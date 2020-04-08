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Все про:злочини проти Майдану (119) Закревська Євгенія (66)

 Татаров, якого тепер планують призначити заступником голови Офісу Президента, публічно легітимізував злочини на Майдані, - Закревська

За інформацією Ініціативної групи постраждалих і поранених на Майдані, Олега Татарова планують призначити заступником голови Офісу Президента.

Про це пише у Facebook адвокат Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

Вона наводить посилання на відео, де Олег Татаров "відверто бреше про події в провулку Кріпосному і на Щорса 23.01.2014 р".

"І бреше він не просто так, а щоб легітимізувати злочини - звіряче побиття, тортури, знищення автомобілів протестувальників в ході спецоперації (організованих злочинних дій), яку планували і в якій брали участь "беркути", БНОНівці, кримінальна міліція, тітушки, керівництво Київського главку і МВС. Побитих протестувальників тоді затримали, більшість кинули під варту, інкримінували, як і повідомляє Татаров, - хуліганські дії і масові заворушення.

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Те, що він бреше, вже встановлено вироками суду, які набули чинності. Щодо частини фігурантів. Щодо всіх інших фігурантів тривають судові процеси. Всього більше двох десятків обвинувачених", - зазначає вона.

Татаров, якого тепер планують призначити заступником голови Офісу Президента, публічно легітимізував злочини на Майдані, - Закревська 01

За інформацією Ініціативної групи постраждалих і поранених на Майдані, в Офісі Президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів Януковича-Захарченка - заступника начальника головного слідчого управління МВС того часу Олега Татарова.

"За задумом, посаду іншого заступника Андрія Смирнова мають розділити та під Татарова віддати нагляд за Офісом генпрокурора, ДБР та МВС. Тобто людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців, тепер має очолити весь правоохоронний блок, який покликаний розслідувати ці злочини. Раніше Татарова намагалися призначити заступником директора ДБР – у пару до Бабікова. Тоді "не зрослося"", - йдеться в повідомленні.

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Активісти закликають до відповіді владу, в тому числі президента.

Татаров, якого тепер планують призначити заступником голови Офісу Президента, публічно легітимізував злочини на Майдані, - Закревська 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187478
 
   
 Топ коментарі
 
Команда Зеленского медленно, но уверенно расставляет антиукраинские, пророссийские силы на ключевых постах в государстве. Портнов был прав, когда говорил, что ползучий реванш успешен.
Не могу не "поблагодарить" избирателей Зеленского за уничтожение Украины.
То, что Ермак пророссийская сука, это без вариантов, а кто при нём Зеленский?
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Все просто. Зеленский ненавидит майдан. И хочет сделать все, чтобы участников майдана превратить в преступников и наказать. Он ненавидит Украину. И ему глубоко противно все, что связано с борьбой за украинскую свободу и независимость. И он этого уже не скрывает.
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Ничего удивительного!
Главное Говно собирает вокруг себя подобное говно.
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І взагалі! Що це за сюрреалізм такий - наскізь рускамірська смердюча Портянка пережиживає за Українську державу?
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Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а протистояння між ними - удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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Нагорода за незнищення покидьків!!! Незнищуючи покидьків, - готуєш собі труну Татаров, которого теперь планируют назначить замглавы Офиса Президента, публично легитимизировал преступления на Майдане, - Закревская - Цензор.НЕТ 5570
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При януковичу фактично легалізували тітушок . А зе з допомогою зебілів привів їх до влади . Такого ганебного явища(тітушня , яка разом з поліцією б'є і вбиває) ще не було в історії України .
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По данным Национального экзит-полла, Петр Порошенко набрал 55,9% голосов избирателей и выиграл выборы в один тур.
Татаров, якого тепер планують призначити заступником голови Офісу Президента, публічно легітимізував злочини на Майдані, - Закревська - Цензор.НЕТ 2057
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скорее всего это липовые результаты липовых выборов
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клоун из квартала оказался гнидой
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у Зеленского талант набирать в команду всякое дерьмо!
интересно,кто ему советует в подборе кадров? наверно Ермак
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і що? Зелені це зрадники і вороги України. У чому новина? Кого ви хотіли, щоби туди призначили? Корчинського чи Фаріон?
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Да что же этот ЗЕк все дерьмо прошлое пропихивает во власть.? Пожалуй ему самому нужно подать в отставку. Сколько можно терпеть реванш Рыгов и Барыг?
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Вопрос в том, сколько из тех кто сейчас очень сильно возмущаешься выходками шута, голосовали за это недоразумение - зе и его развеселую дебильную компашку.
Извините пановэ, но вы это сделали разом ! И будте уверены в том, что дальше будет еще хуже !!!
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ОП херанта ЗЕ становится отстойником дерьма ! Вовка ты хотел после президентства чтоб люди относились к тебе как первому достойному народному перзиденту ? Хрен ты сейчас занимаешь второе место после овоща . Есть время - меняйся !
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