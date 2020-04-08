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 На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 89 випадків;
Волинська область — 36 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 21 випадок;
Закарпатська область — 43 випадки;
Запорізька область — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків;
Кіровоградська область — 57 випадків;
м. Київ — 256 випадків;
Київська область — 120 випадків;
Львівська область — 36 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 32 випадки;
Полтавська область — 17 випадків;
Рівненська область — 44 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 15 випадків;
Хмельницька область — 15 випадків;
Чернівецька область — 273 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.

Також читайте: В Україні вже 172 медики захворіли на COVID-19, - МОЗ

На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ 01

На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ 02

На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187502
 
 
 Топ коментарі
 
Пошло на спад говорите?? Ну ну...
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Зеленый скот вывез из страны все маски...теперь вывозит и дез.раствор..
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СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ?

По Областям пожалуйста дайте статистику
ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ: вы слово «СИАТИСТИКА» знаете?
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Да, пошло на спад. Два дна назад смертность была 73% сегодня уже 67%.
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Можно открывать магазины все как и планировали зекретины!
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воистину зекритины!
но почему вы считаете умерших от выздоровевших? )) умершие уже не больные?
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а больные еще не выздоровели.
С логикой нашего медпрома сюда можно тогда и здоровых приплюсовать, тогда никакой эпидемии вообще не будет.
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НИКОЛАЕВСКАЯ ОПЯТЬ 00000 ВЧЕРА ЖЕ СООБЩАЛИ О 9 СЛУЧАЯХ COVID 19?
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я примерно считал, примерно так как в этой стране все и происходит.
А чего вы решили посчитать точно? Думаете в статье написана правда?
В г. Боярка в декабре, люди с пневмонией на коридоре лежали, потому что не было мест в палатах... от така йня малята!
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Кстати, вы единственный пока что заметили что расчет не правильный, два дня назад я так же считал и пипл хавает На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3759
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Н самом деле процент больных в Украине немного больше - 73% Выздоровление судя по ситуации в стране не скоро... ждем
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Зеленый скот вывез из страны все маски...теперь вывозит и дез.раствор..
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Так тут еврейский шахер-махер в работе! Вывозят за копейки и тут же тоже самое завозят за деньги!
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можно. но один раз. потом напишут, что умер от коронавируса.
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да в ашане палетами выставили, хоть в задницу заливай.
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СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ?

По Областям пожалуйста дайте статистику
ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ: вы слово «СИАТИСТИКА» знаете?
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Уличные тесты в Германии .

когда жто будет в Украине?

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Коли при владі буде не Зе і слуги олігархів.
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нет они пока разучивают слово "алгоритм". ребята стараются, не надо их подгонять.
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Да какие тесты, тут восновном те кого привозят в больницу и медики что их лечат. Даже больных пневмонией толком по всей стране не тестируют.
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На ось тобі про статистику. Може менше капсувати будеш своїми жирними пальцями
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Там нет про Украину . Или ты своим сопливым носом вопроса прочесть не можешь ?

Меня волнует здоровье украинцев, а тебя по видимому - ШОБ ВАС ЗЕБИЛОВ НА ГИЛЯКИ НЕ ПРИГЛАСИЛИ ЗА БАРДАК
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Это ОФИЦИАЛЬНАЯ статистика, при том что тестирования добиться очень сложно!
Практически не тестируют.
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ДЕ маскы ******** правительство!Почему ЖИДОВ ПИТОРАСОВ не кто не привлекает?!!
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обіцяють 30 000 в день..
скоро..
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2 дні тому:

Із загальної кількості по Україні - з 5 800 ПЛР-тестів - майже 40 відсотків зроблені в Києві.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції
За його словами, експрес-тестами протестовано майже 2 600 киян. Лабораторно досліджено - 2 124 зразки.
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ось як у провінції:
"Хотя соседей, с которыми контактировали родители, к тому времени уже отвезли в Ивано-Франковск, где у всей семьи подтвердился COVID-19. После результатов экспресс-теста врачи приходили к маме уже без защитных костюмов, перевели из одиночной в обычную палату, где были другие пациенты. А она ведь могла их заразить… Но об этом в больнице, очевидно, никто уже не думал. Более того, врач даже говорил нам, что, наверное, она "симулирует, потому что ей не хватает внимания", - утверждает Дмитрий.




После смерти мужчины ПЦР-тест сделали и его жене - тот показал положительный результат. Сейчас женщине немного лучше, но лечение продолжается. При этом в областной больнице также находится брат Дмитрия, а в районной - его жена с двумя детьми. Они уже неделю ждут результатов ПЦР-теста на COVID-19, но пока их так и не получили.https://www.obozrevatel.com/society/zarazil-vsyu-semyu-vyiyasnilis-zhutkie-podrobnosti-smerti-muzhchinyi-s-covid-19-na-ivano-frankovschine.htm
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"За добу було зафіксовано 206 нових випадків"... - коли роблять тести, то нові випадки фіксуються...
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мИКОЛАЇВ,ТУРКМЕНИСТАН І КНДР поки що тримаються стійко..
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... а также Чукотский АО: чукча умный однако - коронавируса болеть не будет
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Экспоненциальная фаза роста. Закон природы можно сказать.

И её (природу) совершенно не интересуют лихорадочные дёрганья кретин-карантина и кваквакова. Отока ефективність карантину, малята! На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5253
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можно прикинуть - 5000 тестов, минус 3000 депутаты, мэры и прочее говно с министрами и санврачами. = 2000 тестов на посполитых = 1300 зараженных. а теперь.... поравняем с населением в общем...... в общем-то, штатам, кхе-кхе, за нами не угнаться, или даже китаю(будь он съеден летальными мышами бл.). по-моему, как Дубинский сказал - нам .... 314-ц.
Че они чешут то? ДБЛБЛД
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Чому не пишуть про померлих. Де померли, чому померли, які були ускладнення, якій вік, коли попали на лікування чи померли дома. Як проходили тести та інше. Ці всі знання можуть зменшити смертність.
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Ці всі знання можуть зменшити смертність.\\\\\\\\\\

Шо?
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Можу сказати за знайомого в Чернівцях, вчора поховали, 60 років, мав діабет і тиск, але він жив з цим 20 років і ще би прожив, небідна людина, мав ковбасний цех і супермаркет.
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Пишуть що ті хто мають високий пульс і тиск є в зоні ризику, бо сам ковід-19 їх ще вище підіймає.
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Так же в зоне риска люди с аутоиммунными заболеваниями и алергики((
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7205 тестов с начало года!!!!!!!! А чем можно говорить , многомиллионная страна !!!!!!! Какой спад!!!!!!!
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Ждем потепления. Только оно спасет от вирусов. Зеленский пустое место, а не президент.
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За сутки думаю было сделано 250 тестов, из них 206 новых случаев. ЗЕмедицина!
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Реальные последствия завезенных 2 недели назад в Украину 150 тыс. потенциальных носителей вируса.
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до тої статистики біль питань ,ніж відповідей,- 206 нових- це по якому тестуванню, скільки тестів і яких було використовано,- бо як що вчора зробили -800 тестів ,а сьогодні 2000,- ясна річ буде більш інфікованих
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Перемога На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1357 Переможні числа Кількість знищених вдвічі більша кількості 'виживших' На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9592
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Опять всплеск. Ну да, за сутки около 5000 наших из-за бугра вернулись. Жаль, перестали давать статистику, сколько новых заболевших недавно "оттуда" вернулись.
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вобщем точное число заболевших, выздоровевших и умерших за сутки определяется моз-ом по простому "алгоритму" - "любые озвученные цифры нужно считать правильными".
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Вчені назвали справжні масштаби пандемії COVID-19.
Експерти з Німеччини заявляють про заниження урядами реальних цифр захворюваності коронавірусів, тому розробили свій метод підрахунку.
Для виявлення справжнього числа захворілих коронавірусів вони використовували оцінку смертності COVID-19 і середній час від зараження до летального результату.


Так, в США має бути більше 10 мільйонів чоловік з діагнозом COVID-19,
в Іспанії - понад п'ять мільйонів,
в Італії - близько трьох мільйонів,
у Великобританії - близько двох мільйонів.
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СПОЧАТКУ 'фільми жахів' були з Уханю.. тепер і в Нью-йорку...
мегаполіси особливо загрожені..
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де наші'оптимісти з МОЗ' побачили вчора-позавчора 'спадну тенденцію',НЕ ЗНАЮ

На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4353
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Зеленые мародеры просто обогатились на масках и антисептиках.
Зеленому стаду лишь бы бабок нарубить.

Просто необходим импичмент Оманскому Мародеру.
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Хто Миколаївську область окупував? Де дані по області?
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На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 12
люди говорят Томос в Николаеве
може есть смысл Петра с Виталькой еще раз в Стамбул отправить?
пусть еще штук 5 привезут на всякий пожарный
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Умерли 52, выздоровели 35. Значит, смертность на данный момент составляет 59,77%. Всё очень плохо. Бегите из Киева по селам. Спасайтесь.
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