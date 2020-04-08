 На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область — 89 випадків;
Волинська область — 36 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 21 випадок;
Закарпатська область — 43 випадки;
Запорізька область — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків;
Кіровоградська область — 57 випадків;
м. Київ — 256 випадків;
Київська область — 120 випадків;
Львівська область — 36 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 32 випадки;
Полтавська область — 17 випадків;
Рівненська область — 44 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 15 випадків;
Хмельницька область — 15 випадків;
Чернівецька область — 273 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.
но почему вы считаете умерших от выздоровевших? )) умершие уже не больные?
С логикой нашего медпрома сюда можно тогда и здоровых приплюсовать, тогда никакой эпидемии вообще не будет.
52+35 = 87
(52*100)/87 = 59,7%
А чего вы решили посчитать точно? Думаете в статье написана правда?
В г. Боярка в декабре, люди с пневмонией на коридоре лежали, потому что не было мест в палатах... от така йня малята!
По Областям пожалуйста дайте статистику
ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ: вы слово «СИАТИСТИКА» знаете?
когда жто будет в Украине?
Меня волнует здоровье украинцев, а тебя по видимому - ШОБ ВАС ЗЕБИЛОВ НА ГИЛЯКИ НЕ ПРИГЛАСИЛИ ЗА БАРДАК
Практически не тестируют.
скоро..
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2 дні тому:
Із загальної кількості по Україні - з 5 800 ПЛР-тестів - майже 40 відсотків зроблені в Києві.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції
За його словами, експрес-тестами протестовано майже 2 600 киян. Лабораторно досліджено - 2 124 зразки.
"Хотя соседей, с которыми контактировали родители, к тому времени уже отвезли в Ивано-Франковск, где у всей семьи подтвердился COVID-19. После результатов экспресс-теста врачи приходили к маме уже без защитных костюмов, перевели из одиночной в обычную палату, где были другие пациенты. А она ведь могла их заразить… Но об этом в больнице, очевидно, никто уже не думал. Более того, врач даже говорил нам, что, наверное, она "симулирует, потому что ей не хватает внимания", - утверждает Дмитрий.
После смерти мужчины ПЦР-тест сделали и его жене - тот показал положительный результат. Сейчас женщине немного лучше, но лечение продолжается. При этом в областной больнице также находится брат Дмитрия, а в районной - его жена с двумя детьми. Они уже неделю ждут результатов ПЦР-теста на COVID-19, но пока их так и не получили.https://www.obozrevatel.com/society/zarazil-vsyu-semyu-vyiyasnilis-zhutkie-podrobnosti-smerti-muzhchinyi-s-covid-19-na-ivano-frankovschine.htm
И её (природу) совершенно не интересуют лихорадочные дёрганья кретин-карантина и кваквакова. Отока ефективність карантину, малята!
Че они чешут то? ДБЛБЛД
Шо?
Експерти з Німеччини заявляють про заниження урядами реальних цифр захворюваності коронавірусів, тому розробили свій метод підрахунку.
Для виявлення справжнього числа захворілих коронавірусів вони використовували оцінку смертності COVID-19 і середній час від зараження до летального результату.
Так, в США має бути більше 10 мільйонів чоловік з діагнозом COVID-19,
в Іспанії - понад п'ять мільйонів,
в Італії - близько трьох мільйонів,
у Великобританії - близько двох мільйонів.
Італійський карантин: як уряд і ЗМІ створили локальний колапс і фільм жахів для всього світу
мегаполіси особливо загрожені..
Зеленому стаду лишь бы бабок нарубить.
Просто необходим импичмент Оманскому Мародеру.
люди говорят Томос в Николаеве
може есть смысл Петра с Виталькой еще раз в Стамбул отправить?
пусть еще штук 5 привезут на всякий пожарный