 Вже є тенденція до зменшення кількості нових випадків COVID-19, - у ЦГЗ розповіли, коли можна буде пом'якшувати карантин

Про це заявив начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За його словами, вже зараз є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Родина вважає, що це доводить - карантині заходи "реально діють".
"Чи значить це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще зарано скасовувати, бо ми маємо побачити стійку тенденцію до зниження", - сказав він.
Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом’якшення карантинних обмежень буде розглядатися.
"Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить від жодного фактору - вихідний день, не вихідний - то звичайне таке питання буде порушено (про пом’якшення карантину. - Ред.). Що треба робити для цього? Я хочу, щоб ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз запроваджені", - підсумував Родина.
Раніше ЗМІ повідомляли, що українська влада розглядає поетапне пом'якшення карантину, яке має розпочатися вже із 14 квітня.
https://tjournal.ru/news/156082-patriarh-kirill-proehal-po-moskve-s-ikonoy-protiv-koronavirusa-kak-eto-vyglyadelo
Ну не поверю шоб на Зелю не имела гебня компромата. - подмешали что-то, сняли и вот - делай то шо скажем, а не то....("гей-порно")
с мальчиками, снято в Москве где-то в начале 2000-ых.
Интересно, что сразу после этого у него пошло бабло и началась бешенная раскрутка - пошли косяком все эти "пороблэни в украине", "кварталы" и т.п., ТВ оказалось забито его выступлениями и т.д.
все его гавканье тогда было направлено против Юща и Юли...
ми не шведи з їх довір'ям до порад Влади.
От пневмонии в витебской больнице скорой медицинской помощи умер гражданин России Даниил Лопатюк. Ему было 25 лет.
"Вчера в Витебске умер мой сын Даня, которого я растил и воспитывал с 2000 по 2012, - пишет отец Даниила Сергей Головач в соцсетях. - Всю прошлую неделю я был в ежедневной переписке с ним, включая воскресенье. Он был в здравии, шутливо писал: "А у нас нет вируса. Усатый сказал".
Вчера ему стало плохо, друг помог доставить его в больницу, Даня умер в реанимации в БСМП в Витебске. Пневмония и астма.
А о чём там пишет отец в соцсетях, всем нас рать
Собаку возьми у соседа.
В странах , где были массовке тесты, реально эпидемия прекращается.
В Украине надо поставить в городах на дорогах посты С ТЕСТАМИ , каков южной Корее, и тестировать людей без выхода из машин
В нашей ситуации хорошо уже то , что умершие от вируса хоть не стали потом оживать ...
рада только после подачи преза о ЧС(НС) может принять, а тут..... ну какабычна.
в суде о штрафе - предъявить конституцию и ссудья обосрется. пригрозить подать в ЕСПЧ если что. пошли они на Путина, такие умные. аваков, вы озверел?
ДБЛБЛД
https://defence-line.org/2020/04/plintusa-net/
умничать будет мне тут еще бл..ин
ей чуваки и чувихи из лагеря "73%", хоть теперь вы понимаете, каких идиотов вы привели к власти?!
BІДСУТНІСТЬ НОВИН ТЕЖ НОВИНА?
Кндр,туркменистан,таджикистан ПІШЛИ КУДИ ДАЛІ..
Удивляет,как жители некоторых стран,напр,Японии показывают высокий уровень самодисциплины,сами,при малейшем заболевании гриппом одевали всегда маски,и т.д.
Наш народ,пока не вымрет наполовину-не дойдет.
Хоть сам заболел бы-это его личное дело,но он тысячи заразит.
поширювання зарази..
щоб робити висновки потрібно масове і попереджувальне тестування,
а не маніпулювання цифрами, коли тести робляться тільки померлим
і їх родичам..
там де влада маніпулює або може маніпулювати цифрами,
щоб використати за-для маніпулюванням суспільством,
потрібен альтернативний підрахунок
и так далее.
Ви просто не приймаєте хворих. Не тестуєте.
Унизительно, видите ли, в маске ходить и соблюдать карантин.
У меня сердце кровью обливалось, когда слышала про погибших на фронте, на дорогах, от пожаров и на водоемах.
Жах! Нас и так мало.
Однако все больше думаю: ну, а если люди сами жить не хотят, видите ли, плевать им на карантин - свобода дороже, то тогда и фиг с нашей нацией, значит, она запрограммирована на вымирание.
Нам понятно, что такое большое количество смертей случилось у них из-за того, что не стали вовремя на карантин.
Целовались, обнимались, весело проводили время. И вот их результат.
Наша власть пытается таки этого избежать, но мы ж свободолюбивые! Нам надо роптать и сопротивляться, ненавидеть всех и каждого.
Ну и фиг с вами. Гуляйте, заражайтесь.
Но только благодаря вам карантин будет продолжаться не два месяца, а до осени.
меньше ртов - больше земли
Колумбия заболели 1780, умерли 50
ЮАР заболели 1749, умерли 13
Аргентина заболели 1715, умерли 60
Украина заболели 1668, умерли 52
Исландия заболели 1586, умерли 6
Сингапур заболели 1481, умерли 6
То звичайно таке питання буде порушено . . .
Цензор, у Вас переводчики с украинского на русский что, из Москвы ??? Тихий ужас . . .