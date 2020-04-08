 Згідно з медичною реформою, сиріт мають лікувати в лікарнях за місцем розташування притулку, - Офіс омбудсмена

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
"До омбудсмена надійшла інформація про те, що в умовах медичної реформи діти, які тимчасово перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах підтримки сімей та дітей, не мають можливості пройти медичний огляд у закладах охорони здоров’я за місцем розташування закладу, оскільки не визначено чітких правил отримання безкоштовної медичної допомоги таким дітям", - йдеться в повідомленні.
На запит Уповноваженого Національною службою здоров’я України було роз’яснено, що медичне обслуговування дітей у закладах соціального захисту здійснюється державними та комунальними закладами охорони здоров'я за місцем розташування. При цьому підписання декларації з лікарем не потрібне.
Водночас медичними працівниками закладу, в якому тимчасово перебуває дитина, також може здійснюватися направлення дітей для отримання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги у закладах охорони здоров’я за місцем розташування закладу.
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Раз отхрещиваются значит правда.
Твари!
Вот и этот Закон приняли скорее всего, что бы "подкормить", нужных человечков...
хотя чего им переживать, кто вспомнит о сиротах,
тут и на обычных граждан всем насрать,
только клован про необходимость дакументов переживает