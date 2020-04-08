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 У чотирьох медиків на Закарпатті зафіксовано COVID-19, - ОДА

У Закарпатській області захворювання на COVID-19 підтверджено у 43 осіб, четверо з яких є медичними працівниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

"За добу, що минула, проведено 22 швидкі тести на COVID-19 та відібрано 24 біологічні матеріали для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію", - йдеться в повідомленні.

Загалом встановлено діагноз COVID-19 43 хворим, з яких четверо - медики.

За добу - 5 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, зокрема у двох медиків.

Зазначається, що одна людина померла, а двоє змогли вилікуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38 випадків COVID-19, зокрема у двох медиків, підтверджено на Закарпатті, - ОДА

У чотирьох медиків на Закарпатті зафіксовано COVID-19, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187519
 
 
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А где телефон ДОВИРЫ, куда можно пожаловаться, если врачи отказываются делать ТЕСТ ?
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Качественное и быстрое тестирование для выявления вируса на раннем этапе заражения имеет огромное значение для лечения коронавируса, а главное - для предотвращения летальных исходов. В сжатые сроки южнокорейским компаниям удалось разработать тестирующие комплексы, которые позволяют диагностировать коронавирус на раннем этапе заболевания. В частности, тесты южнокорейской компании Seegene позволяют за раз протестировать 100 пациентов. Объемы производства компании - 10 000 тестов в неделю - позволяют за семь дней проверить миллион человек. Но это теоретически и при острой необходимости. В реальности в Южной Корее тестирование на наличие коронавируса при отсутствии симптомов добровольное. Для упрощения процедуры южнокорейские власти открыли так называемые передвижные медицинские пункты, которые позволяют гражданам сдать анализ, не выходя из автомобиля. В обязательном порядке анализ сдают те, у кого есть симптомы, или те, кто контактировал в инфицированными. В среднем в день тест проходят 10 000-15 000 человек. На 25 марта общее число обследованных составило 357 896 человек,
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якщо воно вам дійсно потрібно, і ви мешкаєте на Закарпатті зверніться до приватної клініки "Гемомедика" у них є тести. Петров, якщо не помиляюсь також має. Не знаю чи є в Асклепії і Синєво, але у перших точно є.
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Мені можете подзвонити, якщо вам від того полегшає...
Ви прикалуєтесь чи реально так думаєте? Невже для вас незрозуміло, що коли ви маєте право на усе безкоштовне, ви реально не маєте право ні на що! Ну подзвонити ви, вам скажуть - вам теста не вистачило, чи у вас симптоми не ті - до побачення.
Інша справа якби у нас була приватна страхова медицина і у вас був поліс, що покривав лікування на 100-300тис. Хто би вам відмовив у тесті, вартістю нехай 1000 гри, якщо ваше подальше лікування у разі запущення стану, влетіло би страховій компанії у 100К, для прикладу? ВОни би знищили лікаря, який би відмовив у тесті.
А так, насолоджуйтесь системою медицину, за яку у нас 90% населення топило усі майже 30 років незалежності.
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Я вообще предлагаю вернуть ЧАСТНЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
И разрешить им открывать кабинеты в собственных домах и квартирах при наличии 50 кв м свободной площади
Реформа медицины с этим семейными врачами накрылась медным тазом
Надо дать возможность врачам зарабатывать частными практиками попутно с работой.

Весь цивилизованный мир так делает , а в Украине ПАРА пацанов пытается и эту тему под свои частные клиники подмять
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а тепер уявіть себе на моєму місці, коли я це років 10 намагаюсь людям пояснити і 90%, вважають мене довб.бом?
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щодо пари пацанів. В Україні може й так, але чому така прірва між Закарпаттям і Україною? Одна країна, одна влада, одна економіка і прямопротилежні методи та результати...
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Особенности ковидки в Украине -основные разносчики вируса медики и попы
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Нехай медиків Господь береже. Сьогодні вони, як військові на передовій
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