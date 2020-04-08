 За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільше за минулу добу зареєстровано випадків в Івано-Франківській області - 38, Дніпропетровській - 26, Чернівецькій - 26 та Київській областях - 23 випадки. Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 на сьогодні в м.Київ - 256 випадків, у Чернівецькій - 273 випадки, Івано-Франківській - 198 і Тернопільській - 168. Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби порівняно з минулою добою - 14%. 55% хворих - жінки", - розповів Ляшко.
СКОЛЬКО ВСЕГО ТЕСТОВ СДЕЛАНО В УКРАИНЕ ?
Просеивать можна, но не с нашими людьми. Они пройдут тест и подумают, что при негативном тесте они здоровы и будут разносить вирус.
ВЫ СЧИТАЕТЕ себя умнее власти Южной Кореи ?
якісне тестування допомагає лише гальмуванню розповсюдження...
через ізоляцію"контактних' осіб.
И ни в одной нет статистики - СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ПО ОБЛАСТЯМ В УКРАИНЕ ?
Это Минздрав проявляет неуважение к гражданам ИЛИ КАКИЕ-ТО ХИМКИНЫ КУРЫ???
Я не зря об этом пишу - народ массово жалуется в фейсбуке ПРО ОТКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВ .это такой протокол придумал Минздрав
Ukraine всего 6,385 тестов или 146 на 1млн населения Press TUT
напевне щоб не ганьбитись..
гірше тестування (на 1000000) населення ніж в Україні в Індії..165 проти 102
Але є різниця у населенні..