 "Вони помилилися з багатьох питань", - Трамп подумує припинити фінансування ВООЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ВООЗ отримує дуже великі гроші від США", - нагадав він на брифінгу в Білому домі.
Водночас Трамп нагадав, що спочатку у ВООЗ були незгодні з його рішенням закрити кордон із Китаєм, щоб стримати поширення вірусу.
"Вони помилилися з багатьох питань, здається, що вони займали вкрай прокитайські позицію", - заявив Трамп.
"Вони не оголосили вчасно тривогу. Імовірно, їм слід було почати діяти на кілька місяців раніше", - додав він.
Тому, за словами президента, "ми подивимося, за що ми платимо (ВООЗ.- Ред.)". У зв'язку з цим він має намір "дуже рішуче припинити" фінансування діяльності цієї організації.
Пізніше, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста про те, чи розумно в розпал пандемії коронавірусу заморожувати фінансування ВООЗ, Трамп уточнив, що поки все-таки не припиняє фінансування.
"Я сказав, що ми будемо розглядати це питання", - сказав президент США.
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ВОЗ и есть организатором пандемии на планете!...
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Хотя да - НЕ организатором, а при умышленном попустительстве ВОЗ пошла пандемия...
В зависимости от пожеланий заказчика.
Есть масса выступлений Трампа, где он говорит о том, что это простой грипп,и он ничего закрывать не собирается.
Конечно, пандемию недооценили, понадеялись на свою мощную медицину. В этом никто не виноват , по большому счету, так как ситуация новая для всего человечества, но вот так вот свинтиться посредине и нагло лгать- это просто не уровень президента Штатов. Это скорее про *****, к выходкам которого все привыкли и даже не обращают в6имания, шо воно меле.
https://www.youtube.com/watch?v=RiEXvThG5C0&t=1s
Но потом уже , когда вспыхнула Европа , закрывать китай уже стало бесполезно.
Теперь китайцы 'выздоровели' якобы, им рукоплещет весь мир , и о6и уже готовы снабжать всех своими свеже изготовленными масочками и тест системами.
Да на них в суд нужно подавать! Чтоб они платили по счётам за то, что заразили человечество! И ещё неизвестно , когда это закончится, и какими мы выйдем из этого абзаца.
Мир, который сидит под карантином, не стоит того чтобы быть названным ни цивилизованным ни демократическим.
"Комментируя же ситуацию в Украине, Пионтковский отметил: украинцы, как и россияне, в большинстве своем являются бывшими советскими людьми, для которых просьбы и требования властей ничего не означают. Также эксперт назвал страны, которые, по его мнению, идеально подготовились к пандемии. "У нас генетическое столетнее, подчеркну, столетнее, недоверие к собственным властям. Что же до стран, которые идеально подготовились к коронавирусу, то здесь сначала нужно вспомнить обычную демагогию в постсоветских странах: мол, демократии, как в США, не могут реагировать эффективно, а вот смотрите, как в Китае.
Во-первых, мы ничего не знаем о том, что происходит в Китае, откуда появился вирус, сколько людей погибло, и что там происходит сейчас: это абсолютно закрытое общество. Во-вторых, есть три-четыре примера стран, идеально отреагировавших на угрозу: Южная Корея, Тайвань, Германия и Израиль.
Страны из разных регионов, с разной ментальностью населения. Их объединяют устойчивые развитые демократии", - подчеркнул эксперт.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371439-piontkovskij_reshenie_kadyrova_podtverdilo_moe_mnenie_-_nachinaetsja_raspad_protsess_zapushchen "
Теперь хороним своих...И экономика лежит...
Может закрывать ВОЗ и не надо, но попинать ее ногами и сократить дармоедов, которые там окопались очень даже нужно...
Все международные организации нужно пинать время от времени..
Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію?
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ВОЗ и есть организатором пандемии на планете!...
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а при умышленном попустительстве ВОЗ пошла пандемия...
как только общество забывает о морали - заболевает - возникают такие проблемы.
продажность, парады *********, борьба за права животных когда топчутся права людей, целования с диктаторами и т.п.
человек, не способный мыслить - просто животное,
общество без морали - больное стадо...
Типово москальська логіка!
У европейцев был имунитет
Они - ПРЕСТУПНИКИ и подельники Китая и *********!
Их нужно судить и наказать!