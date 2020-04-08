 Госпіталь для хворих на СOVID-19 можуть розгорнути на стадіоні "Металіст" у Харкові, - голова ОДА Кучер

Про це в програмі "Віддзеркалення" на телеканалі А/ТВК 7 квітня сказав голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми розглядаємо зараз можливість розгорнути такий шпиталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, спеціалістів, зокрема лікарів, інспектували стадіон. І найближчим часом ми визначимося з цим, чи зможемо ми в тих боксах, які ми там маємо, а там можна розмістити велику кількість людей, фактично зробити такий шпиталь. І на базі "Металіст", яка є в селищі Високому (на Харківщині. - Ред.), ми теж маємо можливість розмістити велику кількість людей. І ми визначаємося, чи будемо використовувати як місця для обсервації, чи це буде шпиталь", — сказав Кучер.
"Але саме на стадіоні "Металіст", це 100%, отримали підтвердження від лікарів, від фахівців, що там можна зробити, швидко розгорнути госпіталь", — додав він.
Нагадаємо, на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померли, 28 - одужали. У Харківській області поки 1 випадок коронавірусу.
ЗЫ Ещё пишут, что в Италии со статистикой мухлюют.
Ви справді вважаєте, що на всю харківську область - ОДИН хворий???
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Очень трудно предсказать. Такой человек как очень ветхий домик - живёт до первого сильного порыва ветра... Теоретически над этим домиком можно построить очень мощный саркофаг... А на какие шиши? А шиши можно только забрать у здоровых.
И вот теперь мы подошли к очень неудобным моментам. Как Вы считаете, что "весит" больше: лишний месяц жизни бабушки или пять лет "тюрьмы" для не её внука? Понятно, о чём я?
Місяць? А чому не 5-10 років? Кожне життя має цінність...
PS. Ти з кацапстана, якщо тобі у голову приходять такі думки про бабцю та внука? Готов її замочити, щоб тобі було краще? Яка ж ти ГНИДА!
Ибо каждый пятый... Ибо тогда крайне сложно рапортовать про успехи... Ибо лучше не стоит...
пздц
Hanna
@HannaGun
Всі побачили як швидко та оперативно можна змусити вас сидіти вдома та виконувати правила? Так само, при бажанні, можна побороти корупцію на всіх рівнях, реформувати судову систему, провести люстрацію в держ.органах. І все це робиться зверху. А не "починається з вашого під'їзду".
Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси в своем аккаунте в Twitter
Зато поржали! Хуже не будет!
Тальков о нашем стаде...
Может эти цифры специально придумывают для запугивания.
Это как зОсвенценом-там до какого то года (конец 70-х),висела табличка з числом жертв(около 6 млн.).А потом поменяли,и написали 3 млн.