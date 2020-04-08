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 Суспільство, За кордоном
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 США випробовують 10 ліків і дві потенційні вакцини від коронавірусу, - Трамп

У США зараз випробовують десять ліків для лікування коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

"На цей момент проходять випробування 10 ліків. Найближчим часом надійдуть ще 15 (ліків. - Ред.)", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За його словами, активні клінічні випробування також проходять дві потенційні вакцини.

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"Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків", - зазначив Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187485
 
   
 Топ коментарі
 
Українською (варіант 1) Українською (варіант 2) Німецькою
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.

Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

Потім вони прийшли за 60-річними
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
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Работают не покладая рук,бабки надо списывать.
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К коронавирусу подбирать вакцину смешно - он постоянно муьтрует.
Это афёра по продаже вакцины на миллиарды плюс регулирование числа популяции.
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Українською (варіант 1) Українською (варіант 2) Німецькою
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.

Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

Потім вони прийшли за 60-річними
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
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Знаєте у чому проблема США в даній ситуації

+ Вони мислять Стандартно ---- Лікарство, Вакцина і т. д. ----- і ці варіанти не підійдуть у боротьбі з COVID-19
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Знати не заборонено ніким, тому якщо маєш такий дарздібність - бережи.
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К коронавирусу подбирать вакцину смешно - он постоянно муьтрует.
Это афёра по продаже вакцины на миллиарды плюс регулирование числа популяции.
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Очень хорошо. Но это для американцев, а что делаю наши родные исследователи?
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Работают не покладая рук,бабки надо списывать.
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напланировали 97 лярдов с Бюджета списать, готовятся к утверждению
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Поджигают мусорные свалки и Чернобыльскую зону и не спешат тушить.
Почему здание на Банковой ни разу не горело ?
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насчет Чернобыльской зоны-это явно ******** подсуетилсо
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кто изобретет вакцину, тот по ходу мульти обогатится!
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ВОЗ как раз работает над этим (обогащением).
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