 За минулу добу в Україні від COVID-19 померли 7 осіб, 4 з них в Івано-Франківській області. Показник летальності 3,1%, - МОЗ

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, на жаль, померли знову 7 осіб, 4 з них в Івано-Франківській області. Вік загиблих 71, 82, 72, 69 років. Двоє людей до 60 років - це 51 і 58 років. В м. Київ помер чоловік віком 35 років. Показник летальності в Україні на сьогодні становить 3,1% (розраховується від загальної кількості хворих. - Ред.). В Іспанії показник летальності сьогодні 9,9%, в Італії - 12,6%, в Німеччині та Південній Кореї - на рівні 1,5%", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільше госпіталізацій хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів, - головний санлікар Ляшко

"Найчастіше хворіють (на коронавірусну хворобу. - Ред.) люди віком від 50 років. Їхня частка перевищує 50% від усіх захворілих на території України", - додав Ляшко.

"Випадки смертей (від коронавірусної хвороби. - Ред.) зареєстровано в 16 областях нашої країни. 84,6% померлих - люди віком від 50 років, близько 60% - від 60 років. Понад 82% померлих від коронавірусної хвороби мали супутні хронічні захворювання", - зазначив заступник міністра.