 Полковника Без'язикова засудили до 13 років ув'язнення у справі про держзраду

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Без'язиков запевняв, що ніколи не погоджувався на співпрацю з бойовиками. За словами полковника, бойовики змушували виконувати певні роботи: працювати з паперами, вести телефонні розмови, зустрічатися з певними людьми. Але він запевняв, що жодна його дія не нашкодила ані державі, ані її громадянам.

Адвокати заявили, що прокуратура не надала жодного прямого доказу про участь у терористичній організації та державної зради. Жоден свідок не свідчив про його співпрацю з бойовиками.

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Нагадаємо, Іван Без'язиков - кадровий офіцер ЗСУ, в серпні 2014 року потрапив у полон найманців РФ, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював з найманцями РФ.

Нагадаємо, Івана Без'язикова затримали в грудні 2016 року за підозрою у співпраці з "ДНР". Пізніше СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді.