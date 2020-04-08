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 Політика України, Здоров'я
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 Найбільше тестів на COVID-19 проводиться в Києві, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, - МОЗ

Найбільш якісний показник тестувань у Києві і Чернівецькій області.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися кількість тестів, які проводяться методом ПЛР, то найбільше тестувань проводиться в м. Київ, Львівської області, Івано-Франківської області, Чернівецькій та Тернопільській областях. Найбільш якісний показник тестувань, тобто кількість виявлених позитивних випадків, найбільше виявлено в м. Київ і Чернівецькій області", - розповів Ляшко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187509
 
   
 Топ коментарі
 
А там где тесты не делаются. Там и коронавируса нету. Шах и мат Больше всего тестов на COVID-19 проводится в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, - Минздрав - Цензор.НЕТ 109
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...меньше всего - в Николаевской. это мы уже поняли.
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А там где тесты не делаются. Там и коронавируса нету. Шах и мат
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яка статистика про кількість тестів по регіонах ?
чого статистика приховується ?
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Не треба нам цього знати! Взнаємо - помремо не від коронавірусу а від страху!!!
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Провели 5 000 тестов. Рукожопо лишнехромосомы 900 000. Вы хотите как у них?
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У них лечат, причем и в Бергамо, и в Сербии, и в США. Двужильные идиоты.
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Тебя что-ли чпокают? А ты реально не понимаешь, что тупишь? Или старший приказал?
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...меньше всего - в Николаевской. это мы уже поняли.
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A-AAA! Найбільше тестів на COVID-19 проводиться в Києві, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6610
На сегодня в Николаеве сделали 71 тест ПЦР - в 65 случаях оказались негативные результаты, еще несколько ожидают подтверждения.
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Треба розуміти, що тестують дааааалеко не всіх. Навіть хворих не всіх. Тому картина необ'єктивна. Говорити немає про що.
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Там, куда вернулись дупомои в основном проверяют. Это нормально?
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