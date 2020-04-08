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 Політика України
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Все про:вирок (581) суд (6032) Без'язиков (48)

 Полковника Без'язикова засудили до 13 років ув'язнення у справі про держзраду

Шевченківський суд Києва 7 квітня засудив до 13 років ув'язнення обвинуваченого в державній зраді полковника Івана Без'язикова за звинуваченням у співпраці з найманцями РФ.

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Без'язиков запевняв, що ніколи не погоджувався на співпрацю з бойовиками. За словами полковника, бойовики змушували виконувати певні роботи: працювати з паперами, вести телефонні розмови, зустрічатися з певними людьми. Але він запевняв, що жодна його дія не нашкодила ані державі, ані її громадянам.

Адвокати заявили, що прокуратура не надала жодного прямого доказу про участь у терористичній організації та державної зради. Жоден свідок не свідчив про його співпрацю з бойовиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Без'язикова: свідок розповів, що бачив підозрюваного у формі найманців РФ у "ДНР"

Нагадаємо, Іван Без'язиков - кадровий офіцер ЗСУ, в серпні 2014 року потрапив у полон найманців РФ, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював з найманцями РФ.

Нагадаємо, Івана Без'язикова затримали в грудні 2016 року за підозрою у співпраці з "ДНР". Пізніше СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187497
 
   
 Топ коментарі
 
А Єрмаку,Портнову,Венедіктовой скільки вже впаяли?
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А лишение звания...наград..выслуги и пенсии?? Или это все у этого скота останется??
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Ніскльки. Але випадок з Без'язиковим одним дає певну надію, а іншим слугує попередженням, що все таємне навіть при красивій легенді в лізе назовні, отримає справедливу оцінку і "нагороду".
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А лишение звания...наград..выслуги и пенсии?? Или это все у этого скота останется??
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А Єрмаку,Портнову,Венедіктовой скільки вже впаяли?
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Ніскльки. Але випадок з Без'язиковим одним дає певну надію, а іншим слугує попередженням, що все таємне навіть при красивій легенді в лізе назовні, отримає справедливу оцінку і "нагороду".
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а чо он маскируется?безязыков,мля...руцкоязыков он
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Отрежьте ему язык, чтоб уж до конца соответствовать...
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Зрадник якраз входить в 'групу ризику' по COVID-2019
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Генерал Власов защитил Киев и Москву,а декабре 1941 года Сралин наградил генерала орденом чЛенина.Любимец был у хмырей кремлевских,и вдруг предал дело партии и ее крыс...
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герой. РОА - герои. против коммунизма надо хоть даже с зимбабвийской армией быть вместе.
https://www.youtube.com/watch?v=uw-X887A5Bg
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Не, ну в плену?
израиль прямым текстом говорит своим боевикам, то есть бойцам - все что знаете - говорите. и если солдата пытают, то террористы потом.... - хвах-швах, и намаз уже не сделают.
х.з. как там он сотрудничал, но В ПЛЕНУ!
разве шо доказали шо специально в плен попал.
б*же, посм. на тюрьму на Лонцкого - там просто люди начали в Вермахт записываться, в ужасе от увиденного.
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він, після того, як його викрали (подібно Жемчугова, безрукого... а, може, їх разом викрали в сепарів?) - він не сказав нашим, що співробітничав.
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израиль прямым текстом говорит своим боевикам/ опять виноваты евреи. Израиль это Восток, а Украина это Запад. Другая история, другие герои, другой менталитет, другие ценности, другая логика.Украинцы выросли на песне про Байду-Вишневецкого. Вишневецкого после пыток турки сбросили с башни на крюк.Он зацепился за него ребром, и висел на нём понося имя султана и **** его мусульманскую веру. Пока не был убит турками , не вытерпевшими его злословий. Для украинцев Байда -герой. Восток это Восток, Запад это Запад и вместе им никогда не встретиться.
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Иван Петрович, а шо за Байду то? Герой, правда пират и завоеватель. Вот норвежцы вроде любят своих гаральдов "синий зуб" да олландов длинный рог.
че мы не имеем права огероизовывать(ого как сказал) наших?
врагами были турки, ну и "чайки" давали ход к Трапезунду. что не так?
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В 1941 году красная армия не хотела воевать с гитлером,сдавались в плен,полками батальонами армиями... Полковника Без'язикова засудили до 13 років ув'язнення у справі про держзраду - Цензор.НЕТ 6654
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ага, йа бил поражон - трі лімона голов плєнних за пєрвийє трі мєсяца!!! Етой масой плєнних і остановілі бліцкріг - гєрманскійє нємци нє зналі чєм іх корміть - отпускалі по пєрвому трєбованію хозяйєк. В гУманє в ямє сідєлі - прідьот мєстная одінокая тьотка, висмотріт сєбє получчє мужика і фріцам показиваєт "вот етот мой", а тє бєз вопросов "на, пользуйся"
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немного не так: отпускали только пленных украинцев,потому что немцы справедливо считали,что украинцы пострадали от российской оккупации
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Да! чел писал - бабка пошла сраться с немцами и они выпустили деда с плена. (он вроде потом - "ваивал")
немцы честные были, каждая мразь совковая, будучи в "оккупации", вспоминает эти годы как "лучше чем при коммуняках". А потом - обратно в ад.
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ідіатізьм! Чєловєк в плєн попал - в такіх случаях ізраільскім воєнним пріказано отвєчать врагу на всє вопроси. А тут по сталінскім завєтам: попал в плєн - прєдатєль
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а свідки його зради розказують, що не просто співробітничав, а активно служив рашці.
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а чого він там не лишився? Чи він таємно перебрався на підконтрольну для диверсійної роботи?
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ти був там? ти певен що не робив би того що зробив він?
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... "террористы заставляли его вести телефонные переговоры". Это как вообще?
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Ты видать думаешь, что мне нехер делать? А вот этому персонажу было что...
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підорам які служать в сбу і відмивають та передають гроші в ордло таких звинувачень не висують. а ця людина трапила в полон ,можливо через тих хто відмива кошти...
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Прочитав статтю, але ніякого позитиву не отримав, бо не вірю в чесний та справедливий український суд.Хоча інтуітивно підозрюю, що цілий полковник з "ісконно рускім" прізвищем таки зрадник.Але я можу і помилятись.Приклад Голубана дуже насторожує.
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Интересные времена настали.
Полковника, которого поймали на измене еще при Порохе, наконец посадили.
Ермак, который с соизволения ЗЕ во всю ивановскую сотрудничает с ФСБ, на свободе, рулит офисом президента, занимается стратегическими вопросами и продает должности.
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