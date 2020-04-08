 Найбільше госпіталізацій хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів, - головний санлікар Ляшко

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Наша динаміка свідчить, що найбільше госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів. При цьому аналіз показав, що збільшення кількості днів з моменту появи симптомів до госпіталізації не впливає на збільшення кількості людей, які потребують інтенсивної терапії. Але ми вчергове закликаємо у разі появи симптомів відразу звертатися до свого сімейного лікаря або на номер 103. Там є лікарі, які мають надати консультацію і вибрати тактику подальшого лікування хворого на коронавірусну хворобу. Самолікування є неприпустимим", - розповів Ляшко.
БольшеЧАЩЄ всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов, - главный санврач Ляшко БольшеЧАЩЄ -
так то через Трампа обісрались, він вже тупо четв. раз банкрут. йому позови вже готують.
ЦРУ казало шо - надо дєлать карантін, а він як завжди зробив. йому торба, якщо ще дозволять взяти торбу ту з чіпсами та пивцем.