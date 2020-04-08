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 Політика України
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Все про:карантин (2387) Металіст (7) Харків (1708) Кучер Олексій (19) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 Госпіталь для хворих на СOVID-19 можуть розгорнути на стадіоні "Металіст" у Харкові, - голова ОДА Кучер

Стадіон "Металіст" розглядається як місце розміщення пацієнтів із коронавірусом.

Про це в програмі "Віддзеркалення" на телеканалі А/ТВК 7 квітня сказав голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми розглядаємо зараз можливість розгорнути такий шпиталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, спеціалістів, зокрема лікарів, інспектували стадіон. І найближчим часом ми визначимося з цим, чи зможемо ми в тих боксах, які ми там маємо, а там можна розмістити велику кількість людей, фактично зробити такий шпиталь. І на базі "Металіст", яка є в селищі Високому (на Харківщині. - Ред.), ми теж маємо можливість розмістити велику кількість людей. І ми визначаємося, чи будемо використовувати як місця для обсервації, чи це буде шпиталь", — сказав Кучер.

"Але саме на стадіоні "Металіст", це 100%, отримали підтвердження від лікарів, від фахівців, що там можна зробити, швидко розгорнути госпіталь", — додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У заступника голови Харківської облради Скоробагача підтвердили COVID-19, 9 тих, хто контактували з ним, самоізолювалися, - глава облради Чернов

Нагадаємо, на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померли, 28 - одужали. У Харківській області поки 1 випадок коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187479
 
 
 Топ коментарі
 
А шоб двічі не вставати там на стадіоні і закопувати будуть. Адійоти кляті!
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В Украине сделано 6 385 тестов. И каждый пятый - положительный. При этом главный санитарный врач говорит о том, что большее тестов делать не стоит...

Ибо каждый пятый... Ибо тогда крайне сложно рапортовать про успехи... Ибо лучше не стоит...
пздц
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Они там совсем охренели? По ночам температура воздуха почти нулевая, а они людей с температурой собираются на стадионе размещать. Тогда уж сразу на кладбищах, в ямах.
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І списати купу грошей.Ну не буде в нас італійського варіанту.Якби цього деякі особи не хотіли.
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На чем основан такой вывод, что не будет? Я вот пока склоняюсь к мнению, что может быть значительно хуже...
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Sergiy Dzysyak Ну подивимось через тиждень-два,хто правий.А на чому ваш висновок базується?
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К примеру на результатах эпидемии свинного гриппа. В Украине смертность в реанимациях была совсем не такая как на западе. Не думаю, что сейчас медицина стала значительно лучше.... Дай баг чтоб нам повезло Но пока от чиновников я не вижу понимания процесса, только бездумная мимикрия...
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В Ломбардии скопилось очень много людей, которых достаточно слегка подтолкнуть и... Плюс загрязнение воздуха. У нас условия жизни хуже и многие, кого вирус мог подтолкнут уже в лучшем мире.
ЗЫ Ещё пишут, что в Италии со статистикой мухлюют.
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"что в Италии со статистикой мухлюют"

Ви справді вважаєте, що на всю харківську область - ОДИН хворий???
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я не говорил, что у нас не мухлюют. 1 случай на Харьковскую область - это оччень сомнительно... но! речь шла о данных, на основании которых можно было бы строить прогноз для Украины. в Италии же пишут причиной смерти корону всегда, когда она есть в букете заболеваний.
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Якщо б не короновірус, скільки людина ще б прожила з цім "букетом захворювань"?
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Якщо б не короновірус, скільки людина ще б прожила з цім "букетом захворювань"?
--
Очень трудно предсказать. Такой человек как очень ветхий домик - живёт до первого сильного порыва ветра... Теоретически над этим домиком можно построить очень мощный саркофаг... А на какие шиши? А шиши можно только забрать у здоровых.

И вот теперь мы подошли к очень неудобным моментам. Как Вы считаете, что "весит" больше: лишний месяц жизни бабушки или пять лет "тюрьмы" для не её внука? Понятно, о чём я?
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"лишний месяц жизни бабушки"

Місяць? А чому не 5-10 років? Кожне життя має цінність...
PS. Ти з кацапстана, якщо тобі у голову приходять такі думки про бабцю та внука? Готов її замочити, щоб тобі було краще? Яка ж ти ГНИДА!
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Ты не выдержал экзамена правдой и впал в истерику. Ты даже не прочитал внимательно, что я написал. Любители ГУЛАГа - они такие.
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В Харьковской области +3 случая коронавируса!!! Это инсайдер-инфа, завтра объявят официально! Госпиталь для больных СOVID-19 могут развернуть на стадионе "Металлист" в Харькове, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 9809
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В Украине сделано 6 385 тестов. И каждый пятый - положительный. При этом главный санитарный врач говорит о том, что большее тестов делать не стоит...

Ибо каждый пятый... Ибо тогда крайне сложно рапортовать про успехи... Ибо лучше не стоит...
пздц
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Монахов,иди в монахи,Там тесты не делают-дрова колют,воду носят для братии-спасесся!
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врачей уже куча умерло. только 4 патологоанатома
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И подогнать рефрижераторы для трупов и передвижные крематории? И в Харькове комендантский час? Высунулся из подъезда-очередь из автомата в морду. Всем ти-их-а! Кто не спрятался-я не виноват.
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именно так решили проблему в Китае, добавлю - вышел из дома без маски получи дубинкой по месту ношения маски, устав избивать население просто позаваривали двери на подъездах.
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Hanna

@HannaGun


Всі побачили як швидко та оперативно можна змусити вас сидіти вдома та виконувати правила? Так само, при бажанні, можна побороти корупцію на всіх рівнях, реформувати судову систему, провести люстрацію в держ.органах. І все це робиться зверху. А не "починається з вашого під'їзду".
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Хотя тут нужно понимать, что 99% не пришлось никуда загонять. Люди готовы придерживаться правил для сохранения здоровья.
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Они там совсем охренели? По ночам температура воздуха почти нулевая, а они людей с температурой собираются на стадионе размещать. Тогда уж сразу на кладбищах, в ямах.
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охреневших там не будет. а так на шару собьют температуру. ну или трупы заморозят.
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43-летний основатель Твиттера Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард $ на борьбу с коронавирусом
Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси в своем аккаунте в Twitter

Госпиталь для больных СOVID-19 могут развернуть на стадионе "Металлист" в Харькове, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 8042
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меня в последнее время мучает один вопрос. на который есть 3 ответа. 1. подохнуть от короны. 2. загнуться от голода. 3. пойти громить магазины. Интересно, что я скажу детям, а почему у нас нет еды??
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Интересно, что я скажу детям, а почему у нас нет еды?? (c)

Зато поржали! Хуже не будет!
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иди громи магазин, мы с тебя дауна тут поржом после того как о тебе напишут в цензоре, провокатор.
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да ты либо мозг купи, либо язык выучи. до мая только у олигархов бабло останется, а идиоты, которые летали на отдых в период карантина, тебе еще спасибо скажут. да, дауны нормалиные люди. а вот ты не совсем.
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Пургаметы надумали когда нет эпидемии... Госпиталь для больных СOVID-19 могут развернуть на стадионе "Металлист" в Харькове, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 8787
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Когда назад означает вперед,и наоборот...
Тальков о нашем стаде... Госпиталь для больных СOVID-19 могут развернуть на стадионе "Металлист" в Харькове, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 9460
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нету, но стадион для их размещения нужен - ибо в больницах места почти не осталось...
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Пурга коронвирусная падает,но некоторые упорным трудом пытаются удержатьь рекламу
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1400 померлих за день у Франції - це по вашому пурга?
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Шо то не очень верится(1400?).
Может эти цифры специально придумывают для запугивания.
Это как зОсвенценом-там до какого то года (конец 70-х),висела табличка з числом жертв(около 6 млн.).А потом поменяли,и написали 3 млн.
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А шоб двічі не вставати там на стадіоні і закопувати будуть. Адійоти кляті!
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На стадионе нельзя закапывать- газон будет неровным.
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Катками пройдуться і все підрівняють🐸
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Чому обмежили людей саме у 60 років, а не в 58 чи 65 років?
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Могут развернуть, а могут не развернуть. У нас все могут.
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по телику в новостях только что сказали, что от короны помогает бензин и керосин. или во внутрь или натираться Госпиталь для больных СOVID-19 могут развернуть на стадионе "Металлист" в Харькове, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 6353 видимо кто то из Колумбии что то прихватил)
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В комплект также, в обязательном порядке ,должны входить спички. мА то лечение будет не полное.
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Как человек, работающий рядом со стадионом, скажу - стадион в центре густонаселенного района, рядом многоєтажки - 300 м, работающий рынок в 500 метрах, тут же садики и школы - район БОЛЬШОЙ, несколько супермаркетов работающих, райадминистрация, транспорт, остановки и станция автобусов. Конечно, разместить там больных офигенно УДАЧНАЯ идея)))))) Чтоб сразу первый же чих больных, или вирус на ногах врачей, или фекальный слив даст городу + ПАРУ ТЫСЯЧ больных)))) щитаю, ГЕНИАЛЬНЕЙШАЯ идея))))
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крыши же у стадиона нет. можно и снегом присыпать
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Какой стадион.. У нас уже заявляют что пора ослаблять карантин.. Все ведь "супер".. Власть кидаются из крайности в крайность. Иногда возникает ощущение вируса идиотизма в верхних эшелонах.
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у нас один вирус - клоунизма 95 квартала. таких безграмотных управленцев, я еще не видел. по сравнению с зелебобой порох и янык просто боги. хотя их я как бы тоже не очень переношу) но такой зележопы в Украине никогда не было
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В странах ЕС такие госпитали временно размещают в пустых торговых центрах.На стадионе ни разу не видел.Это будет впервые.Ну что поделаешь?Пусть размещают,хоть у меня там не далеко квартира находится.Не вывозить же больных в голое поле.Главное охрану обеспечить,что бы не шастали туда-сюда больные и проведывающие.Сильно возмущающимся,хочу сказать.Харьковская инфекционка,так же в черте города находится,и люди рядом живут.Так что теперь,выкидывать больных в поля и овраги?
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да нет, вон опять 20 врачей умерло, 5 тыс домой прилетят сегодня. В инфикционке при совдепии в 11 лет лежал в Киеве. Боксы на 3 чела, санузел, еда, уколы плохо помню). было неплохо. Сейчас - не знаю. Говорят на Лесном в Киеве выкопали 100 могил, в Харькове - 600. не паниую. выгуливаю пса и катаюсь на лисапете)
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