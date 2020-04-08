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 Суспільство, За кордоном
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 Карантин в Ухані знято: після двомісячного ув'язнення десятки тисяч людей залишають місто. ФОТО

Китайське місто Ухань, яке стало епіцентром коронавірусу і звідки інфекція поширилася на весь світ, зняло обмеження на виїзд, давши можливість тисячам застряглим у ньому повернутися додому.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що можливість в'їжджати в місто з'явилася ще раніше, а ось виїзд став можливий лише сьогодні.

Карантин в Ухані знято: після двомісячного увязнення десятки тисяч людей залишають місто 01

Фото - AFP/Getty Images

Відновлює роботу залізничний та авіатранспорт - відкрито всі напрямки, крім Пекіна.

Повідомляється, що відкриття виїзду очікували мандрівники, які застрягли в місті, вони прибули з метою туризму, бізнесу або в особистих справах. Тепер всім їм присвоєно персональний кольоровий QR-код на телефоні. Якщо він зелений, це означає, що людина здорова або з низьким рівнем ризику, і вона може покинути місто.

За попередніми оцінками, з Уханя лише сьогодні потягом виїдуть 55 тис. осіб, літаком - близько 10 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рахунок іде на десятки тисяч": мешканці китайського Уханя не вірять офіційним даним про загиблих від коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187512
 
 
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Почався масовий свал від урбаністичного щастя...!
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Сейчас украинцы, которых Зеля вывез из Китая (правда, за наши деньги Карантин в Ухане снят: после двухмесячного заточения десятки тысяч людей покидают город - Цензор.НЕТ 7092 ) задают себе вопрос "Нахуа?"
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Для спавки

Индейский ритуал НАХУА
Прежде чем начинать серьёзное и трудное дело, очень полезно провести секретный индейский ритуал нахуа.
Он заключается в том, что индеец со всей серьезностью спрашивает себя: «Является ли данное занятие выражением глубинных устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу именно этого? Буду ли я счастлив, когда буду делать задуманное? Испытаю ли я счастье, когда выполню всё, что задумал? Оправдаются ли мои надежды? Стоит ли эта цель средств, которые придется потратить?»
Практикуйте нахуа, и трудных и серьезных дел в вашей жизни станет гораздо меньше. В особо тяжелых случаях рекомендуется использовать бубен.
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У них там голод тому тікають.
Населення бідне, запаси закінчились. А приклад інших місць показали що після зняття карантину виникає новий спалах і знову закривають все. Тому вони і тікають.
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Заразили весь мир, а теперь якобы выздоровели. Из-за этих любителей жрать сырым все подряд ( или трахать, как в случае со спид) , все человечество стоит на ушах. Гибнут пожилые и молодые, рушатся большие экономики и малый бизнес.

Нужно подавать в суд на этих охламонов.. Вместо изолировать изначально Китай, все ждали, что рассосётся. Вот и результат. Все вымрут, останется только желтая раса?
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Ну наконец-то! А то мы все тут аж, кхе-кхе, о б*же(прикладывается к мощам) заждались
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