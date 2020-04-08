 Скасування карантину будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів, - головний санлікар Ляшко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми спостерігаємо за розвитком епідситуації в Україні, порівнюємо всі сценарії, які відбуваються в країнах Євросоюзу і в країнах-сусідах, які пізніше запровадили карантинні заходи", - зазначив він.
За його словами, щодо запровадження і скасування карантину, рішення буде ухвалюватися ближче до терміну завершення карантину.
"Ми тільки в третьому дні посилених карантинних заходів ... Тому питання скасування карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів", - підкреслив Ляшко.
Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.
25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.
Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.
А теперь смотрим на памятку (на рисунке - её часть) об ограничительных мерах справа внизу.
Такі справи.
Конгениально! Чувствуете, какая глубина мысли? Конфуций рыдает .