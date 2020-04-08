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 Суспільство
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Все про:діти (1873) школа (826) Міносвіти (601) навчання (155) Мандзій (5)

 Усі випускники 9 класу отримають документ, на підставі якого зможуть вступити до закладу профосвіти, - Мандзій

Незважаючи на скасування Державної підсумкової атестації, всім випускникам 9 класу видадуть документ про освіту, на підставі якого випускники зможуть вступити до закладів професійної освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ліга.net повідомила в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.

"На підставі положення про ДПА Міністерство освіти і науки в разі надзвичайної ситуації має право звільнити від проходження атестації. Згідно з ним, вводимо наказ, який зараз проходить узгодження Міністерством юстиції", - повідомила вона.

За її словами, всім випускникам 9 класу видадуть документ про освіту, і на підставі нього випускники можуть вступити в заклади професійної освіти.

Також дивіться: Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні. ФОТО

Нагадаємо, раніше в Міносвіти пояснили, що школи зможуть приймати документи для зарахування до першого класу в режимі онлайн або переносити терміни їх прийому залежно від термінів карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187499
 
   
 Топ коментарі
 
Правильное решение, не оставлять жеребят на второй год из-за карантина!!!
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Серый Кардинал

Уважаемые родители, убедительная просьба до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн школы.
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Правильное решение, не оставлять жеребят на второй год из-за карантина!!!
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На жаль у цієї пані не було можливості про це заявити на початку навчального року.... . Хотілося запитати тих чинуш - чим ви там думаєте? І стало соромно.
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как бы я хотел щас быть в 5-м классе то.... просто в интернете все что надо мона найти, стать можно хоть илоном маском, или Маской-шоу - все написано от и до.
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Родите детей и через десять лет окажетесь вместе с ними в пятом классе. Я вот, например, в шестом сейчас)
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это значит -пту, швеи, повара, каменщики, штукатуры,
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ну не все же должны быть цензоровской интелигенцией, кто-то должен и работать, а не посты целый день строчить Усі випускники 9 класу отримають документ, на підставі якого зможуть вступити до закладу профосвіти, - Мандзій - Цензор.НЕТ 847 Усі випускники 9 класу отримають документ, на підставі якого зможуть вступити до закладу профосвіти, - Мандзій - Цензор.НЕТ 2772
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Пидлога, тот редкий случай, когда я с вами согласна.
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я к тому, что и без образования можно там учиться- борщ варить
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Октавий, хороший повар на вес золота. Есть повара с такими зарплатами, что нам и не снилось. Поваров приглашают просто для поднятия ресторана, например, чтобы он обучил и показал.

Из хорошей швеи может получиться дизайнер одежды. Все зависит от личности. Если б я умела шить, то так бы и сделала
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Серый Кардинал

Уважаемые родители, убедительная просьба до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн школы.
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Кстати, он лайн обучение просто убило наповал коррупцию в школах.

Я вообще думаю, что лет через десять обычных школ не останется.

Это вообще очень и очень круто. Открывает сумасшедшие перспективы и возможности для современной молодежи.
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.это коррупция не в школах...это коррупция в органах образования и в местных советах.которые на бумаге выделяют деньги на ремонты,а в реале они до обьектов не доходят.тем самым вынуждают родителей сбрасываться.
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И в школах тоже. Родительские комитеты , собирающие деньги на подарки, никто не отменял. Но вот при он лайн обучении - подарки и доп занятия за деньги отпали сами собой.
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Добре зробили, харош уже здоровил під 100кг тягнути до самого випуску. Вчитися або не вчитися це особиста справа батьків та їхніх дітей. Читати, писати, лічити, ази іноземної, історія України = воно потрібно кожному та обовязково. У нас в головах ще пережитки совка - маєш диплом то мусять дати роботу в конторі аби не працювати фізично. Зараз ситуація міняється - на кожному підприємстві на робітничих посадах (особливо верстати з комп.керуванням чи складні збиральні роботи) працюють люди з дипломами а то і з двома.
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Хоть кто-то получил хорошие новости и бонус от этой вселенской заразы. Детки будут рады.
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лучше после школы сразу становиться на лыжи и в Польшу,
там можно заработать и выучиться,увы, в Украине только рабский труд или
поднос бабла за диплом ...
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