 За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, а також CNN, передає Цензор.НЕТ
Попередній антирекорд становив 1344 смерті за один день (4 квітня)
Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 12 844 особи, перемогли хворобу - 21 849.
Найбільше смертей зафіксували в Нью-Йорку - 4 тисячі. За словами влади міста, люди, які вмирали вдома і мали підтверджений COVID-19, також будуть враховуватися в загальній статистиці жертв вірусу.
Загалом у США зареєстрували 398 тисяч заражень.
Также уверен, что дали взятку ВОЗ, чтобы те закрыли глаза.
сколько "зябликов" вполювал седня?)
Экспоненциальный рост - возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.
Т.е. в данном конкретном случае мы имеем дело не с линейный ростом, являющимся результатом многократно ДОБАВЛЕНИЯ постоянной, а с экспоненциальным ростом, являющимся результатом многократного УМНОЖЕНИЯ.
Какой на хрен "примерно на один и тот же процент"?
Вы хоть график экспотенциального роста в глаза видели?
Изучать график экспотенциального роста.
На "примерно один и тот же процент".
Там научат понимать разницу между предлогами "на" и "в".
В Италии сделали фашистские методы вконце-концов.
Вот ситуация в Чехии:
К вечеру вторника в Чешской Республике зафиксировали
4 944 случая заражения коронавирусом.
88 человек с подтверждённым диагнозом скончались,
172 выздоровели.
Всего врачи провели 91 247 тестов.
И там полиция штрафует, кто дурью мается и шатается по городу без дела.
Они успели вовремя ввести драконовский карантин!
Лично для меня вопроса нет: гражданские свободы - абсолютная ценность. Зебилы спрашивали стариков, хотят они такой "защиты" или нет?
Эпидемия такая штука,, когда личные свободы отодвигаются на второй план, пока общество не победит заразу.
А рассуждать про личные свободы и ходить заражать людей - это анархия!
неудобный вопрос Вы мило "не заметили". поклонники авторитаризма они такие.... они видят только свои интересы и объявляют их высшей ценностью...
а запрет одиночных прогулок в лесу, если ты не собака и не при ней... это Вы как изволите назвать?
Его смертельным делают лекарства на которые подсадили врачи людей.
Врачи в США сделали людей наркоманами лекарств, они уже " ЖИТЬ НЕ МОГУТ" без того чтобы не проглотить таблетку, только что сразу к врачу за таблеткой.
Врачи здорового человека могут залечить до смерти
Природа отобрала вирус для которого лекарства сердечникам, гипертоникам, диабетикам .. являются благоприятной средой
того же Майкла Джексона врач подсадил на таблетки и сделал наркоманом тех таблеток, без таблеток у него "ломка" уже была и дозу нужно было увеличивать что бы прошла та "ломка" аж до той что его убила
але факт лишається фактом: релігіозність - це різновид психічної хвороби незалежно від релігії.
Так никто и не верит. А "как обычно" это как? Где-то так, примерно?
Например у нас налоги составляют 64% от стоимости. Выходит, что чистая стоимость бензина всего 0,42€