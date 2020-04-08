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 Політика України, Здоров'я
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 Найбільше госпіталізацій хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів, - головний санлікар Ляшко

МОЗ закликало українців не займатися самолікуванням, а звертатися до сімейного лікаря або на 103 у разі появи симптомів коронавірусної хвороби.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша динаміка свідчить, що найбільше госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів. При цьому аналіз показав, що збільшення кількості днів з моменту появи симптомів до госпіталізації не впливає на збільшення кількості людей, які потребують інтенсивної терапії. Але ми вчергове закликаємо у разі появи симптомів відразу звертатися до свого сімейного лікаря або на номер 103. Там є лікарі, які мають надати консультацію і вибрати тактику подальшого лікування хворого на коронавірусну хворобу. Самолікування є неприпустимим", - розповів Ляшко.

Також читайте: За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187521
 
 
 Топ коментарі
 
обратись в больницу с насморком и получи Бонус - корововирус.
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В Днепре выдали скорой помощи один костюм на четверых - и кто поедет на вызов!
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Больше ЧАЩЄ всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов, - главный санврач Ляшко
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чєм мєньшє женщіну ми больше, тєм больше мєнше она нас
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В Днепре выдали скорой помощи один костюм на четверых - и кто поедет на вызов!
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нельзя такое писать, это не мыролюбно.
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обратись в больницу с насморком и получи Бонус - корововирус.
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Ще шось про кишкові розлади казали. Больше всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8331 Усе підходить.
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у мене колись апендикс вирізали - ясно шо "бонус" був, але хоч не інфікували(махає прапором незалежності від розуму)
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В США перші хворі появилися місяць тому, а пік зараз... ЩО ЗА ФІГНЮ ВИ ТУТ ПИШЕТЕ?
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Это рагули с Закарпатья, строят передовую систему медицины.
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ти єврей?
так то через Трампа обісрались, він вже тупо четв. раз банкрут. йому позови вже готують.
ЦРУ казало шо - надо дєлать карантін, а він як завжди зробив. йому торба, якщо ще дозволять взяти торбу ту з чіпсами та пивцем.
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