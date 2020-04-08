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 Суспільство
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 Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину

Із 402 постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину тільки 32 постановами особи визнані винними і оштрафовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалах адвокатського об'єднання "OK LEGAL".

Станом на 06.04.2020 в Єдиний державний реєстр судових рішень було внесено 402 постанови судів про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.

Зокрема, 212 постановами матеріали справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст.44-3 КУпАП повернуто до ВП ГУНП України для доопрацювання, оскільки протоколи про адміністративне правопорушення не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування карантину будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів, - головний санлікар Ляшко

10 постановами - матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності особи за ст. 44-3 КУпАП до ВП ГУНП направлені за належною підсудністю.

106 постановами - закрито провадження у справі щодо особи за ст. 44-3 КУпАП, в зв`язку з відсутню складу адміністративного правопорушенн або в зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення

7 постановами закрито провадження у зв`язку з малозначністю скоєного правопорушення. -

10 постановами - осіб звільнено від адміністративної відповідальності по ст.44-3 КУпАП за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, закривши провадження в справі.

32 постановами осіб визнано винними у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП.

Також читайте: Чоловіка в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за похід у магазин без маски

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187532
 
   
 Топ коментарі
 
Сражайтесь с незаконным "карантином"! Иначе завтра проснётесь в рашке
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Но ту старушку, которая умерла от сердечного приступа от выписанного штрафа за торговлю молоком уже не воскресить...
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Сражайтесь с незаконным "карантином"! Иначе завтра проснётесь в рашке
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кто нибудь на шмуля суд подал, за узурпацию и нарушение прав граждан?
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Но ту старушку, которая умерла от сердечного приступа от выписанного штрафа за торговлю молоком уже не воскресить...
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а была ли старушка?
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А нету!
Оказывается, бабушка не умерла, но осадок остался.
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Навіщо? Він своє діло зробив. В калюжу видав порцію Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 195
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А некоторым это нравится.
В основном из тех - самых умных. Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 823
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жесть. но родаки обязаны подать вна суд за незаконные действия мусоров
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Во-первых - не бабушка, а дедушка.
Во-вторых - не от сердечного приступа, а от радикулита.
В-третьих - не за продажу, а за покупку.
В-четвертых - не молока, а пива.
В-пятых - не умер, а напился.
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Пагонники тупороспоясались, як і тупа влада.
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антиконстицуонно просто.
ссудьям оно надо?
Шмыхарь или ка там , Шныгарь, высрал постановление в обход Конституции - пнх.
а, Шмогарь, вроде так - ублюдок, законы выучи, три, два, раз
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Ну так если оштрафовали пенса то что с него можно вытянуть? Там и 1700 гривен мног
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Полиция бы так рьяно преступников ловила, воров, грабителей, наркоторговцев, мошенников.
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Да здравствует украинский суд-самый гуманный суд в мире
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СТРАШНА ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА.
(КОРОНОВІРУСНАЯ)😈🐸😈
Про це вам без сльоз розказати ніззя -
По парку з собакой гуляли друззя.
Прєступніки явно - бо була у них
Застірана маска, застірана маска,
Застірана маска. Одна. На двоїх...

Собака не встигла сходити в кусти,
Як збіглись ловити друзєй тих мєнти -
Шість пєших, машина і ще гвинтокрил!
І старший наряда, і старший наряда,
Арсєній Барісич їх грозно спросив:
Ну чьо нарушаєм закон, гаспада?
Припьорлісь втройом нєобачно сюда?
А маска одна. Ето нє єрунда -
Берьом куркулятор, берьом куркулятор,
У баксах дєшевле - с вас штука тогда!..
Мєнти обложили й тікати ніззя,
Біжим до машини - рішили друззя,
Швиденько з горла по сто грам одхлебньом!
І штраф стане менший, і штраф стане менший,
І штраф стане менший, бо пйом за рульом!!!
...Упав гвинтокрил офігєвший з небес,
Барісич в карман за лікарством полєз -
Не ждав, шо друззя так його кидануть...
А хлопці в машині, а хлопці в машині,
А хлопці в машині по соточкє п'ють.
Тепер вот прошу - розкажіть, пацани:
Такі довбодятли зачєм нам нужни?
Зачєм ЗЄлєбобіки вибрали їх ???
Святу монобільшість, святу монобільшість
Святу монобільшість... Ще й Бубочка - псіх...
07.04.2020
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Понты про корон вирус похлеще гриппа Испанка в 1920 году...
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А теперь, все хто выиграл дела, должны не полениться и пойти в прокурату, накатать жалобы, приложив к ним решения суда в которых прямо написано, шо МЕНТЫ НАРУШИЛИ. Шоб пркуроры повысили показатели своей работы.
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В половині випадків оскаржено просто через невміння реформованих палісаїв правильно протокол скласти Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 1662
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Шо оскаржено??? Протоколы??? А протокол можна оскаржити??? Правда???
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Просто 90% патрульних не вміють складати нормально протоколи
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Хрен там. Просто 10% это перепуганые бедолаги, которые признали свою вину (есть такая категория людей), бо составить протокол по той постанове КМУ так, шоб он сответствовал закону, невозможно впринципе.
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полиция должна не бюджет наполнять, а объяснять людям что к чему. а штрафовать злостных нарушителей на третий раз.
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даже наши коррумпированные судьи вынужденны признать - Шмыгаль, Зеленский и Аваков законченные тупицы...
Дожились... Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 366
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Вот в Индии никто в суды не ходит.Поприседал,отжался от асфальта,получил по заднице,или куда попадут полицейской палкой,и не надо суда.Радует,что 30% все таки грамотно составили протоколы и люди поймут,что нарушать не выгодно финансово.Всем здоровья и рассудительности.
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учора Хартман викладував відос з Індії де натовп з камінням жене поліцаїв
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Вони придумали карантин щоб люди не виходили на майдан..і не знесли цю ганебну владу Зеленого, сабакова, шмигаля, сивохи ..А майдан я думаю буде..і він не горами.
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Тому що,так звані"деякі обмежувальні заходи" на данному етапі повинні стосуватися тільки порядку праці та дій держ.органів і ніяк не обмежувати решту.Всі ці нинішні гетьмани,пани та підпанки що строчать директиви, укази,розпорядження,інструкції і їхня челядь що все це виконує вчиняють злочини(во ім'я якої славетної мети -не гребе).
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ментам просто нравится винтить а им дали отмашку вот и докапываются до всех подряд. в стране полное беззаконие, даже на конституцию положили
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А ТЕХ КТО ВСЁ-ТАКИ ОШТРАФОВАЛ НА НАРЫ !!! Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 9389
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У Высоцкого есть "притча о Правде и ЛЖИ",правда не успеет штаны натянуть,а ЛОЖь уже облетела весь земной шарик...
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ТЕ КТО ЭТУ ХЕРНЮ СО ШТРАФАМИ ЛЮДЕЙ БЕЗ НАМОРДНИКОВ ПРИДУМАЛ НАДО АРЕСТОВАТЬ И СУДИТЬ ...ИЛИ ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ ОНИ ЧЁКНУТЫЕ !!! НЕ БУДЬТЕ КАК ДЕТИ И ОТСТАИВАЙТЕ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА !!!
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даже украинским "судьям" режет глаз поведение быдло-мусоров.
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Правовое воспитание народа было невыгодно даже чЛенину со Сралиным в 1917 году,не говоря об остальных Генснеках дохлого сссра...
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17 тысяч для 73 процентов не реально материально, а кто может заплатить 8 процентов, вот суды и исходят из этого.
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Аваков-преступник и предатель,вор,корупционер.....
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Придет время и Аваков будет сидеть в клетке на суде как враг Украины....
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Шарико-Швондерами легче управлять,а если они еще и водяру жруть,как я тоннами и десятилетиями,то капець... Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 241и танки наши дряхлые... Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 241
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Такою личнаю неприязнь испитываю к потэрпевшему,што кушить ни магу..
Фрунзик Мктрчан.Мимино. Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 7314
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Заголовок неправильний.
"90 % адмінпротоколів,складених поліцейськими Авакова за порушення правил карантину,виявились НЕЗАКОННИМИ"
Так було б доречніше.
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