднання "OK LEGAL".
Станом на 06.04.2020 в Єдиний державний реєстр судових рішень було внесено 402 постанови судів про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.
Зокрема, 212 постановами матеріали справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст.44-3 КУпАП повернуто до ВП ГУНП України для доопрацювання, оскільки протоколи про адміністративне правопорушення не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП.
10 постановами - матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності особи за ст. 44-3 КУпАП до ВП ГУНП направлені за належною підсудністю.
106 постановами - закрито провадження у справі щодо особи за ст. 44-3 КУпАП, в зв`язку з відсутню складу адміністративного правопорушенн або в зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення
7 постановами закрито провадження у зв`язку з малозначністю скоєного правопорушення. -
10 постановами - осіб звільнено від адміністративної відповідальності по ст.44-3 КУпАП за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, закривши провадження в справі.
32 постановами осіб визнано винними у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП.
Технология производства этих масок не такая и сложная.
Чуть сложнее, чем кухонные полотенца...
если пожилые люди после 60 живут только вдвоем и в магазин ходить некому????????????????????????????? то что, выйти старику за хлебом в магазин и получить 17 тыс.грн штрафа???????????
Карантин для всієї країни можна запроваджувати лише після проголошення надзвичайного стану. Кабмін може запровадити карантин лише за ініціативи міністерства охорони здоров'я та лише за поданням головного санітарного лікаря України. І такий правовий режим запускається лише указом президента України, який має затвердити Верховна Рада. Лише після проголошення надзвичайного стану Кабмін може проголосити карантин, як це передбачає стаття 29 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб».
Чинне законодавство і далі гарантує свободу пересування наших громадян - тобто стаття 33 Конституції та стаття 12 закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". То ж центральна та місцева влада по суті порушують права кожного, хто законно перебуває на території України.
Кабмін заборонив перебування без маски у громадських місцях. Єдине тлумачення терміну є в законі про зменшення вживання тютюнових виборів. Відповідно до цього визначення громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.
Юристи відзначають, що законодавець хоч і встановив поняття "громадського місця", але не розтлумачив при цьому поняття "проїжджа частина" та "тротуар". Тобто, перебуваючи на тротуарі, громадянин формально не зобов'язаний дотримуватись карантинних приписів. Формально, по вулиці можна бігати навіть без маски. Але при цьому слід оминати зупинки транспорту як "громадські місця", щоб уникнути штрафів.
Кабмін заборонив відвідувати лісопаркові зони та стадіони, але при цьому громадяни й далі мають право гуляти в лісі, завдяки плутанині у визначеннях. Ліс - це "тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю" тощо. А уряд заборонив гуляти у "лісових ділянках з естетично цінними ландшафтами, призначених для масового відпочинку населення". Відповідно, саме в лісі громадяни й далі мають право гуляти та займатися спортом.
Майже кожен протокол за порушення карантину та штраф в 17-34 тисяч гривень можна буде оскаржити. Скласти протокол за статтею 43-2 КпАП, тобто за порушення умов карантину поліція має право лише, якщо факт хвороби громадянина на Covid-19 достеменно доведено. Але ж поліція - не лікарі, тому хвороби діагностувати не можуть.
Поліція може погрожувати штрафом за відсутність маски та інших засобів захисту. Натомість, громадянин може заперечити, що не зміг отримати обов'язкові безоплатні засоби захисту, як це передбачає стаття 20 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення».
Врешті, поліція не має права затримувати громадян під приводом "медичних заходів", наприклад - доставлення у відділення, щоб з'ясувати факт захворювання на Covid-19. Санкцію на це може дати лише суд. Якщо ж поліція затримала громадянина, він має право нічого не підписувати без власного адвоката або того, кого дає держава в рамках безплатної правової допомоги.
Прогалини в законодавстві дають змогу взагалі уникнути штрафу за порушення карантину. Наприклад, громадянин має право не підписувати протокол за порушення умов карантину. Максимум, що поліція може зробити в цьому випадку - затримати на 3 години "для встановлення особистості".
Карантинне право: як уникнути штрафів. Поради юристів.
https://bykvu.com/ua/mysli/karantynne-pravo-iak-unyknuty-shtrafiv-porady-iurystiv/
хватит копипастить бред из ветки в ветку, нет там такого
І так, для довідки, у нас в законодавстві епідеміологічним порогом є 191 тис. хворих...
ст. 32
Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.
?? Всі нові обмеження спричинила постанова Кабміну № 255.
? Будь-яка урядова постанова - це підзаконний акт, тобто вона має ґрунтуватися на положеннях закону і цілком відповідати їм. Без винятків.
? При цьому, як урядова постанова має відповідати закону, так і закон має відповідати Конституції України.
? У ст. 64 Конституції чітко передбачено: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України».
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції.
??Ніякого надзвичайного стану введено не було.
Ще раз:
- свобода пересування може бути обмежена в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 33 Конституції, п. 1 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану");
- право на свободу мирних зібрань може бути обмежено виключно судом (ст. 39 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану");
- право проведення релігійних та інших заходів може бути обмежено в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану").
?? Кабінет Міністрів України не має повноважень оголошувати надзвичайний стан і запроваджувати обмеження прав громадян.
44-3 «Порушення правил щодо карантину людей».
Нею встановлено, що «порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами», тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.
!Отже, вищезгадана стаття 44-3 передбачає накладання штрафу за порушення правил щодо карантину, але, УВАГА, - зазначена норма не стосується здорових людей, а відповідно до статті 20 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», стосується лише осіб, які вже хворіють на інфекційні хвороби, чи є бактеріоносіями!!! ??
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? ПРО ЗАБОРОНИ ДЕТАЛЬНІШЕ ?
?? ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
? Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності.
? І знову: ст. 33 Конституції - право на свободу пересування - може бути обмежене лише Законом, а не підзаконним актом.
?? Перелік парків і скверів у містах встановлюють міські ради.
Як правило, далеко не всі об'єкти мають статус парку чи скверу. А ті, що ними є - переважно не мають встановлених і тим більше позначених на місцевості меж. Тому сказати точно, знаходимося ми в парку чи ні - неможливо.
?? Поняття «прибрежна зона» в законодавстві відсутнє. Є «пляжні зони» і є «прибережні захисні смуги». Межі і тих, і інших - переважно не встановлені.
? Заборонено з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини.
???????? Ця заборона ніяк не обмежує кількість людей, які супроводжують дитину
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? ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ ?
ст. 32 Закону про нацполіцію:
?? 1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
?? 2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
?? 3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
?? 4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл;
?? 5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
?? 6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.
? Зверніть увагу, "достатні підстави" - це конкретні факти, які вказують на конкретне правопорушення. А не "бо він нам підозрілий", "це просто перевірка", "ви тут гуляєте без маски у громадському місці".
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
І так, в СІЗО - це обмеження для окремих людей, а в Конституції в даному випадку про загальні обмеження для всіх мова йде...
но в данном случае и закон есть, по ссылке выше как раз он
зєльоним дятлам пояснювати не має сенсу.
другого выбора государство Украина гражданам не даёт,
увы
Почему нельзя по лесным массивам прогуливаться,если в маске и на рас тоянии? 5чел в двушке сидят месяц-это не сорвет крышу?в магазинах в кассу стоят в очереди друг за другом-это норма,а чел вырвался на природу подышать воздухом -преступник?за отсутствие маски штрафуют,а кто вывез их из Украины-наказан?
Ось детальне пояснення юриста:
РОЗ'ЯСНЕННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ СИТУАЦІЇ
🥒 Всі нові обмеження спричинила постанова Кабміну № 255.
☝ Будь-яка урядова постанова - це підзаконний акт, тобто вона має ґрунтуватися на положеннях закону і цілком відповідати їм. Без винятків.
☝ При цьому, як урядова постанова має відповідати закону, так і закон має відповідати Конституції України.
☝ У ст. 64 Конституції чітко передбачено: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України».
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції.
🖕Ніякого надзвичайного стану введено не було.
Ще раз:
- свобода пересування може бути обмежена в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 33 Конституції, п. 1 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану");
- право на свободу мирних зібрань може бути обмежено виключно судом (ст. 39 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану");
- право проведення релігійних та інших заходів може бути обмежено в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану").
🖕 Кабінет Міністрів України не має повноважень оголошувати надзвичайний стан і запроваджувати обмеження прав громадян.
🤘 І ще: Конституція передбачає: «Незнання ЗАКОНІВ не звільняє від юридичної відповідальності»,- а ось про незнання підзаконних актів у ній не йдеться.
👨🔬 Законом від 17 березня Верховна Рада доповнила Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей».
Нею встановлено, що «порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами», тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.
🖕 Такі суми стягнень для громадян, як це передбачено статтею 44-3 - це неадекватне стягнення, яке суперечить принципу пропорційності, оскільки не враховує ні рівня легальних доходів населення, ні розміру штрафів, передбачених у КУпАП та Кримінальному кодексі за схожі і навіть більш тяжкі діяння.
‼Отже, вищезгадана стаття 44-3 передбачає накладання штрафу за порушення правил щодо карантину, але, УВАГА, - зазначена норма не стосується здорових людей, а відповідно до статті 20 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», стосується лише осіб, які вже хворіють на інфекційні хвороби, чи є бактеріоносіями!!! 🦠
ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
На ділі це значить, що держава МУСИТЬ забезпечувати масками, а не штрафувати за їх відсутність!
У НАС ЩО ВІЙСЬКОВИЙ СТАН? ТО ЧОМУ я не можу їздити на червоний сигнал світлофору???
і головне
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху належить:
фінансування ... державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки; Чому я маю платити за системи безпеки у власному автомобілі?
мушу тебе розчарувати, не знання Закону не звільняє від відповідальності. Якби ти відкрив ці Закони та почитав, ти би зрозумів хто юрист. Той, хто ту дурню написав, чи той з ким тобі випала честь ( )зараз спілкуватись
Я вже не говорю, що за Конституцією (на яку ти так любиш посилатись і теж не читав) обмеження пересування не пов'язано із військовим станом. Там цього "права громадян" у переліку статей (які обмежуються виключно при ВС) не має!
Цікаво, а чому ж тебе зараз (негодяї) не пускають на територію АЕС? Ніякого ВС чи НС не має, а вони твоє право обмежили?
Ні! Скоренько біжи на АЕС! Якщо вартовий почне стріляти, ти йому Конституцію покажи і розкажи, що ніякого ВС чи НС у нас не має!
Не буду знущатись, почитай ці два Закони, там і про кошти фіз.осіб сказано.
Давай так, держава і руки тобі має мити? Це ж теж заходи
а чому не дупу підтирати?
Для того, щоби розуміти, що написано в Конституції, а що ні, потрібно довго вчитись. У тому і біда нашої країни, що в нас вважають, що юристом може бути кожен!
Це ж золоте дно. Це навіть не керування у стані сп'яніння! Тут можно і бабло зрубити і любов народну здобути!
Судья - "правонарушителю" - выйдите и подождите в коридоре
"правонарушитель" вышел
Судья менту - ты видел бумаги, которые ты принёс ?
Мент - "да"/"нет" (ответ не имел значения)
судья менту :- так вот, возьми их и подотри себе ими жопу ! А если не "подотрёшь" - я отдам их "ему" (правонарушителю) и он их тебе (менту) засунет в эту самую жопу !
Если ты понял о чем я, то делаем так... Я сейчас - молча - отменяю всю эту вашу белиберду, а ты выходишь к "правонарушителю" и объясняешься как хочешь, можешь его поцеловать в жопу, что бы он на вас не подал жалобу...
ВСЁ ! СВОБОДЕН !
Мент молча выходил из кабинета судьи лихорадочно придумывая, что сказать уже "не правонарушителю"...
Обычно говорили, что мол, "тебе повезло, вынесли устное предупреждение... Но если еще раз... , то будет ой.йой...."
Как то так !
Шмыгаль ты можешь хоть повеситься но в Украине КОНСТИТУЦИЯ и она выше вас всех на миллион пунктов, садись и читай ее .
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
4. Лже корона вируса - https://www.youtube.com/watch?v=NCopLEQ2Ang&list=PLaGCqH9IaJ1VVbiVA3LM32KCxtOW4d6md&index=2&t=0s
для тех кому в падлу посмотреть видео))).
2:16 мин видео: - давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
но вирусов всего 2ва типа: 1ый тип РНК вирус состоящий из одно-цепочечных молекул нуклеотидов - это очень простые и маложизнеспособные типы вирусов...
другое дело ДНК овые типы вирусов - эпидемия онкологии, спида которые сейчас продолжаються ведь не было и нет такой паники.
6:12 - РНК вирусы очень слабые и неспособные жить в открытой среде - они не могут жить в атмосфере и передаються исключительно контактным путем.
это очень старый вирус и по сравнению с современными типами вирусов очень слабый.
о коронавирусе было упоминание в 1976 году, в газете СОВКОВОЙ..
7:31 минута видео - противогрипозный арсенал - большинство препаратов стимулируют в организме образование противовирусного белка - ИНТЕРФЕРОНА, .. при этом организм
легче отбивает атаку вируса , причем не важно какой это вирус: гриппа , парагриппа, аденавирус ,КОРОНА-ВИРУС(!!!), ротавирус или какойто другой.
10:05 по фактам:
1 . вирус слабый
2. появился очень давно
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон