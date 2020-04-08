 У чотирьох медиків на Закарпатті зафіксовано COVID-19, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

"За добу, що минула, проведено 22 швидкі тести на COVID-19 та відібрано 24 біологічні матеріали для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію", - йдеться в повідомленні.

Загалом встановлено діагноз COVID-19 43 хворим, з яких четверо - медики.

За добу - 5 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, зокрема у двох медиків.

Зазначається, що одна людина померла, а двоє змогли вилікуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38 випадків COVID-19, зокрема у двох медиків, підтверджено на Закарпатті, - ОДА