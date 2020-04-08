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 У період карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому по країні на 35%, - Цуцкірідзе

Рівень злочинності під час карантину в цілому по країні знизився в середньому на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, коментуючи повідомлення, які стали з'являтися в соцмережах про те, що почастішали розбої та грабежі.

"Ми проаналізували статистику за трьома позиціями: крадіжки, грабежі та розбої. В жодному з регіонів немає зростання за цими видами злочину, навпаки кількість знижується. Наприклад, в період з 11 березня по 4 квітня минулого року в цілому по країні було скоєно 25988 крадіжок. За аналогічний період цього року їх - 16926. На 34,9% менше. Грабунків було скоєно в минулому році 815, в цьому - 543. Тобто, їх кількість зменшилася на 33,4%. За розбоїв ситуація виглядає так: минулоріч - 149, цьогоріч - 97. Як бачимо теж є зниження на 34,9%", - розповів Цуцкірідзе.

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Найменшу кількість розбоїв зафіксовано в Луганській, Тернопільській та Львівській областях. Найбільше в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. При цьому в Дніпропетровській області кількість нападів порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася майже в половину.

Щодо крадіжок найбільш благополучними видаються Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області. У Києві кількість крадіжок зменшилася вдвічі.

Що стосується грабежів, то таких злочинів порівняно з минулим роком найменше зареєстровано у Луганській, Житомирській, Івано-Франківській областях.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187514
 
 
 Топ коментарі
 
Они Гидропарк обороняют.
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А карантинные патрули ? У них средний чек при ограблении граждан --17000 гр. Разбойники с большой дороги.
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Бизнес домушников вообще лег полностью
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А карантинные патрули ? У них средний чек при ограблении граждан --17000 гр. Разбойники с большой дороги.
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Эх.. в детстве до дыр зачитывал Незнайку на Луне У період карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому по країні на 35%, - Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 5813
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Носова можна вважати Нострадамусом 20 сторіччя. Всі його політичні передбачення, описані в повісті "Незнайко на Місяці", збулися не менше ніж на 90 відсотків. І це практично без всіляких алегорій та подвійних розумінь як у деяких середньовічних та ******** "пророків"!
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Бизнес домушников вообще лег полностью
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корефани з поліції спасають годувальників В период карантина количество разбоев уменьшилось в среднем по стране на 35%, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 5773
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Жертвы нападений отчаянно отчихиваются. Да разбойникам нелегко залезть в карманы к жертвам с социальной дистанции в 1,5 метра.
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Звісно...! Лягаві поховалися,нема кому 'працювати'
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Затишье перед бурей. Еще неделя-две и у людей реально начнет "крыши срывать".
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Ну да все пучком ,если не считать .что два полковника в Харькове в больнице с тяжкими.
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ну так попробуй поразбойничай,если улицы опустели У період карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому по країні на 35%, - Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 3171
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Яке відкриття! Ментовський мозок не міг прорахувати, що зменшення кількості людей на вулицях призведе до зменшення розбійних нападів? Яке відкриття буде наступним? зменшення кількості квартирних крадіжок бо власники вдома сидять?
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Гоп-стоп ,мы подошли из-за угла ... У період карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому по країні на 35%, - Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 9341теперь разбой перешёл в другие формы ,как например штраф за выход к речке покупаться ... У період карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому по країні на 35%, - Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 2078
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