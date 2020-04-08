 У чотирьох медиків на Закарпатті зафіксовано COVID-19, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
"За добу, що минула, проведено 22 швидкі тести на COVID-19 та відібрано 24 біологічні матеріали для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію", - йдеться в повідомленні.
Загалом встановлено діагноз COVID-19 43 хворим, з яких четверо - медики.
За добу - 5 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, зокрема у двох медиків.
Зазначається, що одна людина померла, а двоє змогли вилікуватися.
Ви прикалуєтесь чи реально так думаєте? Невже для вас незрозуміло, що коли ви маєте право на усе безкоштовне, ви реально не маєте право ні на що! Ну подзвонити ви, вам скажуть - вам теста не вистачило, чи у вас симптоми не ті - до побачення.
Інша справа якби у нас була приватна страхова медицина і у вас був поліс, що покривав лікування на 100-300тис. Хто би вам відмовив у тесті, вартістю нехай 1000 гри, якщо ваше подальше лікування у разі запущення стану, влетіло би страховій компанії у 100К, для прикладу? ВОни би знищили лікаря, який би відмовив у тесті.
А так, насолоджуйтесь системою медицину, за яку у нас 90% населення топило усі майже 30 років незалежності.
И разрешить им открывать кабинеты в собственных домах и квартирах при наличии 50 кв м свободной площади
Реформа медицины с этим семейными врачами накрылась медным тазом
Надо дать возможность врачам зарабатывать частными практиками попутно с работой.
Весь цивилизованный мир так делает , а в Украине ПАРА пацанов пытается и эту тему под свои частные клиники подмять