EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  720  1
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2387) Львівщина (1099) ОДА (891) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 Упродовж ночі до медиків з підозрою на COVID-19 звернулися 13 осіб на Львівщині, - ОДА

У період з 22:00 год. 7 квітня до 8:00 год. 8 квітня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 13 осіб. Пацієнти з міста Львова та Пустомитівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 85 осіб. На самоізоляції перебувають 305 осіб. За увесь час виписано - 112 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої важкості. У 9-ти пацієнтів стан важкий. Двоє пацієнтів на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою на COVID-19 звернулося 502 людини. За увесь час загалом у 353 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 117 осіб. У 33 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус. Ще одна особа з підтвердженим діагнозом померла в реанімаційному відділенні однієї з лікарень.

Також читайте: 14 стаціонарних постів на кордонах в'їзду/виїзду встановлять на Львівщині, - ОДА

П'ятеро осіб перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Троє пацієнтів одужали.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19 в Україні, 52 особи померли, 35 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187505
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А зеленский отправляет гуманитарку в Италию. Лучше бы украинским больницам гуманитаркой помог или с фонда зелупы чего выделил
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору