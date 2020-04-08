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 Політика України
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 Строковики, які вже відслужили встановлені терміни, підуть у запас вчасно, - Таран

Військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлений термін, будуть звільнені в запас вчасно.

"Термін виконання заходів, пов’язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишаються без змін", - повідомив міністр оборони України Андрій Таран в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

При цьому він нагадав, що черговий призов громадян на строкову військову службу указом президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

"Зазначені заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - зазначив міністр оборони.

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За даними Міністерства оборони, чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, визначено розпорядженням уряду.

Всього планується призвати та направити до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до: Збройних сил України – 9 тисяч, Національної гвардії – 5 тисяч 460 осіб, Державної прикордонної служби – 1 тисячу 300 осіб та до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб. Всього у квітні - липні 2020 року з ЗСУ буде звільнено близько 6 тисяч 700 військовослужбовців – строковиків.

"Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил", - запевнили в МОУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187503
 
 
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Только после карантина, кароче воны зробылы це разом
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А бігуни від призову коли дембельнуться?
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А как домой добираться с одного конца страны в другой...скромно умолчали!!!Как моему сыну пограничнику-срочнику из Чопа..добираться в Лисичанск?Раньше сел на поезд в Ужгороде..и вышел в Лисичансе и уже дома......
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Как в сказке:
Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, ***** на боку - отвоевал свое, а теперь держал путь к дому.
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бла-бла кар попробовать, Обратится к командиру части, возможно что то ездит в вашу сторону, либо на попутках.
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