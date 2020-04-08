 Скасування ринку землі та правок до законів про ФОПи, перегляд медреформи, - нардеп Поляков назвав умови відкликання частини поправок до "антиКоломойського" законопроєкту

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я готовий тільки в тій ситуації їх відкликати, якщо буде зроблено три кроки. Перший крок – ​скасування відкриття ринку землі. Другий крок – це перегляд, перенесення другого етапу медреформи. І третій – скасування антиФОПівських законопроєктів. Займайтесь, чим хочете, тільки не чіпайте наш бізнес. Наш народ і нашу державу. Тому що ось такі ігри з МФВ ні до чого хорошого фактично не приводять", – зазначив Поляков.

Загалом, за його словами, таку кількість правок усього за тиждень часу йому вдалося підготувати завдяки команді з близько 20 осіб.

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"Ми працювали увесь тиждень: я повністю зі своєю командою. Плюс додатково консультувалися з юристами, зі спеціалістами з банківської сфери. І навіть довелося елементарно з викладачами української мови, тому що там дуже багато правок справді технічних, тобто вони стосуються самого тіла законопроєкта", – розповів Поляков.

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Раніше за весь термін роботи депутатом Антон Поляков, якого виключено зі СН, подав лише 50 правок у 7 проєктів законів, а до "антиКоломойського" законопроєкту - 6033 правки.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

У грудні 2019 року Антон Поляков, який голосував за поправки до законів №1053-1 та №1073, що суттєво ускладнюють роботу ФОПів, різко змінив свою позицію і виступив проти них.