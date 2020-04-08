 Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

Учасники зустрічі поділилися баченням шляхів подолання складних викликів, перед якими опинився весь світ і зокрема Україна. Президент розповів Предстоятелю Православної Церкви України про заходи, які вживаються державою, а Митрополит Епіфаній – про рішення Церкви, ухвалені у зв‘язку з пандемією та запровадженими карантинними обмеженнями. Володимир Зеленський відзначив важливість поєднання зусиль держави та релігійних спільнот, спрямованих на протистояння поширенню небезпечної хвороби.

Сторони також обмінялися думками щодо необхідності забезпечити у великодній час як дотримання карантинних обмежень, так і звершення святкових богослужінь.

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"Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися, щоби залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас", – підкреслив Митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також побажав главі держави Божої допомоги у добрих справах.