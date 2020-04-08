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 Політика України, Здоров'я
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 За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ

55% хворих - жінки.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше за минулу добу зареєстровано випадків в Івано-Франківській області - 38, Дніпропетровській - 26, Чернівецькій - 26 та Київській областях - 23 випадки. Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 на сьогодні в м.Київ - 256 випадків, у Чернівецькій - 273 випадки, Івано-Франківській - 198 і Тернопільській - 168. Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби порівняно з минулою добою - 14%. 55% хворих - жінки", - розповів Ляшко.

Читайте також: Найбільше тестів на COVID-19 проводиться в Києві, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187515
 
 
 Топ коментарі
 
9!!!!!!!! Статей за последний час о короновирусе
И ни в одной нет статистики - СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ПО ОБЛАСТЯМ В УКРАИНЕ ?

Это Минздрав проявляет неуважение к гражданам ИЛИ КАКИЕ-ТО ХИМКИНЫ КУРЫ???
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Хватит умничать , кацап
ВЫ СЧИТАЕТЕ себя умнее власти Южной Кореи ?

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2169
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Такое впечатление , что ответственные лица в упор не хотят слышать вопрос и дать на него ответ
СКОЛЬКО ВСЕГО ТЕСТОВ СДЕЛАНО В УКРАИНЕ ?
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Качественное и быстрое тестирование для выявления вируса на раннем этапе заражения имеет огромное значение для лечения коронавируса, а главное - для предотвращения летальных исходов. В сжатые сроки южнокорейским компаниям удалось разработать тестирующие комплексы, которые позволяют диагностировать коронавирус на раннем этапе заболевания. В частности, тесты южнокорейской компании Seegene позволяют за раз протестировать 100 пациентов. Объемы производства компании - 10 000 тестов в неделю - позволяют за семь дней проверить миллион человек. Но это теоретически и при острой необходимости. В реальности в Южной Корее тестирование на наличие коронавируса при отсутствии симптомов добровольное. Для упрощения процедуры южнокорейские власти открыли так называемые передвижные медицинские пункты, которые позволяют гражданам сдать анализ, не выходя из автомобиля. В обязательном порядке анализ сдают те, у кого есть симптомы, или те, кто контактировал в инфицированными. В среднем в день тест проходят 10 000-15 000 человек. На 25 марта общее число обследованных составило 357 896 человек,
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Пиши больше. Ни один тест не выявляет на раннем этапе. Выявление может произойти только у больного человека, после 3-5 дней инкубационного периода. А как вы определите на какой стадии человек.
Просеивать можна, но не с нашими людьми. Они пройдут тест и подумают, что при негативном тесте они здоровы и будут разносить вирус.
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Хватит умничать , кацап
ВЫ СЧИТАЕТЕ себя умнее власти Южной Кореи ?

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2169
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ні.
якісне тестування допомагає лише гальмуванню розповсюдження...
через ізоляцію"контактних' осіб.
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9!!!!!!!! Статей за последний час о короновирусе
И ни в одной нет статистики - СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ПО ОБЛАСТЯМ В УКРАИНЕ ?

Это Минздрав проявляет неуважение к гражданам ИЛИ КАКИЕ-ТО ХИМКИНЫ КУРЫ???
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В этом материале нет ответа на вопрос - СКОЛЬКО ВСЕГО ТЕСТОВ СДЕЛАНО В УКРАИНЕ ( и по областям)
Я не зря об этом пишу - народ массово жалуется в фейсбуке ПРО ОТКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВ .это такой протокол придумал Минздрав
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Английским владеете?
Ukraine всего 6,385 тестов или 146 на 1млн населения Press TUT
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Моз не може надати загальну цифру по країні ВОЗ.
напевне щоб не ганьбитись..
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підказали.
гірше тестування (на 1000000) населення ніж в Україні в Індії..165 проти 102
Але є різниця у населенні.. За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 271
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Феномен Николаевской области - всего сделано 69 тестов на 7.04 !
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із них більшість-це китайські з партії забракованої Іспанією?
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