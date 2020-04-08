 Карантин в Ухані знято: після двомісячного ув'язнення десятки тисяч людей залишають місто. ФОТО

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що можливість в'їжджати в місто з'явилася ще раніше, а ось виїзд став можливий лише сьогодні.

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Відновлює роботу залізничний та авіатранспорт - відкрито всі напрямки, крім Пекіна.

Повідомляється, що відкриття виїзду очікували мандрівники, які застрягли в місті, вони прибули з метою туризму, бізнесу або в особистих справах. Тепер всім їм присвоєно персональний кольоровий QR-код на телефоні. Якщо він зелений, це означає, що людина здорова або з низьким рівнем ризику, і вона може покинути місто.

За попередніми оцінками, з Уханя лише сьогодні потягом виїдуть 55 тис. осіб, літаком - близько 10 тис.

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