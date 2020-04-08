 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 301 130 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 82 119 (74 807 на вчора) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 12 895 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 4 009 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 22 224, хворих - 398 809.

В Італії за цей час захворіли 135 586 осіб. Водночас померли 17 127, вилікувалися 24 392 особи.

Іспанія повідомляє про 141 942 інфікованих. Серед них 43 208 одужали, 14 045 осіб померли.

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Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 10 343 особи, в Німеччині - 2016, у Великій Британії - 6171, в Ірані - 3872, в Нідерландах - 2108, Бельгії - 2035, в Туреччині - 725.

У РФ кількість заражених досягла 7497 осіб, померли - 58; у Білорусі - 861, померли - 13; в Польщі - 4848, померли - 129; в Молдові - 1056, померли - 22; в Угорщині - 817, померли - 47; в Румунії - 4417, померли - 197; в Словаччині - 581, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19, 45 осіб померли, 28 - одужали.