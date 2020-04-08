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Все про:пожежа (2071) зона відчуження (101) ДСНС (2365)

 У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС

У Зоні відчуження 7 квітня виникла ще одна пожежа - поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва, загорілися чагарники і трав'яний настил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Станом на 7 годину 8 квітня спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що за станом на 7 ранку 8 квітня на території Котовського лісництва у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка відкритого вогню немає, спостерігається тління окремими осередками.

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Загалом до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 253 особи та 68 од. техніки, з них від ДСНС 168 рятувальників особового складу та 34 од. техніки. 7 квітня авіацією ДСНС здійснено 81 скид (288 тонн води), з них літаками АН-32П – 21 скид (168 тонн води) та вертольотами МІ-8 – 60 скидів (120 тонн води).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187495
 
 
 Топ коментарі
 
российские ДРГ работают по всей Украине! не удивлюсь что эти твари и вирус разносят!
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Щось дійсно це дуже виглядає як російські ДРГ У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9656
У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1963
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саме так,чому до цього не відносяться серйозно не зрозуміло...план дестабілізації в дії
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лишь бы пожарники были в масках и не подходили друг к другу ближе, чем 1.5 м В Чернобыльской зоне вспыхнул еще один пожар, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5096
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российские ДРГ работают по всей Украине! не удивлюсь что эти твари и вирус разносят!
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Хватить писать подобную хрень. Это наши местные догенераты палят, которым нечем занятся.
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саме так,чому до цього не відносяться серйозно не зрозуміло...план дестабілізації в дії
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Вчора брехали, що нічого непалає й лісові пожари киянам корисні
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А виноватых что пока не назначили? Может это сами лешники поджигают, а потом требуют повышения зарплаты.
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Из Греции в твиттере пишут что у них радиационный фон из за этого увеличился...У нас же..просто горит )))
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Щось дійсно це дуже виглядає як російські ДРГ У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9656
У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1963
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Постоянные пожары. Один из них по причине того, что местное дебильное население сжигает мусорные кучи. Остальные почему не знаю. У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5182
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Насправді є великі ризики масовими лісовими пожежами через надзвичайно велику кількість повалених сухих дерев. Ці повалені дерева лежать як дрова і їх ніхто не намагається прибирати. Загоряння від розбитого скла, незагашеного вогнища або навмисного підпалу буде призводити до масштабних лісових пожеж саме через недбалість лісгоспів та зеленбудів в питаннях вивезення сухих повалених дерев.
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