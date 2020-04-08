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 Напад на офіцерів поліції в Харкові розслідують як хуліганство, відпрацьовується кілька версій, - ГУНП

Близько 20:30 6 квітня в районі вулиці Піскуновської в Харкові невідомі "вчинили хуліганські дії щодо двох працівників одного з оперативних підрозділів обласного главку і завдали їм тілесних ушкоджень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Унаслідок події поліцейські зазнали травм і були госпіталізовані.

За цим фактом СУ ГУНП у Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296(хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 8 років.

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Повідомляється, що слідство відпрацьовує кілька версій зухвалого нападу. З місця події вилучено речові докази. Призначено кілька судово-медичних експертиз.

Для розкриття злочину створено спеціальну слідчо-оперативну групу, встановлюються свідки події та усі обставини злочину. Оперативне супроводження здійснює Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

Вживається комплекс заходів для розшуку та затримання осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

Як повідомив Суспільному начальник облуправління НПУ Валерій Сокуренко, його підлеглий (посаду і звання Сокуренко повідомити відмовився) виходив з роботи.

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"Був конфлікт, я б сказав дорожній, чи хтось чиєсь авто зачепив... Ми це ще з’ясовуємо. У нас є кримінальне провадження з цього приводу", - сказав Сокуренко.

За його даними, співробітник у лікарні, у стані середньої тяжкості, загрози життю немає.

Нагадаємо, раніше поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187481
 
 
 Топ коментарі
 
Мені здається, чи догралися у "старий добрий бєспрєдєл?"
Настали годинники зробити логічні ув'язнення - якщо у народу не буде сечі терпіти борошна свавілля сміття, то смороду не відстріляються зі стовбурів і не відіб'ються гумовою довбнею. Побачать, як люди знову перуть їх з особи землі та женуть статевими ганчірками, як у 2014.
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А полицейских на содержание алкоголя в крови проверили?
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А полицейских на содержание алкоголя в крови проверили?
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"Нападєніє на офіцеров поліції". А там хіба є офіцери? Деградована аваківська банда порушила ПДД, почала биковати та нарвались на таку саму саму банду тільки не узаконену. Мусора це є ОЗУ..і не потрібно скиглити.
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.. видно было -так мент выезжал из со двора здания ХГУполициии и не пропустил девушку которая ехала прямо по главной дороге т.е соблюдая ПДД случилось ДТП .. потом ментяра стал обвинять её и вместо того что бы вызвать как положено патруль он начал её прЕЕСОВАТЬ на предмет того что она должна была пропустить его т.к она у него была слева и он МЕНТ!!... т.е он ПРАВ тк выежал с ворот позонил собутыльнику тут ещ' один пресссовщик полковник подписался ДОВАНУТЬ ДЕВУШКУ и видно ОБА были ПЬЯНЫЕ!!! т.к НЕ ВЫЗВАЛИ ГАИ а хотели тут же ПОРЕШИТЬ ДЕВУШКУ,,, поэтому ПОЛКОВНИКОВ НА НАРЫ!!!! пацпнов то же на нары-за то что мало дали -царапины и ушибы
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В связи с карантином и самоизоляцией появились две категории гендеров,домосеки и хоум-сексуалы Нападение на офицеров полиции в Харькове расследуют как хулиганство, отрабатывается несколько версий, - ГУНП - Цензор.НЕТ 2649
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А що буде з поліцаями,коли народ вийде на вулиці? Нападение на офицеров полиции в Харькове расследуют как хулиганство, отрабатывается несколько версий, - ГУНП - Цензор.НЕТ 7263
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а шо будет с народом, если на улицы выйдут такие отморозки и беспредельщики как эти типа "активисты" ? будешь также ржать как и сейчас на ветке ?
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ты чо думаешь -ты видно сам мент- что полициянты защищают народ????да они наоборот защищают только ВЛАСТЬ да и то ВЫБОРОЧНО от НАРОДА
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А куда исчезла эпидемия Кори?ОРВИ и простого сезонного Гриппа?
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Мені здається, чи догралися у "старий добрий бєспрєдєл?"
Настали годинники зробити логічні ув'язнення - якщо у народу не буде сечі терпіти борошна свавілля сміття, то смороду не відстріляються зі стовбурів і не відіб'ються гумовою довбнею. Побачать, як люди знову перуть їх з особи землі та женуть статевими ганчірками, як у 2014.
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Ето текст на русском через онлайн переводчик )))
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Це вже давно придумали для насмішок над кацапськими уявленнями про українську мову.
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Дональд Трамп продлил санкции против РАБссии еще на год,и это после браццкой помощи Путлера в борьбе с короной вируса...Фошызд Трамп
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Евродепутаты от Франции и Италии так же решили продлить санкции против РАБссии,типа борьба с коронвирусом ничего общего с санкциями не ИМЕЕТ... Нападение на офицеров полиции в Харькове расследуют как хулиганство, отрабатывается несколько версий, - ГУНП - Цензор.НЕТ 9470одни паБЕДЫ Путлера...
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У цій статті нема відомостей щодо мотивів та подробиць конфлікту. Диявол, як відомо ховається у дрібницях. Сама недолуга організація поліцейських та такі ж закони і призводять до конфліктів. Що буде, якщо зараз зупиняти усіх водіїв, яким 60+? Конфлікти будуть постійними!
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Поліція гоняється лише за пенсіонерами!
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Эти всегда ценили собственный комфорт превыше всего. "Бабушки" и "дедушки" для них идеальные "преступники"... А помните как Вы меня поносили, когда я орал, что идёт наступление на гражданские права?
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Ні, такого я не пам'ятаю. Бо теж вважаю, що після виборів Зе йде наступ на громадянські права. Якщо ви пам'ятаєте, то я завжди писав про погрози від зебілів. Не забули?
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Не будем ворошить. Про Вашу очень последовательную антизебильную позицию я никогда не забывал.
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Тільки не забувайте як мені та іншим погрожували розправами на Цензорі. Саме тому я навіть не міг говорити, що нема наступу на громадянські права.
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Ще можна піти на місця видобутку бурштину, бажано в чоботях.
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чтобы полицаев народ уважал и доверял нужно их набирать по безукоризненным характеристикам и рекомендациям от жителей и трудовых коллективов и хотя бы раз в пять лет проводить их переаттестации и опросы народа на соответствие и выгонять из органов ... потому как многие начинают со временем крышевать или совершать преступления ( вспомните Княжичи ) ... поэтому у нас процветают коррупция, разбой, ... и жирующее власть имущее отребье ...
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В Харькове есть только мафиозные структуры(((((( кваков и гепа довели людей до предела!!!!
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мусора списывают на активистов, мол, в машину Новикова (тяжкик преступления) въехала родственница одного из активистов. Стала звонить активисту, активист приехал с компанией активистов... слово за слово. Вышел из здания Драка (нач.УГРО), начал вмешиваться. Активисты не вЫдержали и активировали мусорам по соплям... разумеется, активисты имели лучшую подготовку, чем нач.УГРО, поэтому мусорам на сей раз не повезло.
Мусорская служба и опасна и трудна, фуле... да и "въехать" в авто по-разному можно. Зайка каже, шо Дронов въехал. Дронов говорит, дескать, начал движение, а тут зайка откуда ни возьмись. Если подробности неизвестны, возникают народные версии...
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восхищаешься беспредельщиками ? .. или сам такой же "активист" ?
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мусоров не перевариваю... к тому же, ты веришь мусорской версии? Вспомни анонс и репризу с именами "убийц" Шеремета. Форцовщик рюкзаками, этот главмусор, изложил свою "железобетонную" т.з., которая сыпится, как говно. Поэтому, Лаур, нет у меня причин доверять версии мусоров. Быковали и те, и другие. Кто-то крепко отхавил по щам... вот и всё "нападение"... ха, нападение! Как преподнесено... сам-то не из мусорков?
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я к тебе без претензий и от своих слов никогда не отказываюсь...отношение у меня к мусорам , замечу именно к мусорам такое же как и у тебя, наверное , но должны же быть хоть какие-то понятия у людей... у меня была бурная молодость и приводы были..., но пля, я не помню ни одного случая , что бы жулики угро метелели ... это ж по беспределу ..есть же какие-то понятия... с ппсниками , да ,были стычки ... но так ..это просто беспредел ...
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Лаур, прости, если как-то ущемил твое самолюбие. Я говорю о том, что мусора озвучили только свою версию.
А что до стычек с мусорами... как бы это... вспомни зиму 13-14 года... какие могут быть "понятия" в отношении беспредельщиков. И кто виноват в сформировавшемся мнении? Ты? Я?
Кстати, назовите бренд авто, на котором возит жопу нач.угро... и сопоставьте с бюджетной зарплатой за наши с тобой отчисления...
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вот версия в двух словах: было дтп, начались разборки, одна сторона вызвала на подмогу "активистов" , другая начальника главка, стояли тёрли, пока не подъехали "активисты" и без разбора начали метелить угро... когда дошло кого отметелили разбежались.. на сегодня половину закрыли, половина в бегах ... угро пообещало жуликам жёсткие репрессии ...
"активистов" уже думаю объявили...
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У этих "работников одного из оперативных подразделений областного главка" (с)
ЧТО НЕ БЫЛО МОБИЛЬНИКА, ЧТО БЫ ВЫЗВАТЬ МИЛИЦИЮ которая бы разогнала хулиганов?

Источник:https://censor.net.ua/n3187481
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лена, мусора пострадали в непосредственной близости от мусарни, что на Благбазе. Коллеги из окошек могли наблюдать сей пердимонокль...
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я написала,- ВЫЗЫВАТЬ МИЛИЦИЮ а не полицию !

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Лена, ты заставляешь меня вздернуть брови от удивления... какая милиция, если она вся переродилась в полицию... по факту милиционер и поллюционер суть две однородные субстанции... но если до поллюционера можно пока дозвониться, то до милиционера уже не-а...
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...хорошо, ладно, милиционеров уже нет
НО МОЖНО Ж БЫЛО ВЫНУТЬ ИЗ КАРМАНА ПОЛИЦЕЙСКИЙ СВИСТОК И ГРОМКО ПОСВИСТЕТЬ?
может быть их услышал дворник и прибежал бы защитить...
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дворник ходил "к ближайшему орешнику За новою метлой"
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Якщо чесно, то та міліція не перетворилася на поліцію. Змінилася лише назва.
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Вони самі "свістки". Я колись у цьому лайні працював.🙄
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Цікаво, - куди з кроною їм звертатися у лікарню МВС, чи все ж таки краще до звичайних , громадських установ?
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Та як видно по відео, вони і свиснути не встигли.
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Да всем в Харькове уже давно всё ясно и понятно. Мусора( а это именно мусора, а не полицейские) ударили тачку родственницы одного из спортивных парней, которых называют какими то активистами, хотя это обычное ОПГ. Те приехали, мусора как обычно начали быковать и угрожать. Ребята оказались нервными , смелыми и тренированными. Мусора отгребли по первое число. Ничего страшного, эта служба и опасна и трудна. Сейчас оперативные сотрудники лежат в больнице и как всегда думают сколько бабок снять с парней. Бизнес это дело такое - трудное. А многие их коллеги им даже завидуют. Гнилые мрази отгребли от других мразей.
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Били толпой, долго и обстоятельно. Мусора прятались в своей норе и снимали все на камеры. Нападение на офицеров полиции в Харькове расследуют как хулиганство, отрабатывается несколько версий, - ГУНП - Цензор.НЕТ 608 Ахаха. Мусора реально чмошные скоты в этой стране. Бомжей больше уважают.


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Одного били под одной машиной другого под другой. Спокойно топтали лица с передышками. Представляю какой там фарш.


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Пишут что на другом видео мусорская Шкода неслась на огромной скорости, потом менты начали угрожать оружием парню и девушке.
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Аваков видимо приказал всем СМИ завалить хлебало и не показывать ничего.
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такого беспредела даже в 90-х не припомню...
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милиция всегда плевала на законы и в 90-х и сейчас,
просто встретили старших по званию и не признали сразу
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Да они и себя защитить не могут. Получили по соплям и залегли в ближайшем окопе. А мне почему то кажется что это ответочка прилетела из Города Героя Одессы, потому как в Харькове всех нарушителей зайчиху и Дронова уже умудрились посадить.
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Тільки мені одному це нагадало телесеріал "Ментівські війни.Харків".
Цікаво, чи знайдеться справжній, непідкупний і принциповий підполковник Гордієнко?
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видимо корд с пулемётами уехал помогать клоуну проверять документы у жителей киева,
к слову, после того, как они всей бандой арестовывали Корбана с его
макетом калашникова, то вопрос ещё, что сможет корд, когда
бандиты выкатят что то типа ДШК и начнут наступать с флангов,
одно дело лохов прессовать с берданкой, другое нормальных Граждан с оружием
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самое время обратиться к Добровольцам и Волонтерам,
типа квартальский выпустит их из тюрьмы, чтобы они помогли защитить
право милиции нарушать ПДД
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