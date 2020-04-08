 Татаров, якого тепер планують призначити заступником голови Офісу Президента, публічно легітимізував злочини на Майдані, - Закревська

Про це пише у Facebook адвокат Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

Вона наводить посилання на відео, де Олег Татаров "відверто бреше про події в провулку Кріпосному і на Щорса 23.01.2014 р".

"І бреше він не просто так, а щоб легітимізувати злочини - звіряче побиття, тортури, знищення автомобілів протестувальників в ході спецоперації (організованих злочинних дій), яку планували і в якій брали участь "беркути", БНОНівці, кримінальна міліція, тітушки, керівництво Київського главку і МВС. Побитих протестувальників тоді затримали, більшість кинули під варту, інкримінували, як і повідомляє Татаров, - хуліганські дії і масові заворушення.

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Те, що він бреше, вже встановлено вироками суду, які набули чинності. Щодо частини фігурантів. Щодо всіх інших фігурантів тривають судові процеси. Всього більше двох десятків обвинувачених", - зазначає вона.

За інформацією Ініціативної групи постраждалих і поранених на Майдані, в Офісі Президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів Януковича-Захарченка - заступника начальника головного слідчого управління МВС того часу Олега Татарова.

"За задумом, посаду іншого заступника Андрія Смирнова мають розділити та під Татарова віддати нагляд за Офісом генпрокурора, ДБР та МВС. Тобто людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців, тепер має очолити весь правоохоронний блок, який покликаний розслідувати ці злочини. Раніше Татарова намагалися призначити заступником директора ДБР – у пару до Бабікова. Тоді "не зрослося"", - йдеться в повідомленні.

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Активісти закликають до відповіді владу, в тому числі президента.