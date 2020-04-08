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 На Львівщині горить новояворівське сміттєзвалище. ФОТОрепортаж

У Львівській області загорілося новояворівське сміттєзвалище.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод, передає Цензор.НЕТ

"За інформацією від ДСНС, на місці працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини у Старичах.

На цей час вогонь по периметру близько 2,5 га. Одночасно пожежу намагаються погасити 70 рятувальників", - написав він.

За словами Холода, є підозра, що вогонь поширився від паління сухої трави.

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"Ситуація під контролем, проте горітиме, кажуть рятувальники, щонайменше до завтрашнього обіду", - повідомив він.

На Львівщині горить новояворівське сміттєзвалище 02

У пресслужбі головного управління ДСНС у Львівській області повідомили Інтерфакс-Україна, що гасити пожежу почали о 15:00, а площа пожежі становить 1,8 га.

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"Сьогодні загасили 0,8 га. О 22:00 гасіння пожежі призупинили, відновиться завтра з шостої ранку", - повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС у Львівській області.

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На Львівщині горить новояворівське сміттєзвалище 04
Фото: Холод/Facebook

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187486
 
 
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Копати їм як мінімум 50 км. На Львівщині горить новояворівське сміттєзвалище - Цензор.НЕТ 8807
А що там чувачки на столику з написом "штаб" втихаря шашличок на шпаги насиляють?
Мінералка типу,для гасінна "вогняної води",знаєм, типові "штабісти"! На Львівщині горить новояворівське сміттєзвалище - Цензор.НЕТ 9575
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Бл... ть, на нормальную пожарную машину денег нет, какая-то развалюха на первом фото. Зато на пафосный столик с надписью штаб нашли! Первое фото с пожаркой как символ коррупции!
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Сумно, що найбільш європейське місто в Україні досі не навчилось сортувати сміття.
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Опять виноват Садовой - так решил тот "штаб" на колёсиках.
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