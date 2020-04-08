Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що можливість в'їжджати в місто з'явилася ще раніше, а ось виїзд став можливий лише сьогодні.
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Відновлює роботу залізничний та авіатранспорт - відкрито всі напрямки, крім Пекіна.
Повідомляється, що відкриття виїзду очікували мандрівники, які застрягли в місті, вони прибули з метою туризму, бізнесу або в особистих справах. Тепер всім їм присвоєно персональний кольоровий QR-код на телефоні. Якщо він зелений, це означає, що людина здорова або з низьким рівнем ризику, і вона може покинути місто.
За попередніми оцінками, з Уханя лише сьогодні потягом виїдуть 55 тис. осіб, літаком - близько 10 тис.
Индейский ритуал НАХУА
Прежде чем начинать серьёзное и трудное дело, очень полезно провести секретный индейский ритуал нахуа.
Он заключается в том, что индеец со всей серьезностью спрашивает себя: «Является ли данное занятие выражением глубинных устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу именно этого? Буду ли я счастлив, когда буду делать задуманное? Испытаю ли я счастье, когда выполню всё, что задумал? Оправдаются ли мои надежды? Стоит ли эта цель средств, которые придется потратить?»
Практикуйте нахуа, и трудных и серьезных дел в вашей жизни станет гораздо меньше. В особо тяжелых случаях рекомендуется использовать бубен.
Населення бідне, запаси закінчились. А приклад інших місць показали що після зняття карантину виникає новий спалах і знову закривають все. Тому вони і тікають.
Нужно подавать в суд на этих охламонов.. Вместо изолировать изначально Китай, все ждали, что рассосётся. Вот и результат. Все вымрут, останется только желтая раса?