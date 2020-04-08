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 За кордоном
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 "Вони помилилися з багатьох питань", - Трамп подумує припинити фінансування ВООЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що ВООЗ ухвалювала невдалі рішення в ситуації з коронавірусом COVID-19, і тому він обмірковує, у якому обсязі її слід у подальшому фінансувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ВООЗ отримує дуже великі гроші від США", - нагадав він на брифінгу в Білому домі.

Водночас Трамп нагадав, що спочатку у ВООЗ були незгодні з його рішенням закрити кордон із Китаєм, щоб стримати поширення вірусу.

"Вони помилилися з багатьох питань, здається, що вони займали вкрай прокитайські позицію", - заявив Трамп.

"Вони не оголосили вчасно тривогу. Імовірно, їм слід було почати діяти на кілька місяців раніше", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступний тиждень видасться дуже складним: смертей буде багато, - Трамп про коронавірус

Тому, за словами президента, "ми подивимося, за що ми платимо (ВООЗ.- Ред.)". У зв'язку з цим він має намір "дуже рішуче припинити" фінансування діяльності цієї організації.

Пізніше, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста про те, чи розумно в розпал пандемії коронавірусу заморожувати фінансування ВООЗ, Трамп уточнив, що поки все-таки не припиняє фінансування.

"Я сказав, що ми будемо розглядати це питання", - сказав президент США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187482
 
   
 Топ коментарі
 
Это такая же бессмысленная организация как и оон
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COVID 19:

Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію?
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В возе сидит ставленник Китая . Он полностью лоббировал их интересы , скрывал реальную ситуациюи вводил в заблуждение мир. Благодаря этому козлу , носители вируса разлетались по всему миру ☝️☝️☝️
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Это такая же бессмысленная организация как и оон
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"кормушки" для международных чинуш-паразитов, взяточников и воров по распилу бюджета!
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они сразу сказали, что надо вводить карантинные меры, а кое кто сказал, что не надо. а теперь прозрел
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Ну, не организаторы, просто типичные бюрократы. Они действительно не в состоянии реагировать на новые угрозы. А вес имеют. Ну, или пока что имели.
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видео глянул?

Хотя да - НЕ организатором, а при умышленном попустительстве ВОЗ пошла пандемия...
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Нет. ВОЗ постоянно преуменьшала опасность, я много раз замечал. США изначально принимали очень жесткие карантинные меры в отношении Китая, если бы вирус не попал в Европу, в США его не было бы. Но Европе было пох, она слушала ВОЗ. И дослушалась.
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За деньги можно и преуменьшать, и преувеличивать.
В зависимости от пожеланий заказчика.
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Он просто попытался перевести стрелки. Но 'рукописи не горят'.
Есть масса выступлений Трампа, где он говорит о том, что это простой грипп,и он ничего закрывать не собирается.
Конечно, пандемию недооценили, понадеялись на свою мощную медицину. В этом никто не виноват , по большому счету, так как ситуация новая для всего человечества, но вот так вот свинтиться посредине и нагло лгать- это просто не уровень президента Штатов. Это скорее про *****, к выходкам которого все привыкли и даже не обращают в6имания, шо воно меле.
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они еще 14 января рассказывали что вирус не передается от человека к человеку.
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В возе сидит ставленник Китая . Он полностью лоббировал их интересы , скрывал реальную ситуациюи вводил в заблуждение мир. Благодаря этому козлу , носители вируса разлетались по всему миру ☝️☝️☝️
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Да, человечеству нужно было просто изолировать изначально Китай. А вместо этого поиграли в демократию , теперь на карантине практически весь цивилизованный мир.
Но потом уже , когда вспыхнула Европа , закрывать китай уже стало бесполезно.
Теперь китайцы 'выздоровели' якобы, им рукоплещет весь мир , и о6и уже готовы снабжать всех своими свеже изготовленными масочками и тест системами.
Да на них в суд нужно подавать! Чтоб они платили по счётам за то, что заразили человечество! И ещё неизвестно , когда это закончится, и какими мы выйдем из этого абзаца.
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Я понимаю, танюш, что демократия тебе приятна лишь частично. В той части, которая предписывает уважать твои права... Тому кто не чихает вполне может показаться разумной и даже истинно демократичной (вспомним социалистическую демократию и демократический централизм) идея сжигать на месте из огнемётов каждого, кто чихнул...
Мир, который сидит под карантином, не стоит того чтобы быть названным ни цивилизованным ни демократическим.
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Согласен на все сто! Эта зараза будет похлеще кризиса 2008г. и человечество дорого заплатит за китайские выкрутасы. Я бы на эту страну подал в суд и заставил бы заплатить за все смерти по их вине!
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До речі, саме тайвань і Південна Корея обмежили або зупинили сполучення за китаєм ще на початку епідемії (Тафвань):

"Комментируя же ситуацию в Украине, Пионтковский отметил: украинцы, как и россияне, в большинстве своем являются бывшими советскими людьми, для которых просьбы и требования властей ничего не означают. Также эксперт назвал страны, которые, по его мнению, идеально подготовились к пандемии. "У нас генетическое столетнее, подчеркну, столетнее, недоверие к собственным властям. Что же до стран, которые идеально подготовились к коронавирусу, то здесь сначала нужно вспомнить обычную демагогию в постсоветских странах: мол, демократии, как в США, не могут реагировать эффективно, а вот смотрите, как в Китае.

Во-первых, мы ничего не знаем о том, что происходит в Китае, откуда появился вирус, сколько людей погибло, и что там происходит сейчас: это абсолютно закрытое общество. Во-вторых, есть три-четыре примера стран, идеально отреагировавших на угрозу: Южная Корея, Тайвань, Германия и Израиль.

Страны из разных регионов, с разной ментальностью населения. Их объединяют устойчивые развитые демократии", - подчеркнул эксперт.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371439-piontkovskij_reshenie_kadyrova_podtverdilo_moe_mnenie_-_nachinaetsja_raspad_protsess_zapushchen "
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С самого начала,как только все страны кинулись вывозить своих граждан,я писала-лучше пусть все остануться в Китае,снабдить их средствами на жилье,питание,лечение,отправить туда гуманитарные грузы самолетами-и пусть сидят все на местах.А все страны живут,работают.Потом,кто заболел-переболел,остальные отсиделись-и пусть возвращаються домой.Когда Китай выйдет с карантина.Нет,нужно было разнести заразу по планете-"мы своих не бросаем"
Теперь хороним своих...И экономика лежит...
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Молодец Трамп... - дал пощечину..

Может закрывать ВОЗ и не надо, но попинать ее ногами и сократить дармоедов, которые там окопались очень даже нужно...

Все международные организации нужно пинать время от времени..
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Трамп такое же что как и представители воза. В жизни не поверю что разведка США не докладывала о ситуации в Китае, но этому ушлепку было не до вируса он занимался свом импичментом и срачем с дерьмократами и на весь мир голосил что вирус это чушь, а теперь на месте американцев я бы подава в суды на Трампа, все его высеры о том что вирус это чушь имеются в твиттере и вего выступлениях.
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Караул! Дармоедов и бездельников обижают!
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COVID 19:

Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію?
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Потому что одним махом решаются сразу две проблемы.
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І помилились, і відмтились бездіяльністю. Міжнародні структури себе вичерпали. Вони стали статистами.
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если б же были хотя бы статистами - хуже - тоталитарные режимы их покупают и они работают во вред...
.
ВОЗ и есть организатором пандемии на планете!...

.
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точнее будет НЕ "...организатором..."

а при умышленном попустительстве ВОЗ пошла пандемия...
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Ни он не готов к этой ситуации, ни сама ВООЗ не готова была к ней. Собственно никакой готовности обеих мы не видим и дальше...
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В мировом порядке есть одна особенность. Такой себе закон который люди никак не выучат. Это первостепенные принципы. Заметьте, как только мир , разные страны имеющие потенциал, начинают на первое место ставить обогащение любой ценой, любой моралью, любыми способами, и частенько скотскими, - проблемы, при чем серьёзные, начинаются у всех, не только у бедных стран но и у самых богатых. тот же трамп - не исключение. Это один из ,на самом деле - худших лидеров США по их истории. Он тоже слишком любит неправедное бабло как для президента страны тем более такой. Поэтому пусть на себя тоже пеняет. Это не очень умный ,совсем не "супербизнесмен" как нам врали, уклонист от налогов и нарушитель Конституции США. Поэтому ему обвинять таких как сам - ну "чья бы корова мычала.." Та вот, - суть мирового достатка спокойствия и порядка , это - принципиальная , справедливая страна - мировой жандарм, которая очень хорошо понимает на чем стоит в этом мире отсутствие войн, спокойствие и зарабатывание всех, прогресс и экономический рост всех и взаимовыгодная торговля всех .И когда благосостояние общее станет довольно приличное - есть шанс что человечество вплотную займётся экологией и защитой своего здоровья. А пока возможны лидеры государств с манией бабла как первостепенное задание - будут идти вниз все. Сколько ещё нужно десятилетий что бы люди это поняли и прекратили слушать байки и выбирать придурков во власть?
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а это закономерность...
как только общество забывает о морали - заболевает - возникают такие проблемы.

продажность, парады *********, борьба за права животных когда топчутся права людей, целования с диктаторами и т.п.

человек, не способный мыслить - просто животное,
общество без морали - больное стадо...
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Засунь свою мораль в свою двуличную эгоцентричную жопу, мудак
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В большинстве случаев всякие ВОЗ, ООНы, ЕСы просто бюрократические сверхконторы, отстойники всяких экс- отставников, блатных и прочее. Изначальная идея была правильная и благородная, но, как всегда бывало в истории человечества и с бюрократическими структурами, в частности, загнила, забродила и превратилась....
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Не знаю, уж чем эта организация должна заниматься, только толку от нее как от козла молока - закрыть на хрен!
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Від ножів гине купа людей, отже виробництво ножів:"- закрыть на хрен!"
Типово москальська логіка!
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нет, надо построить ещё 100 фабрик по производству ножей, которые на хрен никому не нужны
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А шо на фабрики ножей скидывают взносы или у них есть своя организация всемирная дармоедов
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Да,баран винторогий,и прививки делать не надо...
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Трамп старый лис всеми способами пытается с себя снять ответственность перед выборами, перекладывая её на других. А ведь это он сам принял решение что карантин не нужен.
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З цитат стабільних геніїв: "A lot of people think that goes away in April with the heat. As the heat comes in. Typically that will go away in April."
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ВОЗ - организация вредная. Скажем, дядя из ВОЗ издает коммюнике, что коронавирус отныне и навечно опасен, что дальше? Если вирус вирулентен, им переболеют почти все. Одни не заметят, другие на ногах, третьи в постели. Кто боится, тот пусть сидит в самоизоляции. Остальным на воздух, на работу, в лес и на речку.
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Боюсь, вищий розум таки є. І йому не сподобалось те, як поводять себе люди. Хто не знає - на фоні вірусу і оголошеного карантину над Західною Європою внаслідок зупинки підприємств почало очищуватися повітря. Виникає думка, що Земля сама сприйняла людей, як вірус, який загрожує її існуванню і ввімкнула проти них імунітет - віруси проти самих людей. Згадати можна, коли бушувала "іспанка". Вся Європа внаслідок бойових дій Першої Світової війни задихплася у диму пожарів, вибухів снарядів і газових атак. І Земля ввела інструмент протидії. Зауважте, вірус почав свою ходу саме з Китаю, де розміщена найбільша у світі кількість виробництв. І ще одне - по Європі. Франція і Німеччина - країни старої демократії, приблизно на одному щаблі розвитку, а ситуація зі смертністю віж коронавірусу різна. Чому? Той, хто бував останнім часом у Парижі і у Берліні, зрозуміє. Париж жагаджений, мусор - це те, що неприємно вражає туристів. Особливо парки. Берлін - вилизаний, не переповнений, як Париж. І ще. Данія, Швеція, Норвегія - країни, де захисники природи керують процесами. Ці країни найменше постраждали від пандемії і вже подумують про послаблення карантин них заходів. І на інших шальках терезів - Італія з мвмором на вулицях Неаполя, яка потерпає від вірусу. І останнє. Що стосується України. З однієї сторони ситуація з екологію у нас краща, ніж у Європі через рощвалену свого часу радянську економіку. Але гори смвюітия вздовж річок, вирубування лісів теж становить загрозу для природи. Тому природа буде містити.
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Щоб менше хворіти, треба менше грішити. Багато хто забув, що яблуню, яка не приносить плодів, зрубають, хоч би й за допомоги вірусу.
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Не до конца понимаю стратегию Трампа насчет рашки, но в остальном он один из немногих политиков демократических стран, который осуществляет реальную конкретизированную политику.
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Хапуга обыкновенный, причем хамло быковатое и необразованное . Блюдит интересы тех кто ему интересен и своих окружающих , с такой логикой все наши *********** были тоже отличными
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Вони непомилялися, вони свідомо брехали !!!! Переслідуючи свої мерзені цілі "Вони помилилися з багатьох питань", - Трамп подумує припинити фінансування ВООЗ - Цензор.НЕТ 9516 Лайнова контора патякальників "Вони помилилися з багатьох питань", - Трамп подумує припинити фінансування ВООЗ - Цензор.НЕТ 9516 Наслідки відповідальність лайновозу...
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.Пока не будет имунитета колективного а он выробатывается веками . Все остальное дело случая. Колумб случайно открыл Америку и 80% индейцев заболелели и карантин не помог.
У европейцев был имунитет
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Китай зараз свої інтереси по всьому світі просуває. Он в Африці є навіть китайські охоронні фірми, що охороняють нафтові свердловини та інші об'єкти.
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Сам до последнего рассказивал, что вируса нет, теперь все виновати.
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При пустышке обамке штаты потеряли влияние и авторитет во всех международных организациях.
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Они НЕ ошиблись!
Они - ПРЕСТУПНИКИ и подельники Китая и *********!
Их нужно судить и наказать!
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Вот учитесь как надо решать проблемные задачи. Кто не работает тот не ест. А то понимаешь носятся с трёхведёрной клизьмой не зная куда вставлять этому ВОЗу.
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Цей мудак використав вірус у передвиборчій компанії і облажався. Саме він розповідав американцям, що це усе фігня, а зараз має проблеми, бо виборці це не забудуть. Тому він і починає шукати крайніх. Популісти, це наволоч, незалежно від того, де вони живуть. Одне дивує, як такий ідіот, може бути представником республіканців?
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Это такая же бесполезная организация, как и ООН. Если они признали лгбт нормой, разрешили с 12 лет , не ставя родителей в известность, принимать гормоны с целью смены пола, то такая организация не просто не нужна, она преступна.
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Похоже на Дони нашло прозрение, и он стал о чём-то догадываться.
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здравая мысль, несмотря на то, что исходит от дональдушки.
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