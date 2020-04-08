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 Політика України
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 Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину

7 квітня 2020 року Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вдруге за останні тижні зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

Учасники зустрічі поділилися баченням шляхів подолання складних викликів, перед якими опинився весь світ і зокрема Україна. Президент розповів Предстоятелю Православної Церкви України про заходи, які вживаються державою, а Митрополит Епіфаній – про рішення Церкви, ухвалені у зв‘язку з пандемією та запровадженими карантинними обмеженнями. Володимир Зеленський відзначив важливість поєднання зусиль держави та релігійних спільнот, спрямованих на протистояння поширенню небезпечної хвороби.

Сторони також обмінялися думками щодо необхідності забезпечити у великодній час як дотримання карантинних обмежень, так і звершення святкових богослужінь.

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"Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися, щоби залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас", – підкреслив Митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також побажав главі держави Божої допомоги у добрих справах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187526
 
 
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Чому Бубачка без маски? Де Аваков з штрафом?
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В них одна Пасха Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 4697 Куди Світ котиться ... Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 9298
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В них одна Пасха Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 4697 Куди Світ котиться ... Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 9298
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Тоже в непонятке!Ведь Премьер фюрер Шмыгаль издал распоряжение-что даже на улице нужно носить намордник...а если не носиш намордник в общественном месте-то тебя приговаривают к четвертованию: "ругани,мордобою,штрафу или тюрьме"!!!!Может фото сделали раньше?!
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в колгосп перший раз приїхала електросварка, все хазяйство збіглося на те чудо позирити. От сварщик завів САГ та приготувався варити конструкцію, всіх попередив, шо на сварку не мона дивитись, всі відвернулись, а один витріщився.

-- а ти чого?
-- мені мона - я голова колгоспу
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Чому Бубачка без маски? Де Аваков з штрафом?
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хочет заразить блаженийшого сатанизмом
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хм а почему не с духовником Ленки Павлом с лавры Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 3529
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Єпіфаній - мудра людина не по роках. Додати нічого не можу
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Еще Огонь не сошел, а они уже праздновать собираются.
Как бы чего не вышло... Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 1838
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ну как бы в календаре дата намечена.
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ГДЕ ОБЕЩАННАЯ ТЫСЯЧА? Пора у Пети попросить, он хороший, не откажет. Вы теперь все в одной лодке.
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о, пенсионеры нищебродные подтянулись. Петя тебе выдаст, вместе с масочкой.
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