 Скасування ринку землі та правок до законів про ФОПи, перегляд медреформи, - нардеп Поляков назвав умови відкликання частини поправок до "антиКоломойського" законопроєкту

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я готовий тільки в тій ситуації їх відкликати, якщо буде зроблено три кроки. Перший крок – скасування відкриття ринку землі. Другий крок – це перегляд, перенесення другого етапу медреформи. І третій – скасування антиФОПівських законопроєктів. Займайтесь, чим хочете, тільки не чіпайте наш бізнес. Наш народ і нашу державу. Тому що ось такі ігри з МФВ ні до чого хорошого фактично не приводять", – зазначив Поляков.
Загалом, за його словами, таку кількість правок усього за тиждень часу йому вдалося підготувати завдяки команді з близько 20 осіб.
"Ми працювали увесь тиждень: я повністю зі своєю командою. Плюс додатково консультувалися з юристами, зі спеціалістами з банківської сфери. І навіть довелося елементарно з викладачами української мови, тому що там дуже багато правок справді технічних, тобто вони стосуються самого тіла законопроєкта", – розповів Поляков.
Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Раніше за весь термін роботи депутатом Антон Поляков, якого виключено зі СН, подав лише 50 правок у 7 проєктів законів, а до "антиКоломойського" законопроєкту - 6033 правки.
Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
У грудні 2019 року Антон Поляков, який голосував за поправки до законів №1053-1 та №1073, що суттєво ускладнюють роботу ФОПів, різко змінив свою позицію і виступив проти них.
А от в бені, даааа, - там товста пряма...
Про це він сказав в ефірі "Прямого".
"У разі кількості правок я повністю згоден. Я змушений як позафракційний і незалежний депутат використовувати ті інструменти, які я маю. На жаль, у мене їх дуже мало. Є інструменти з подачі правок. Так, дійсно, велика частина правок технічні, навіть граматичні. Ну, близько 90%. І тільки мала частина їх дійсно принципові, які зачіпають нашу кровоносну фінансову систему.
Але я вже неодноразово сьогодні заявляв про тому, що я готовий відкликати всі ці технічні правки, але на трьох умовах", - зазначив нардеп.
"Перша умова - це скасування відкриття ринку землі.
Друге - перегляд другого етапу медичної реформи, яка зараз вже вступила в дію. І відміна антіФОПовскіх драконівських законопроектів, прийнятих восени - 1053 і 1073 - які стали в наслідок законами.
Якщо влада нарешті прислухається до людей і згадає ті обіцянок, які ми їм давали, будь ласка, якщо буде нормальна дискусія з депутатами, а не ломка депутатів через коліно в парламенті, в тому числі і своєї фракції, "Слуга народу", - природно, тоді все буде, скажімо так, в нормальному руслі працювати", - заявив Поляков.
https://prm.ua/nardep-polyakov-visunuv-umovi-dlya-vidklikannya-svoyih-pravok-do-antikolomoyskogo-zakonu/
1. Поляков (колишній СН) - 6033
2. В.Бондар (За Майбутнє) - 1911
3. Д.Чорний (СН) - 1781
4. Василевська-Смаглюк (СН) - 1689
5. Дунда (СН) - 1656
6. Демченко (СН) - 1463
7. Дубінський (СН) - 1199
8. Пузійчук (бют) - 96
9. Цимбалюк (бют) - 89
10. Тимошенко-Власенко (бют) - 87
11. Рєпіна (СН) - 87
12. Бондарєв (бют) - 59
13. Бєлькова (бют, фірташ, пінчук) - 37
14. Кабаченко (бют) - 37
15. Лубінець (За Майбутнє) - 27
16. Гетманцев (СН) - 19
17. Бабій (СН) - 17
18. Мамка (ОПЗЖ) - 17
19. Кінзбурська (СН) - 15
20. Приходько (Довіра) - 14
21. Железняк (Голос) - 10
22. Ляшенко (СН) - 9
23. Ткаченко (СН) - 8
24. Бурміч (ОПЗЖ) - 5
25. Южаніна та інші (ЄС) - 5
26. Бужанський (СН) - 4
27. Мовчан (СН) - 4
28. Ніколаєнко (бют) - 3 Короче, зажопи подали лише 22 правки... і це при тому, що вони нарівні з жулькою також торпедували цей антиколомойський закон. Як таке можливе? Відповідь проста: тільки з-за умови, що в них був свій Фукс... нк, на цей раз не для тюрми, а для торпедування Закону.
"Охрана отмена. Охрана Отмена" (с).
10 000 гектар = 100 квадратных километров.
Это фиаско, братан!
Шаг №1 Порошенко подписывает капитуляцию с рашей, Зе начинает ее реализацию.
Шаг №2 Порошенко вместе с Зе лишают украинские суды права решать внутриукраинские вопросы.
Это одна антиукраинская контора! Этого не видит только слепой!
Можете привести цитату закона где упоминается Коломойский? Или ПриватБанк?
Да вообще может хоть какое-то доказательство, что бабки годами выводились? Не?
Вы ознакамливались с результатами аудита банка? А там черным по белому - названных причин национализации небыло (напомню это кредиты связным лицам в объему более разрешенного %, а не вывод бабла), а бабки из банка действительно выводились в период, когда уже стало ясно, что банк отжали (ну кто бы делал иначе? только честно ). А вы уже забыли как образовалась дыра в 5,5 ярда? Банку решением регулятора обнулили стоимость залогов, конечно большой банк такое пережить не смог. Рассказываете, что там была дыра, которую покрыли из бюджета? А вот как бы не так. В уставной фонд положили абсолютно виртуальную бумажку нужной стоимости и она никак не участвует в работе банка. А банк абсолютно нормально продолжает работать.
Так что можете оставить эти сказочки для дурачков Просто все хотят прикрыть жопы, как у нас в стране, так и в МВФ.
І чого ці провокатори з касапії під британсько-американськими проксі?
.............Я один чогось не розумію,чи це справді відкритий плювок в лице Конституції????Як це виходить,посадили не законно і відпускати не можна?То тоді можна посадити ***** і забуця!
Беня привык в мутной воде ловить рыбку, это его стихия. Он ещё много бед принесет.
Свыше 100 - где-нибудь на границе с ОРДЛО
Свыше 1000 - там же и за яйца("типаженщин"-пожалеть, повесить классическим способом)
Пізно. Нічого йому вже не поможе.
Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої...