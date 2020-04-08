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 Україна за час карантину витратила майже мільярд на боротьбу з коронавірусом, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

З 20 березня по 4 квітня державні структури закупили товарів для запобігання поширенню коронавірусу на суму 952 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку, передає Цензор.НЕТ

"З 20 березня по 4 квітня державні структури закупили товарів для запобігання поширенню коронавірусу на суму 952 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Україна за час карантину витратила майже мільярд на боротьбу з коронавірусом, - Мінекономіки 01

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Зазначається, що державні замовники в цей період найбільше купували медичне обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів, пульсоксиметри, монітори пацієнта (190,15 млн грн); медичні матеріали, в тому числі рукавички, захисні маски, респіратори, ізолюючі костюми і т. п (147,12 млн грн); обладнання для анестезії та реанімації, зокрема кисневі концентратори і інше (116,04 млн. грн.).

На ці три категорії товарів припадає майже половина від загальної суми "антивірусних" закупівель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187510
 
 
 Топ коментарі
 
Не Украина потратила...а зеленое стадо распилило...
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Не ну на мерседес Ярмаку то ладно, то как шмаркля в море. А куда пошли бабки с масок которіе продал радуцкий? Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6866
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Не Украина потратила...а зеленое стадо распилило...
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Не ну на мерседес Ярмаку то ладно, то как шмаркля в море. А куда пошли бабки с масок которіе продал радуцкий? Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6866
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половину при овоще киздили .сейчай % 80
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огласите размер полученых зелеными упырями откатов
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Обманське Брехло звіз сюди заразу з усього світу, а тепер бореться з нею.
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Не потратила, а наварилась. И не Украина, а Крадуцкий со товарищи.
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'Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом' - на знищення населення Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6528 Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6528 Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6528
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Стесняюсь спросить, а этого 1 миллиарда грн. не хватило, чтобы всем 35 миллионам украинцам купить и выдать хоть по одной маске??
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Не жартуйте. Зеленим мародерам цей вкрадений мільярд - один раз в Оман з'їздити. Робіть маски з беушної білизни Україна за час карантину витратила майже мільярд на боротьбу з коронавірусом, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 3939
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Спасибо тебе лично,за прекрасную власть.
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Маски чичас дорогие просто жуть! А ещё мерцедесы на откаты както нада купить.
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Факт, що потратили, не викликає сумніву, але ефективність майже нульова і якщо сплюсувати суми вище названних затрат, то цілком закономірно виникає запитання з якою користю і для кого вони затрачені.
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Миллиард... Три миллиарда отечественных...
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190+147+116 млн=353млн, а 647млн. що вже спи%дили???
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Я им сказал бы... просто, пожалуйте пройти на Путина....
твари, в Чехии маски раздают всем, а тут - идешь в аптеку за маской, но без маски не впускают.
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Противно слушать, как эта сопливая власть спасает украинцев от COVTD-19! Да если бы опять украинские активисты, меценаты, наши диаспоры за рубежом, не самоорганизовались, так до сих пор медики обслуживали бы инфицированных в самодельных марлевых повязках, а аппараты ИВЛ видели бы только в подвалах под слоем пыли. Низкий поклон всем, кто вложил свою лепту в обеспечение нашей медицины всем необходимым и СОВСЕМ НЕ ЗА ГОС. СЧЕТ!!! Опять, как во времена Майдана, украинцы всего мира спасают свою страну.
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