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 Суспільство, За кордоном
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 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 квітня в усьому світі зареєстрували 1 430 141 випадок зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 301 130 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 82 119 (74 807 на вчора) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 12 895 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 4 009 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 22 224, хворих - 398 809.

В Італії за цей час захворіли 135 586 осіб. Водночас померли 17 127, вилікувалися 24 392 особи.

Іспанія повідомляє про 141 942 інфікованих. Серед них 43 208 одужали, 14 045 осіб померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 10 343 особи, в Німеччині - 2016, у Великій Британії - 6171, в Ірані - 3872, в Нідерландах - 2108, Бельгії - 2035, в Туреччині - 725.

У РФ кількість заражених досягла 7497 осіб, померли - 58; у Білорусі - 861, померли - 13; в Польщі - 4848, померли - 129; в Молдові - 1056, померли - 22; в Угорщині - 817, померли - 47; в Румунії - 4417, померли - 197; в Словаччині - 581, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19, 45 осіб померли, 28 - одужали.

COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187484
 
 
 Топ коментарі
 
80К из 7,5 млрд - это, конечно, вымирание.... COVID-19: в мире заболели более 1 млн 430 тыс. человек, умерли - 82,1 тыс., выздоровели - 301,1 тыс. - Цензор.НЕТ 9742
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Вы, похоже. потеряли пару нулей. Всего 56 человек? COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис - Цензор.НЕТ 4223 У нас имеет место быть психиатрическая пандемия. Планирую дожить до публичного покаяния маньяков-карантинщиков .
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верно. считать летальность по формуле: умершие/(умершие + выздоровевшие) - это мухлёж, если просто брать данные из текущих сводок.
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80К из 7,5 млрд - это, конечно, вымирание.... COVID-19: в мире заболели более 1 млн 430 тыс. человек, умерли - 82,1 тыс., выздоровели - 301,1 тыс. - Цензор.НЕТ 9742
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В 1994 в Индии от легочной чумы умерло 56 человек. При их миллиарде населения даже странно, чего так все переполошились. И не только в Индии.
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Пляши,врядля такого мудака вирус стороной обойдет
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что ж ты так про зеленского гадости говоришь и обзываешь чудаком?
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Вы, похоже. потеряли пару нулей. Всего 56 человек? COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис - Цензор.НЕТ 4223 У нас имеет место быть психиатрическая пандемия. Планирую дожить до публичного покаяния маньяков-карантинщиков .
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"В январе 2019 г. от гриппа и пневмонии в Украине умерло 908 человек"(©)… т.е. в январе прошлого года от гриппа и пневмонии за одни сутки умирало 29 человек…
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Вы, похоже, потеряли навык поиска в Гугле COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис - Цензор.НЕТ 8014

В 1994 году легочная чума вновь вспыхнула в Индии, которая уже 30 лет считалась «свободной от чумы». Чума и на этот раз появилась нераспознанной - первыми тревогу подняли врачи ряда госпиталей города Сурат после того, как сразу пять больных, поступивших в госпиталь с пневмонией, умерли в течение первых суток пребывания в госпитале. Первые подозрения на чуму возникли лишь на третьи сутки, а лабораторное подтверждение диагноза поступило лишь ещё через три дня. Слух о появлении чумы мгновенно разнёсся по городу, возникла паника, полное число беженцев из города до установления карантина оценивается в 250-300 тыс. человек. В результате чуму разнесли по всей Индии - по данным Национального института инфекционных заболеваний (Дели) было зарегистрировано 811 серопозитивных больных в 5 штатах Индии, а один человек умер от чумы в Дели. Тем не менее, даже в густонаселённой Индии эта вспышка чумы унесла всего 56 жизней, из которых 52 летальных исхода зарегистрированы в злосчастном Сурате[8].

Паника тогда была нешуточная и у нас, самолеты из Индии сажали в Озерном и наши челноки отказывались выходить, тк их багаж хотели сжечь.
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Ты забываешь, что грип Ш1Н1 в 2009 унес жизней половины планеты Земля. Ото была пандемия так пандемия. Главное, что баба Юля спасла человечество подарив ему Тамифлю COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис - Цензор.НЕТ 4673 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис - Цензор.НЕТ 6918
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про то что йуля всех от всего спасла бы забыть трудно...
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Мне интересно, кто и с какой палаты до сих пор голосует за этот непотреб-бабу Юлю.
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В Украине выздоровели гораздо больше, конечно, от заявленных 28. Будем реалистами и оптимистами одновременно.
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верно. считать летальность по формуле: умершие/(умершие + выздоровевшие) - это мухлёж, если просто брать данные из текущих сводок.
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В Украине тестирование на уровне африканских стран. Там тоже болеют мало.
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Можливо людство накручують поки не знайшли бізнес... вакцину від цього, ось і парки млять, закрили... це усе"фігня" приклад ж, оно якось декілька років тому, я захворів у зимку, ото було, майже 3 тижні 39°, вичухався, без лікарів, так шо вивод такий-у кожного свій "пункт призначення "...(
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