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 На Рівненщині COVID-19 підтверджений у шістьох медпрацівників реанімації, - голова ОДА Коваль

У Рівненській області зафіксовано 7 нових випадків COVID-19, шість з яких - у медпрацівників Сарненської центральної районної лікарні.

Про це голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок середи, 8 квітня, на Рівненщині зареєстровано 7 нових випадків COVID-19. Це 48-річна мешканка Рівного та медичний персонал Сарненської ЦРЛ віком від 38 до 55 років (5 медсестер та санітарка відділення анестезіології та інтенсивної терапії)", - написав він.

Глава ОДА зазначив, що у медиків захворювання протікає без симптомів. Виявити його вдалося завдяки методу дослідження ПЛР, який провів Рівненський центр громадського здоров'я.

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Також одужують ще двоє пацієнтів Сарненської ЦРЛ, у яких раніше була виявлена коронавірусна інфекція. Після проведеного лікування перший ПЛР-тест показав негативний результат. Нині робиться повторне тестування. За умови другого негативного результату вони вважатимуться такими, що одужали від коронавірусу. Загалом за час карантину на Рівненщині зафіксовано 51 випадок COVID-19.

Всього станом на 10 ранку в Рівненському обласному лабораторному центрі в роботі перебуває 19 проб на коронавірус.

Раніше МОЗ України повідомив, що станом на ранок 8 квітня в Рівненській області 44 випадки (6 летальних) коронавірусу.

Також читайте: За минулу добу в Україні від COVID-19 померли 7 осіб, 4 з них в Івано-Франківській області. Показник летальності 3,1%, - МОЗ

На Рівненщині COVID-19 підтверджений у шістьох медпрацівників реанімації, - голова ОДА Коваль 01На Рівненщині COVID-19 підтверджений у шістьох медпрацівників реанімації, - голова ОДА Коваль 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187527
 
 
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Так с тех пор стало только хуже. 19 лет тотального разграбления страны сделали своё дело. Небожители думали, что за свои наши украденные миллионы будут лечиться за границей, но не тут то было... На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 7896
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99% вины за заражение медицинского персонала лежит на президенте,премьер-министре и руководстве МОЗ. Медики не обеспечены средствами защиты.
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И так во всём мире. Человечество в целом оказалось не готово.
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и на пришельцах из космоса, вроде тебя.. 30 лет калечили и обворовывали страну целые поколения мразей...маємо те, що маємо
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