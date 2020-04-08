 Напад на офіцерів поліції в Харкові розслідують як хуліганство, відпрацьовується кілька версій, - ГУНП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Унаслідок події поліцейські зазнали травм і були госпіталізовані.

За цим фактом СУ ГУНП у Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296(хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 8 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування справи про напад на журналіста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Повідомляється, що слідство відпрацьовує кілька версій зухвалого нападу. З місця події вилучено речові докази. Призначено кілька судово-медичних експертиз.

Для розкриття злочину створено спеціальну слідчо-оперативну групу, встановлюються свідки події та усі обставини злочину. Оперативне супроводження здійснює Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

Вживається комплекс заходів для розшуку та затримання осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

Як повідомив Суспільному начальник облуправління НПУ Валерій Сокуренко, його підлеглий (посаду і звання Сокуренко повідомити відмовився) виходив з роботи.

Також дивіться: Свідок: Замовником нападу на Стерненка був мер Одеси Труханов, - ЗМІ. ВIДЕО

"Був конфлікт, я б сказав дорожній, чи хтось чиєсь авто зачепив... Ми це ще з’ясовуємо. У нас є кримінальне провадження з цього приводу", - сказав Сокуренко.

За його даними, співробітник у лікарні, у стані середньої тяжкості, загрози життю немає.

Нагадаємо, раніше поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області.