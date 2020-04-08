 Упродовж ночі до медиків з підозрою на COVID-19 звернулися 13 осіб на Львівщині, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 85 осіб. На самоізоляції перебувають 305 осіб. За увесь час виписано - 112 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої важкості. У 9-ти пацієнтів стан важкий. Двоє пацієнтів на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою на COVID-19 звернулося 502 людини. За увесь час загалом у 353 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 117 осіб. У 33 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус. Ще одна особа з підтвердженим діагнозом померла в реанімаційному відділенні однієї з лікарень.

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П'ятеро осіб перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Троє пацієнтів одужали.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19 в Україні, 52 особи померли, 35 - одужали.