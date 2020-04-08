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 Франція запровадила спецдозволи для в'їзду до країни

Міністерство внутрішніх справ Франції запровадило в'їзд до країни за спеціальними дозволами з 8 квітня в межах надзвичайного стану через спалах COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні французького міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З 8 квітня, всі люди, які хочуть в'їхати до Франції, мають отримати спеціальний дозвіл, де будуть вказані причини та мета візиту. Сам документ матиме три види: для в’їзду з-за кордону, для в’їзду на заморські французькі території і для переміщення з материкової Франції та заморські володіння.

Також читайте: У Франції за добу від коронавірусу померло 833 особи

У Франції станом на вівторок, 7 квітня, померли 10 238 осіб, у яких було встановлено зараження новим коронавірусом. Таким чином, Франція стала четвертою країною у світі після Італії, Іспанії та США, де кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції перевищила 10 тисяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187492
 
 
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Смешно .
Де Голь пол-Африки в страну завёз , вокруг одни нигеры и арабы , а теперь , стыць-****** , разрешение нужно !
Поздновато пить боржоми ...
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Если вы скажете ниҐҐеру шобы он ишел работа, то он скажет, что вы расист Франция ввела спецразрешения для въезда в страну - Цензор.НЕТ 1189
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У всех арабов с неграми есть спецразрешение от трясущейся бабки шмеркель, им даже паспорт не нужен.
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Захищає своїх хворих від здорових(ляжка) Франция ввела спецразрешения для въезда в страну - Цензор.НЕТ 1612
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