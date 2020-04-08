 Усі випускники 9 класу отримають документ, на підставі якого зможуть вступити до закладу профосвіти, - Мандзій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ліга.net повідомила в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.
"На підставі положення про ДПА Міністерство освіти і науки в разі надзвичайної ситуації має право звільнити від проходження атестації. Згідно з ним, вводимо наказ, який зараз проходить узгодження Міністерством юстиції", - повідомила вона.
За її словами, всім випускникам 9 класу видадуть документ про освіту, і на підставі нього випускники можуть вступити в заклади професійної освіти.
Нагадаємо, раніше в Міносвіти пояснили, що школи зможуть приймати документи для зарахування до першого класу в режимі онлайн або переносити терміни їх прийому залежно від термінів карантину.
Из хорошей швеи может получиться дизайнер одежды. Все зависит от личности. Если б я умела шить, то так бы и сделала
Серый Кардинал
Уважаемые родители, убедительная просьба до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн школы.
Я вообще думаю, что лет через десять обычных школ не останется.
Это вообще очень и очень круто. Открывает сумасшедшие перспективы и возможности для современной молодежи.
там можно заработать и выучиться,увы, в Украине только рабский труд или
поднос бабла за диплом ...