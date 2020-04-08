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 Суспільство
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Все про:охорона здоров'я (187) медицина (939) омбудсмен (238) сироти (36) реформи (1867)

 Згідно з медичною реформою, сиріт мають лікувати в лікарнях за місцем розташування притулку, - Офіс омбудсмена

Позбавлені батьківського піклування діти мають отримувати медичну допомогу в лікарнях за місцем розташування соціального закладу, в якому вони перебувають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"До омбудсмена надійшла інформація про те, що в умовах медичної реформи діти, які тимчасово перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах підтримки сімей та дітей, не мають можливості пройти медичний огляд у закладах охорони здоров’я за місцем розташування закладу, оскільки не визначено чітких правил отримання безкоштовної медичної допомоги таким дітям", - йдеться в повідомленні.

На запит Уповноваженого Національною службою здоров’я України було роз’яснено, що медичне обслуговування дітей у закладах соціального захисту здійснюється державними та комунальними закладами охорони здоров'я за місцем розташування. При цьому підписання декларації з лікарем не потрібне.

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Водночас медичними працівниками закладу, в якому тимчасово перебуває дитина, також може здійснюватися направлення дітей для отримання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги у закладах охорони здоров’я за місцем розташування закладу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187480
 
   
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https://ria-m.tv/news/187951/politsiya_oprovergaet_chto_jenschina_umerla_posle_shtrafa_za_narushenie_karantina.html

"Полиция опровергает, что женщина умерла после штрафа за нарушение карантина"

Раз отхрещиваются значит правда.
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страховую медицину нужно внедрять, тогда неважно местонахождение медучреждения, базовую страховку для социанонуждающихся лиц должно платить государство, остальные должны платить сами базовую страховку обязательно, и расширенную по своему усмотрению!
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А не гуманнее было бы сделать так, что бы их лечили в ЛЮБОЙ больнице, а не отдавать детей на откуп коррупционерам?!
Твари!
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А впрочем вы и сами коррупционеры - принимаете Законы только за откуп!
Вот и этот Закон приняли скорее всего, что бы "подкормить", нужных человечков... Згідно з медичною реформою, сиріт мають лікувати в лікарнях за місцем розташування притулку, - Офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 163
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спасибо ублюдкам - депутатам, позаботились о детях,
хотя чего им переживать, кто вспомнит о сиротах,
тут и на обычных граждан всем насрать,
только клован про необходимость дакументов переживает
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