 Найбільше тестів на COVID-19 проводиться в Києві, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, - МОЗ

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися кількість тестів, які проводяться методом ПЛР, то найбільше тестувань проводиться в м. Київ, Львівської області, Івано-Франківської області, Чернівецькій та Тернопільській областях. Найбільш якісний показник тестувань, тобто кількість виявлених позитивних випадків, найбільше виявлено в м. Київ і Чернівецькій області", - розповів Ляшко.

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