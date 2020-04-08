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 Суспільство
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 Скасування карантину будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів, - головний санлікар Ляшко

Рішення про скасування карантину в Україні буде ухвалюватися ближче до його закінчення.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми спостерігаємо за розвитком епідситуації в Україні, порівнюємо всі сценарії, які відбуваються в країнах Євросоюзу і в країнах-сусідах, які пізніше запровадили карантинні заходи", - зазначив він.

За його словами, щодо запровадження і скасування карантину, рішення буде ухвалюватися ближче до терміну завершення карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ

"Ми тільки в третьому дні посилених карантинних заходів ... Тому питання скасування карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187522
 
 
 Топ коментарі
 
В нас, висоокооплачувані коментатори... Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9879
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Перед пасхой у нас будет 3000+ заболевших, после пасхи 5000+ а потом можно и карантин снимать!!! Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1955
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Да вы оптимист... При текущих 15% 6000 за 10 дней добавится.
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В нас, висоокооплачувані коментатори... Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9879
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Перед пасхой у нас будет 3000+ заболевших, после пасхи 5000+ а потом можно и карантин снимать!!! Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1955
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Да вы оптимист... При текущих 15% 6000 за 10 дней добавится.
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пля. 90% случаев легких. Поэтому никто даже не обращается. Обращаются только с пневмонией. Я переболел этой херней еще до того как привезли анализы. Неприятно конечно ,легкие выплевывал 2,5 недели при температуре 37.1.
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Карантин наш карантин ,карантин хороший .... Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1992
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Также одинокие могут обратиться в Управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства, которые должны организовать надлежащее социальное сопровождение (это, в частности, касается приобретения и доставки продуктов питания и лекарств социальными работниками). Источник: https://censor.net.ua/n3187471

А теперь смотрим на памятку (на рисунке - её часть) об ограничительных мерах справа внизу.
Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3651
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ага. за вчера ишо 5 000 турыстов понаехало. с таким "карантином" карантин у нас последних закончится.
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Через 14 дней после окончания майских праздников 11 мая +14 дней =26 мая.
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В карантине весеннюю одежду можно не покупать,не понадобится,а размер летней вы еще не знаете... Скасування карантину будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4585Осеннюю можно так же не покупать,пузо для джинсов не отрастёт
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Як виявилося, вчорашній план виходу з карантину в Україні - не що інше, як звичайний переклад заходів по виходу з карантину в Австрії. В Україні пік захворюваності і смертності очікується на 20 квітня, а вже потім почнеться моделювання ситуації щодо виходу з карантину.
Такі справи.
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Майские праздники придумали Омериканцы,чтобы лодырничать 1-2 мая поводу манифестации Чикагских рабочих в 19 веке,а победы Рузвельта над Гитлером 8 мая 1945 года.Сачкуют пиндосы по черному...
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епідпорог не перевищено, тож жодних законних підстав для карантину..лише узурпація влади
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Ляшка, поди к доктору Комаровскому!!! Пусть он тебе в твою пустую тыкву стетоскопом постучит!
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>>Решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его окончанию.

Конгениально! Чувствуете, какая глубина мысли? Конфуций рыдает .
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