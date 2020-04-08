 Полковника Без'язикова засудили до 13 років ув'язнення у справі про держзраду

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Без'язиков запевняв, що ніколи не погоджувався на співпрацю з бойовиками. За словами полковника, бойовики змушували виконувати певні роботи: працювати з паперами, вести телефонні розмови, зустрічатися з певними людьми. Але він запевняв, що жодна його дія не нашкодила ані державі, ані її громадянам.
Адвокати заявили, що прокуратура не надала жодного прямого доказу про участь у терористичній організації та державної зради. Жоден свідок не свідчив про його співпрацю з бойовиками.
Нагадаємо, Іван Без'язиков - кадровий офіцер ЗСУ, в серпні 2014 року потрапив у полон найманців РФ, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював з найманцями РФ.
Нагадаємо, Івана Без'язикова затримали в грудні 2016 року за підозрою у співпраці з "ДНР". Пізніше СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді.
https://www.youtube.com/watch?v=uw-X887A5Bg
израиль прямым текстом говорит своим боевикам, то есть бойцам - все что знаете - говорите. и если солдата пытают, то террористы потом.... - хвах-швах, и намаз уже не сделают.
х.з. как там он сотрудничал, но В ПЛЕНУ!
разве шо доказали шо специально в плен попал.
б*же, посм. на тюрьму на Лонцкого - там просто люди начали в Вермахт записываться, в ужасе от увиденного.
че мы не имеем права огероизовывать(ого как сказал) наших?
врагами были турки, ну и "чайки" давали ход к Трапезунду. что не так?
немцы честные были, каждая мразь совковая, будучи в "оккупации", вспоминает эти годы как "лучше чем при коммуняках". А потом - обратно в ад.
Полковника, которого поймали на измене еще при Порохе, наконец посадили.
Ермак, который с соизволения ЗЕ во всю ивановскую сотрудничает с ФСБ, на свободе, рулит офисом президента, занимается стратегическими вопросами и продает должности.