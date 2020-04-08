 Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалах адвокатського об'єднання "OK LEGAL".
Станом на 06.04.2020 в Єдиний державний реєстр судових рішень було внесено 402 постанови судів про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.
Зокрема, 212 постановами матеріали справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст.44-3 КУпАП повернуто до ВП ГУНП України для доопрацювання, оскільки протоколи про адміністративне правопорушення не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП.
10 постановами - матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності особи за ст. 44-3 КУпАП до ВП ГУНП направлені за належною підсудністю.
106 постановами - закрито провадження у справі щодо особи за ст. 44-3 КУпАП, в зв`язку з відсутню складу адміністративного правопорушенн або в зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення
7 постановами закрито провадження у зв`язку з малозначністю скоєного правопорушення. -
10 постановами - осіб звільнено від адміністративної відповідальності по ст.44-3 КУпАП за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, закривши провадження в справі.
32 постановами осіб визнано винними у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП.
фейк?
Оказывается, бабушка не умерла, но осадок остался.
В основном из тех - самых умных.
Во-вторых - не от сердечного приступа, а от радикулита.
В-третьих - не за продажу, а за покупку.
В-четвертых - не молока, а пива.
В-пятых - не умер, а напился.
ссудьям оно надо?
Шмыхарь или ка там , Шныгарь, высрал постановление в обход Конституции - пнх.
а, Шмогарь, вроде так - ублюдок, законы выучи, три, два, раз
(КОРОНОВІРУСНАЯ)😈🐸😈
Про це вам без сльоз розказати ніззя -
По парку з собакой гуляли друззя.
Прєступніки явно - бо була у них
Застірана маска, застірана маска,
Застірана маска. Одна. На двоїх...
Собака не встигла сходити в кусти,
Як збіглись ловити друзєй тих мєнти -
Шість пєших, машина і ще гвинтокрил!
І старший наряда, і старший наряда,
Арсєній Барісич їх грозно спросив:
Ну чьо нарушаєм закон, гаспада?
Припьорлісь втройом нєобачно сюда?
А маска одна. Ето нє єрунда -
Берьом куркулятор, берьом куркулятор,
У баксах дєшевле - с вас штука тогда!..
Мєнти обложили й тікати ніззя,
Біжим до машини - рішили друззя,
Швиденько з горла по сто грам одхлебньом!
І штраф стане менший, і штраф стане менший,
І штраф стане менший, бо пйом за рульом!!!
...Упав гвинтокрил офігєвший з небес,
Барісич в карман за лікарством полєз -
Не ждав, шо друззя так його кидануть...
А хлопці в машині, а хлопці в машині,
А хлопці в машині по соточкє п'ють.
Тепер вот прошу - розкажіть, пацани:
Такі довбодятли зачєм нам нужни?
Зачєм ЗЄлєбобіки вибрали їх ???
Святу монобільшість, святу монобільшість
Святу монобільшість... Ще й Бубочка - псіх...
07.04.2020
Дожились...
Фрунзик Мктрчан.Мимино.
"90 % адмінпротоколів,складених поліцейськими Авакова за порушення правил карантину,виявились НЕЗАКОННИМИ"
Так було б доречніше.