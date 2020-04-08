 Вихователі реабілітаційного центру "Світанок", де били дітей, постануть перед судом

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що двох працівників Центру звинувачують у невиконанні професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого ставлення до них (ч. 2 ст. 137 КК України).

Слідство встановило, що влітку 2019 року в приміщенні дитячого реабілітаційного центру один зі співробітників охоронного агентства, які прибули в Центр за викликом вихователя, знущався і побив двох вихованців. У цей час вихователі закладу залишили неповнолітніх без нагляду. Це призвело до фізичного та психологічного насильства з боку охоронців.

Якщо суд визнає вихователів винними в зазначеному правопорушення, їх очікує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Нагадаємо, активістка Зоя Мельник повідомила про факти насильства над вихованцями притулку "Світанок" в Одесі з серпня по жовтень 2019 року. Вона заявила, що дітей били вихователі центру і поліцейські Хмельницького відділу поліції в Одесі. За словами активістки, через насильство діти неодноразово тікали з притулку.

У пресслужбі Одеської ОДА повідомили, що психологи вивчили психоемоційний стан дітей і персоналу закладу. За їхньою оцінкою, стан дітей критичний і потребує кризового втручання.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами катувань та інших порушень прав вихованців комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" (колишній притулок "Світанок"). Вони відкриті за ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України.

У вересні Служба у справах дітей Одеської ОДА розпочала перевірку фактів жорстокого поводження з дітьми в притулку. 15 листопада співробітник охоронного агентства "Центр", підозрюваний в катуванні вихованців центру, взятий під домашній арешт. За версією слідства, в кінці липня 2019 року в приміщенні притулку вихованці закладу - дівчинка, 2006 р. н., і хлопчик, 2004 р.н., зайнялися сексом з використанням презерватива. Співробітник агентства примусив підлітків, погрожуючи електрошокером, жувати використаний презерватив, бив їх ременем тощо.

15 листопада Малиновський райсуд Одеси взяв під цілодобовий домашній арешт співробітника приватного агентства безпеки "Центр".

Службове розслідування встановило, що один із правоохоронців застосовував стосовно підлітків, які тікали з установи, заходи фізичного та психологічного впливу. Його звільнили.