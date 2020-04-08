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 Події, Київські новини
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Все про:діти (1873) Київ (7624) прокуратура (2130) школа (826)

 Заступнику директора школи, в якій ученицю вдарило струмом, пред'явлено підозру, - прокуратура Києва

Заступнику директора столичної школи, де в 2018 році вдарило струмом ученицю, оголошено підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

У прокуратурі нагадали, що дівчинка була в їдальні, доторкнулася руками до металевої підставки столу і її вдарило струмом. В результаті дитина зазнала важких тілесних ушкоджень.

"Проведеними слідчими діями та експертизами встановлено, що травмування дитини перебуває у причинно-наслідковому зв’язку із діями заступника директора школи з адміністративно-господарчої частини, який недбало поставився до своїх обов’язків в частині нагляду за перевіркою ізоляції електроустановок у закладі та, не переконавшись у їх справності, допустив у приміщення персонал та учнів", - йдеться в повідомленні.

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За результатами досудового розслідування посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, йдеться про школу №69, яка розташована в Солом'янському районі столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187523
 
 
 Топ коментарі
 
где в 2018 году ударило током.... 2 роки розслідували державно важливу справу.. нарешті.. вітаю прокурорів...
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Попри усі інструкції, ПУЕ, ПУЕПС та інші гори документів, є таке золоте правило: "після виконання усіх вимог, перш ніж допустити людину до електроустановки, переконайся у відсутності напруги особистим дотиком рукою". Це означає - тильним боком долоні, однією рукою. Щоби в разі чого руку "відкинуло" би від корпусу або токоведучих шин зі знятою напругою.
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2 года вели следствие очевидного дела?
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где в 2018 году ударило током.... 2 роки розслідували державно важливу справу.. нарешті.. вітаю прокурорів...
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На сегодня это практически синонимы. Большинство прокуроров которых я знаю - мрази редкостные. Или совковые пердуны, или дети коррупционеров.
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Оперативненько. Не інакше, як той директор за два роки в сізо став сивою беззубою розвалиною.
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А ви упевнені, що той заст. директора у СІЗО сидів?
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А в нього,була профільна освіта, а в посадову інструкцію,було включено відповідний пункт Заместителю директора школы, в которой ученицу ударило током, предъявлено подозрение, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 4617 Якщо,обидва 'Ні', то,нехай підітруться підозрою...
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Та сейчас блин такие школьницы, что от них самих током бьёт ...
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Сейчас школьницы усиленно в онлайне уроки учат и бантики вяжут
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с медью для монтажа проводников заземления в стране напряжёнка. поэтому о автоматах утечки тока можно и не говорить.
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Попри усі інструкції, ПУЕ, ***** та інші гори документів, є таке золоте правило: "після виконання усіх вимог, перш ніж допустити людину до електроустановки, переконайся у відсутності напруги особистим дотиком рукою". Це означає - тильним боком долоні, однією рукою. Щоби в разі чого руку "відкинуло" би від корпусу або токоведучих шин зі знятою напругою.
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є ше золоте правило бабки:
-- бабко! подай провід!
-- на
-- я ж казав ноль, а ти "фаза, фаза"
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Це правило лише для діючих електроустановок при виведенні їх в ремонт. А тут банальне пошкодження ізоляції, і як наслідок- наявність фази на столі, що ніяк не може бути електроустановкою.
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ну да, в школє с номєром 69 нє могло нє трахнуть учєніцу током
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Пусть скажут спасибо, что наэлетризованный папа девочки не ударил директора ломом.
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