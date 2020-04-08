 Напад на офіцерів поліції в Харкові розслідують як хуліганство, відпрацьовується кілька версій, - ГУНП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Унаслідок події поліцейські зазнали травм і були госпіталізовані.
За цим фактом СУ ГУНП у Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296(хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 8 років.
Повідомляється, що слідство відпрацьовує кілька версій зухвалого нападу. З місця події вилучено речові докази. Призначено кілька судово-медичних експертиз.
Для розкриття злочину створено спеціальну слідчо-оперативну групу, встановлюються свідки події та усі обставини злочину. Оперативне супроводження здійснює Харківське управління ДВБ Національної поліції України.
Вживається комплекс заходів для розшуку та затримання осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.
Як повідомив Суспільному начальник облуправління НПУ Валерій Сокуренко, його підлеглий (посаду і звання Сокуренко повідомити відмовився) виходив з роботи.
"Був конфлікт, я б сказав дорожній, чи хтось чиєсь авто зачепив... Ми це ще з’ясовуємо. У нас є кримінальне провадження з цього приводу", - сказав Сокуренко.
За його даними, співробітник у лікарні, у стані середньої тяжкості, загрози життю немає.
Нагадаємо, раніше поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області.
Настали годинники зробити логічні ув'язнення - якщо у народу не буде сечі терпіти борошна свавілля сміття, то смороду не відстріляються зі стовбурів і не відіб'ються гумовою довбнею. Побачать, як люди знову перуть їх з особи землі та женуть статевими ганчірками, як у 2014.
Мусорская служба и опасна и трудна, фуле... да и "въехать" в авто по-разному можно. Зайка каже, шо Дронов въехал. Дронов говорит, дескать, начал движение, а тут зайка откуда ни возьмись. Если подробности неизвестны, возникают народные версии...
А что до стычек с мусорами... как бы это... вспомни зиму 13-14 года... какие могут быть "понятия" в отношении беспредельщиков. И кто виноват в сформировавшемся мнении? Ты? Я?
Кстати, назовите бренд авто, на котором возит жопу нач.угро... и сопоставьте с бюджетной зарплатой за наши с тобой отчисления...
"активистов" уже думаю объявили...
ЧТО НЕ БЫЛО МОБИЛЬНИКА, ЧТО БЫ ВЫЗВАТЬ МИЛИЦИЮ которая бы разогнала хулиганов?
Источник:https://censor.net.ua/n3187481
НО МОЖНО Ж БЫЛО ВЫНУТЬ ИЗ КАРМАНА ПОЛИЦЕЙСКИЙ СВИСТОК И ГРОМКО ПОСВИСТЕТЬ?
может быть их услышал дворник и прибежал бы защитить...
просто встретили старших по званию и не признали сразу
Цікаво, чи знайдеться справжній, непідкупний і принциповий підполковник Гордієнко?
к слову, после того, как они всей бандой арестовывали Корбана с его
макетом калашникова, то вопрос ещё, что сможет корд, когда
бандиты выкатят что то типа ДШК и начнут наступать с флангов,
одно дело лохов прессовать с берданкой, другое нормальных Граждан с оружием
типа квартальский выпустит их из тюрьмы, чтобы они помогли защитить
право милиции нарушать ПДД