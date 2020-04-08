 Найбільше тестів на COVID-19 проводиться в Києві, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, - МОЗ

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо подивитися кількість тестів, які проводяться методом ПЛР, то найбільше тестувань проводиться в м. Київ, Львівської області, Івано-Франківської області, Чернівецькій та Тернопільській областях. Найбільш якісний показник тестувань, тобто кількість виявлених позитивних випадків, найбільше виявлено в м. Київ і Чернівецькій області", - розповів Ляшко.
чого статистика приховується ?
На сегодня в Николаеве сделали 71 тест ПЦР - в 65 случаях оказались негативные результаты, еще несколько ожидают подтверждения.