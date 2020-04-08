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 За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

За один день у Сполучених Штатах зареєстрували 1736 смертей від коронавірусу. Це найбільша цифра від початку епідемії.

Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, а також CNN, передає Цензор.НЕТ

Попередній антирекорд становив 1344 смерті за один день (4 квітня)

Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 12 844 особи, перемогли хворобу - 21 849.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США випробовують 10 ліків і дві потенційні вакцини від коронавірусу, - Трамп

За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії 01
За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії 02
За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії 03

Найбільше смертей зафіксували в Нью-Йорку - 4 тисячі. За словами влади міста, люди, які вмирали вдома і мали підтверджений COVID-19, також будуть враховуватися в загальній статистиці жертв вірусу.

Загалом у США зареєстрували 398 тисяч заражень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187487
 
 
 Топ коментарі
 
Китай явно поскромничал со статистикой.
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Да ему грозит суд что обосрался и не объявил сразу - атас., хотя ЦРУ предупреждало: Китай лжет. И ВОЗ тоже там. Так шо дедушка по уши уже вляпался, не говоря уж про трения с Пусиным.
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математика это сложно, но полезно За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии - Цензор.НЕТ 3361
сколько "зябликов" вполювал седня?)
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Ну так бизнес превыше всего, комуняки побоялись быть запечатанными от всего мира.
Также уверен, что дали взятку ВОЗ, чтобы те закрыли глаза.
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Каждая эпидемия вначале проходит фазу экспоненциального роста. Для такого роста характерно, что кол-во умерших увеличивается за день примерно на один и тот же процент. Т.е. рекордная смертность каждый день.Так что причин для дополнительной истерии нет. С истерией и так переборчик.
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математика это сложно, но полезно За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии - Цензор.НЕТ 3361
сколько "зябликов" вполювал седня?)
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Будет бред нести. В школу, за парту.
Экспоненциальный рост - возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.
Т.е. в данном конкретном случае мы имеем дело не с линейный ростом, являющимся результатом многократно ДОБАВЛЕНИЯ постоянной, а с экспоненциальным ростом, являющимся результатом многократного УМНОЖЕНИЯ.
Какой на хрен "примерно на один и тот же процент"?
Вы хоть график экспотенциального роста в глаза видели?
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Всегда умиляют невежды, поучающие профессионалов. Почитайте пособия по элементарной математике. Может и наступит прояснение.
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Еще раз - в школу, недоросль.
Изучать график экспотенциального роста.
На "примерно один и тот же процент".
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Вы не только невежда Вы ещё и невежа. Извольте сударь сходить на интравагинальную экскурсию. Больше Ваш бред не читаю.
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В школу.
Там научат понимать разницу между предлогами "на" и "в".
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Та нет истерии «обычный грипп», как и в прошлом году, люди только мрут 1-2 недели не поняв чем заболели.
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Врать-то зачем? Истерия есть. Не "обычный грипп" , а "злой грипп" с точки зрения эпидемиологии. Ну и фашистскими карантинами людей добивают.
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Где «фашистские» методы, там зараза распространяется медленно и даже уменьшается!
В Италии сделали фашистские методы вконце-концов.
Вот ситуация в Чехии:
К вечеру вторника в Чешской Республике зафиксировали
4 944 случая заражения коронавирусом.
88 человек с подтверждённым диагнозом скончались,
172 выздоровели.
Всего врачи провели 91 247 тестов.
И там полиция штрафует, кто дурью мается и шатается по городу без дела.
Они успели вовремя ввести драконовский карантин!
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Для убедительности нужна сводка потерь от карантина. А так же данные о том, что было бы если бы власти не выёживались. Без этого эти данные - голая агитка.
Лично для меня вопроса нет: гражданские свободы - абсолютная ценность. Зебилы спрашивали стариков, хотят они такой "защиты" или нет?
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Личные гражданские свободы, не должны вредить здоровью окружающих людей!
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тогда нужно запретить личным владеть автотранспортом. не? ну и курить само собой.
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Можно пойти в лес с палаткой и там среди зайцев наслаждаться личной свободой!
Эпидемия такая штука,, когда личные свободы отодвигаются на второй план, пока общество не победит заразу.
А рассуждать про личные свободы и ходить заражать людей - это анархия!
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если я пойду в лес, это будет нарушением распоряжения мууудрого правительства.
неудобный вопрос Вы мило "не заметили". поклонники авторитаризма они такие.... они видят только свои интересы и объявляют их высшей ценностью...
а запрет одиночных прогулок в лесу, если ты не собака и не при ней... это Вы как изволите назвать?
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Интересно а как смертность от других причин изменилась из за короновируса?
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Судя по всему Трамп не справился с ситуацией и на выборах потеряет сторонников. Одно то что нет масок и он предлагает их шить дома чего стоит.
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Да ему грозит суд что обосрался и не объявил сразу - атас., хотя ЦРУ предупреждало: Китай лжет. И ВОЗ тоже там. Так шо дедушка по уши уже вляпался, не говоря уж про трения с Пусиным.
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Этот рыжый поц больше доверяет "другу Володье", чем американской разведке. Так что ничего удивительного.
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еее, какой-то трэш творится. Руки в кроаи - у Си, у ВОЗ, у Зели, у Трупта, а у Путина и так всегда. А, еще меркель, Микрон, у италянских.. адвокаты, если выживут, то неслабо поддадут под зад этим товарищам, кроме Путина естественно - поди пойми кто из этих тройников именно путин то)
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"Сан-Франциско город в стиле диско"... Співала колись якась кацапська попгрупа і тепер там у них по всій країні таке "диско"...
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Ага , еще этот Габрей призывал не очень усердно бороться с короновирусом. На Цензоре выходила отдельная тема с таким заголовком. Если отлистать новости назад, то можно найти.
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борись не борись, короновирус ОРВИ так что переболеем все, многие даже и незаметят
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Отличный настрой, как говорил Гитлер - нации нужны здоровы люди, больные пусть умрут.
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короновирус малоопасан и не смертельны сам по себе,
Его смертельным делают лекарства на которые подсадили врачи людей.
Врачи в США сделали людей наркоманами лекарств, они уже " ЖИТЬ НЕ МОГУТ" без того чтобы не проглотить таблетку, только что сразу к врачу за таблеткой.
Врачи здорового человека могут залечить до смерти
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Дарвинист,
Природа отобрала вирус для которого лекарства сердечникам, гипертоникам, диабетикам .. являются благоприятной средой
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в своё время меня поразил такой факт: американцы на еду и на медицину (таблетки в том числе) тратят одинаковый процент дохода 12.5.
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А родичі розповідають що в США антибібіотики порецептах лікаря. Хоча можна напівлегально їх купити в якихось "руских аптеках".
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ну так то их зароботок выписывать рецепты.
того же Майкла Джексона врач подсадил на таблетки и сделал наркоманом тех таблеток, без таблеток у него "ломка" уже была и дозу нужно было увеличивать что бы прошла та "ломка" аж до той что его убила
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С этим полностью согласен. Как-то познакомился с американцем, он приезжал по делам бизнеса на завод. Он ежедневно утром доставал волшебную коробочку с ячейками для лекарств и съедал десяток разноцветных таблеток и капсул. На вопрос зачем он это пьет ответил, что эту хрень прописал личный доктор. Жрут всякую дрянь, а потом толстеют и убивают иммунитет. Они даже трахнуть без виагры не в силах. Зомби по-американски. Нам такой хоккей не нужен.
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Через 2-3 недели в Украине. Как раз у нас карантин ослабят...
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Я думаю , что Украина так страдать не будет. Мы Православные и не приняли то беззаконие и мракобесие , что приняли европейцы и американцы. Спасибо нашим православным и националистам , что педиков на гей-парадах прессовали.Все это испытание от Бога. Мы прошли его.А это наказание пошло типа то , что получили Содом и Гомора. Я об этом раньше вещал. Многие тут ухмылялись. А оно вон как пошло. Господи , Спаси верных Тебе чад своих-Православных Христиан.
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нехило косит! потери больше, чем на войне!
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Ты содомитов в рясе не видел или секс шопов мало тебе на улицах?Сейчас почти любая малолетка шо уже шпилится и письку бреет и в черный ход пускает с этим интернетом а люди в семьях игрушки покупают , у детей на смартфонах в истории посмотри шо они смотрят ,ты прикалуешся или заболел?
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Тебе на дурку надо. Назови хоть одну Заповедь, чтобы православные попы не извратили.
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це ше нічого. он в ірані релігіозники взагалі огорожі перед мечетями лобизали.
але факт лишається фактом: релігіозність - це різновид психічної хвороби незалежно від релігії.
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Я вчера разговаривал с американцем. Сказал по меньше верьте рашинской пропаганде Количество умирающих как обычно. Главное что литр бензина по 25 центов.
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Ted 7b76f4bb Сказал по меньше верьте рашинской пропаганде Количество умирающих как обычно.

Так никто и не верит. А "как обычно" это как? Где-то так, примерно?
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Как обычно это в том же количестве что и без вируса.
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25 центов за литр бенза? А чего такая разница с европой. Здесь 1.50€
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взагалі-то 1.90 за галон, що дає десь 50 центів за літр. в Європі основну ціну бензину складають акцизи і податки.
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В Германии сейчас 1.18€
Например у нас налоги составляют 64% от стоимости. Выходит, что чистая стоимость бензина всего 0,42€
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