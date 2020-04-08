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 Минулої доби до України повернулися ще майже 5 тис. громадян, - Держприкордонслужба

Протягом минулої доби, 7 квітня, на в'їзд в Україну оформлено понад 4,8 тисячі громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу прикордонники здійснили 9600 пропускних операцій. 7 квітня на в'їзд в Україну оформлено понад 4800 наших співвітчизників. Крім того, вчора Україну залишили 3,8 тисячі осіб, з них 1,5 тисячі іноземців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 5,8 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

За інформацією пресслужби ДПСУ, минулої доби в пунктах пропуску виявлено 7 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187520
 
 
 Топ коментарі
 
Чудово. Так карантин не скінчиться НІКОЛИ.
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Тепер відлік карантину починаємо заново?
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Вот этой новости я так ждал, так ждал!!! Теперь можно прыгать от радости до потолка!!! За прошедшие сутки в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9281
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Вот этой новости я так ждал, так ждал!!! Теперь можно прыгать от радости до потолка!!! За прошедшие сутки в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9281
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Тепер відлік карантину починаємо заново?
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И так до бесконечности. Или по крайней мере до следующей весны пока не выпустят вакцину.
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Чудово. Так карантин не скінчиться НІКОЛИ.
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Враження, що на це й розрахунок. Чи нам брешуть, про прибулих, щоб не випускати з дому. Інших логічних пояснень не бачу
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5 000 уборщиков туалетов ,захотели умереть на родной земле
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Вот читаю и думаю - кто может писать такие комментарии. Скорей всего только полное убожество, нищий, неграмотный отброс общества, которым движет зависть и ненависть ко всем, кто чего-то достиг в этой жизни. И кстати эти, как ты выразился, "уборщики туалетов" больше ЛЮДИ чем ты.
п.с. В том, что ты нищее гав#о нет сомнений
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у него осталась капля человеческого достоинства, он готов в голоде и холоде жить, но не унижаться перед панами и мыть им унитазы.
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Новая партия старушек!
Всех отправили на принудительную обсервацию в отели ?
Или это избирательно происходит, для пиара ?
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я вчера ту маску одел, или надел(земли?) на пару минут - жесть. я х.з. как с ней пару часов ходят то...
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и это еще температуры низкие а будет 22-25 градусов на улице
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При 22-25 из-за херовой вентиляции гайморовых пазух там начнутся с астрономической скоростью множиться бактерии и начнется повальный гайморит...
Ото заживем...
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А уехало 2,3 тысячи граждан Украины -- это куда?
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даёшь стране ещё три года карантина !
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на границе движуха....а тут старушке без маски руки крутять
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