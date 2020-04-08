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 Політика України
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Все про:банки (393) законопроект (980) земля (559) Коломойський (840) підприємці (156) Поляков_Антон (26)

 Скасування ринку землі та правок до законів про ФОПи, перегляд медреформи, - нардеп Поляков назвав умови відкликання частини поправок до "антиКоломойського" законопроєкту

Ексдепутат "Слуги народу", а нині позафракційний - Антон Поляков готовий відкликати частину зі своїх понад шести тисяч поправок до так званого "антиКоломойського" законопроєкту.

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я готовий тільки в тій ситуації їх відкликати, якщо буде зроблено три кроки. Перший крок – ​скасування відкриття ринку землі. Другий крок – це перегляд, перенесення другого етапу медреформи. І третій – скасування антиФОПівських законопроєктів. Займайтесь, чим хочете, тільки не чіпайте наш бізнес. Наш народ і нашу державу. Тому що ось такі ігри з МФВ ні до чого хорошого фактично не приводять", – зазначив Поляков.

Загалом, за його словами, таку кількість правок усього за тиждень часу йому вдалося підготувати завдяки команді з близько 20 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков вважає подання понад 16 тисяч поправок в "антиколомойський" законопроєкт про банки спробою затягнути його ухвалення

"Ми працювали увесь тиждень: я повністю зі своєю командою. Плюс додатково консультувалися з юристами, зі спеціалістами з банківської сфери. І навіть довелося елементарно з викладачами української мови, тому що там дуже багато правок справді технічних, тобто вони стосуються самого тіла законопроєкта", – розповів Поляков.

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Раніше за весь термін роботи депутатом Антон Поляков, якого виключено зі СН, подав лише 50 правок у 7 проєктів законів, а до "антиКоломойського" законопроєкту - 6033 правки.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

У грудні 2019 року Антон Поляков, який голосував за поправки до законів №1053-1 та №1073, що суттєво ускладнюють роботу ФОПів, різко змінив свою позицію і виступив проти них.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187477
 
   
 Топ коментарі
 
Может кто успокоит этого молодого имбицила?
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Понад шістнадцять тисяч правок правок до так званого "аниколомойського " закону - про заборону повернення банків колишнім власникам - який є умовою отримання Україною чергового траншу Міжнародного валютного фонду і уникнути дефолту, можна обійти через процедурні рішення Верховної Ради України. Про це заявив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у ток-шоу "Прямий ефір" на телеканалі "Прямий".
"У нас насправді колеги встановили рекорд України по кількості правок. Я є першим заступником якраз профільного комітету - податкової, митної і фінансової політики. ... пан Поляков перебільшив ці 6000 правок", - заявив депутат.
Втім, за його словами, цю перешкоду у законодавстві можливо обійти.
"Що стосується розгляду, я хочу заспокоїти, що є регламентна процедура. Вона вже, в тому числі, примінялася на нашому комітеті при розгляді того славнозвісного закону про корупційні майданчики пана Яценка. І є 119-а стаття регламенту, якщо не помиляюся, пункт 3, і стаття 45-а регламенту України. Тому у нас є можливість заблокувати ці поправки, розглянути блоками і відхилити весь той, не хочу називати, законодавчий спам, але всі ті поправки, які менш суттєві для цього законопроєкту. І дуже швидко підготувати цей текст до розгляду в залі Верховної Ради України. Тому катастрофи зі свого боку я в цьому не бачу", - зазначив депутат.
https://prm.ua/ye-mozhlivist-shvidko-rozglyanuti-16-tisya-pravok-dlya-antikolomoyskogo-zakonu-zheleznyak/
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Бараны которые ничего не понимают в банковской системе несут бред для оправдания схем вывода капитала которые использовали банковские аферисты пока Гонтарева не начала ломать эти схемы через колено. Конечно она и Порошенко им очень не нравятся.
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Получается этот урод взял всю страну в заложники
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в нього кишка тонка на всю Україну.
А от в бені, даааа, - там товста пряма...
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Виходить, що так, тільки вимоги завуальовані.
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это уроды поимели всю страну отдав за проценты (за этот год) землю ...внешний долг Украины более 100 млрд .долларов ... чем отдавать будем ...на следующий год за проценты потребуют всю инфраструктуру (дороги порты аеропорты) ...мозги у тебя есть ...а нет "забыл" ...ты же и секты 73 ...безмозглых дебилов
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Позафракційний народний депутат Антон Поляков висунув умови для відкликання своїх правок до "антиколомойського" закону.
Про це він сказав в ефірі "Прямого".
"У разі кількості правок я повністю згоден. Я змушений як позафракційний і незалежний депутат використовувати ті інструменти, які я маю. На жаль, у мене їх дуже мало. Є інструменти з подачі правок. Так, дійсно, велика частина правок технічні, навіть граматичні. Ну, близько 90%. І тільки мала частина їх дійсно принципові, які зачіпають нашу кровоносну фінансову систему.
Але я вже неодноразово сьогодні заявляв про тому, що я готовий відкликати всі ці технічні правки, але на трьох умовах", - зазначив нардеп.
"Перша умова - це скасування відкриття ринку землі.
Друге - перегляд другого етапу медичної реформи, яка зараз вже вступила в дію. І відміна антіФОПовскіх драконівських законопроектів, прийнятих восени - 1053 і 1073 - які стали в наслідок законами.
Якщо влада нарешті прислухається до людей і згадає ті обіцянок, які ми їм давали, будь ласка, якщо буде нормальна дискусія з депутатами, а не ломка депутатів через коліно в парламенті, в тому числі і своєї фракції, "Слуга народу", - природно, тоді все буде, скажімо так, в нормальному руслі працювати", - заявив Поляков.
https://prm.ua/nardep-polyakov-visunuv-umovi-dlya-vidklikannya-svoyih-pravok-do-antikolomoyskogo-zakonu/
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Також думаю, що без ***** там не обійшлось... Судячи з того, що вони аж надто мало поправок подали, відповідно до цієї таблиці:

1. Поляков (колишній СН) - 6033
2. В.Бондар (За Майбутнє) - 1911
3. Д.Чорний (СН) - 1781
4. Василевська-Смаглюк (СН) - 1689
5. Дунда (СН) - 1656
6. Демченко (СН) - 1463
7. Дубінський (СН) - 1199
8. Пузійчук (бют) - 96
9. Цимбалюк (бют) - 89
10. Тимошенко-Власенко (бют) - 87
11. Рєпіна (СН) - 87
12. Бондарєв (бют) - 59
13. Бєлькова (бют, фірташ, пінчук) - 37
14. Кабаченко (бют) - 37
15. Лубінець (За Майбутнє) - 27
16. Гетманцев (СН) - 19
17. Бабій (СН) - 17
18. Мамка (ОПЗЖ) - 17
19. Кінзбурська (СН) - 15
20. Приходько (Довіра) - 14
21. Железняк (Голос) - 10
22. Ляшенко (СН) - 9
23. Ткаченко (СН) - 8
24. Бурміч (ОПЗЖ) - 5
25. Южаніна та інші (ЄС) - 5
26. Бужанський (СН) - 4
27. Мовчан (СН) - 4
28. Ніколаєнко (бют) - 3 Короче, зажопи подали лише 22 правки... і це при тому, що вони нарівні з жулькою також торпедували цей антиколомойський закон. Як таке можливе? Відповідь проста: тільки з-за умови, що в них був свій Фукс... нк, на цей раз не для тюрми, а для торпедування Закону.
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Там, просто, лягла "зєлєнь"....( між іншим, "кацапський гад" мені сподобалось..Сміюся вже годину...). .
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Другу... Скоро піде на третю... Цирк на дроті...
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Всі українці, сусіди цих істот і їх родичів, повинні знати, кому дякувати за дефолт, відсутність роботи та їжі в холодильнику
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а в тебе бездомного які забаганки ...отримати пайку мівіни ...іуди
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Ето все еще цветочки. Другие колаборанты Дубинского и Портнова требуют подписания капитуляции, подачи воды в окупированный крым и снятия с кремля санкций, взамен за отзыв поправок
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Я,вон,требую любви у Наоми Кемпбелл,ну и шо?
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Та нашо тобі та Наомі? Скасування ринку землі та правок до законів про ФОПи, перегляд медреформи, - нардеп Поляков назвав умови відкликання частини поправок до "антиКоломойського" законопроєкту - Цензор.НЕТ 3768 Вона балувана!..
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проблеми потрібно вирішувати по мірі їх надходження , і зараз найбільша проблема цієї країни ШАПІТО95 у "владі"
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Да ладно - пруф есть? Или это чисто твои фантазии?
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Вау! України вже не існує. Злили.
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Навіть не знаю, хто проти якогось закону боровся 14ма тисячами правок, і де взагалі таке можливо, окрім України. І чи це взагалі ефективно - тому що влада на скасування тих законів не піде, хоча вони взагалі нічого прогресивного Україні не дають, нікчемного плану. Закони з театру абсурду - аби прийняти абсурд і наступним абсурдом битися з іншим, аби нічого не робити. Як з боку подивитися - то купа мужиків тупочуть ногами на місці, займаючись нічим, навіть не роблячи вигляд, що в голові є мізки.
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Терміново сміттєві баки наповнені гівном, повернути під ВР
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1000 га это - 10 квадратных км. Думаю что хватит с головой.
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для чого ... щоб здохнути вистачить і два метри ...а якщо "монсанта" захоче сою сіяти то й того не дадуть ...перероблять на біогумус щоб газ не витрачати ...та й сою потрібно не тільки хімією "вдобрювати"
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Вчера высокий Суд Лондона отказал Бене и Боголюбову...
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"Голый Король. Голый Король"
"Охрана отмена. Охрана Отмена" (с).
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Кстати:
10 000 гектар = 100 квадратных километров.
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І кого ви,порохоботи, до влади привели?Їжте тепер-не обляпайтеся!
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Читаю коменты и вижу, что у нас сложилась новая форма патриотизма - Повесить на Украину многомиллиардные долги в обмен на лишение Украины части суверенитета....
Это фиаско, братан!
Шаг №1 Порошенко подписывает капитуляцию с рашей, Зе начинает ее реализацию.
Шаг №2 Порошенко вместе с Зе лишают украинские суды права решать внутриукраинские вопросы.
Это одна антиукраинская контора! Этого не видит только слепой!
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Всему миру известно,что украинские суды продажны и коррупционны,поэтому стенания по поводу того,что украинским судам,может быть,перекрыли еще одну возможность для обогащения ,кажется неуместной ,лицемерной и смешной.Кроме того,на Украину Коломойский и Боголюбов уже "повесили" те средства ,что НБУ пришлось вложить в Приватбанк,чтобы спасти его от банкротства ,а также защитить финансовый сектор от серьезного кризиса, вызванного выводом этими деятелями в офшоры 5,5 миллиардов долларов,но вот читаю комменты,в которых нет шага №1-арест Коломойского и Боголюбова,шаг №2-конфискация, по решению суда ,всех активов,движимого и недвижимого имущества Коломойского,Боголюбова и лиц им помогавших, в краже столетия.Заметка для тех ,кто хочет быть слепым.
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Ну дык че мелочиться? Давайте упраздним суды, нафик бабки-то тратить? Решения будет принимать кто? Верховный фюрер? Наш? Немецкий? Российский? Американский?
Можете привести цитату закона где упоминается Коломойский? Или ПриватБанк?
Да вообще может хоть какое-то доказательство, что бабки годами выводились? Не?
Вы ознакамливались с результатами аудита банка? А там черным по белому - названных причин национализации небыло (напомню это кредиты связным лицам в объему более разрешенного %, а не вывод бабла), а бабки из банка действительно выводились в период, когда уже стало ясно, что банк отжали (ну кто бы делал иначе? только честно ). А вы уже забыли как образовалась дыра в 5,5 ярда? Банку решением регулятора обнулили стоимость залогов, конечно большой банк такое пережить не смог. Рассказываете, что там была дыра, которую покрыли из бюджета? А вот как бы не так. В уставной фонд положили абсолютно виртуальную бумажку нужной стоимости и она никак не участвует в работе банка. А банк абсолютно нормально продолжает работать.
Так что можете оставить эти сказочки для дурачков Просто все хотят прикрыть жопы, как у нас в стране, так и в МВФ.
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ты **** коломойская, 5,5 млрд это реальные деньги вкладчиков которые были выведены через кипский филиал привата. кредиты выдавались своим и их не собирались отдавать. бене сказали, верни в бюджет 5,5 млрд и забирай банк, но беня отказался.
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кажеш, Sergiy Dzysyak - **** коломойска? Може бути... Але з ним все-одно легше розібратися, ніж з провокатором Stephan Bil. (див. вище).

І чого ці провокатори з касапії під британсько-американськими проксі?
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Это кому как. Для ворья, да. Для Державы ,нет. Парень, то, оказался не простой.. Молодец, все по делу. Жаль что не потребовал пересажать плесень зеленую вместе в гнидами пороха.
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Ну нашёл говнюк дырку в процедуре. Эту дырку нужно просто заткнуть. Надеюсь, с этим справится даже зелёная власть, а нормальные партии помогут. Только и всего.
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Красава,за ФОПы бене можно отдать банк обратно,еще бы посадить гетьмановича за взяточный лоббизм узких интересов его кормильцев - будет совсем хорошо.
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А не проще ...заразить этого Поляркова ..коронавтрусом???? Есть желающие на него начхать???
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Как показали последние заражения дупотатов - они очень живучие, особенно с их доступом к качественной медицине.
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зеля может спокойно посадить этого полякова, минимум за шантаж гос-ва. только вот станет ли он это делать?
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Якийсь один депутат, немов терорист,взявший заручників, ставить державі якісь захмарні вимоги. Оце так розвиток парламентаризму в країні!
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Это беспредел, а что ждать,если 40% бандюганов 90-х сидят сейчас в Раде.
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При Петьке все 100% - значить прогресс есть!
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не один, не один, дивись вище мій список...
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Не заперечую, одного якби делегували висловити спільні вимоги.
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А почему бы его с его командой не посадить,пусть в тюрьме занимаються правками и законами
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в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.Источник:https://censor.net.ua/n3187477

.............Я один чогось не розумію,чи це справді відкритий плювок в лице Конституції????Як це виходить,посадили не законно і відпускати не можна?То тоді можна посадити ***** і забуця!
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Охреневшая рожа, да его проще грохнуть тогда.
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Это Черниговский высерок, насколько мне известно, он школу еле закончил, торговал половыми покрытиями. Весь город обклеил рекламой своего «********» , как вижу эти банеры, плевать охота, загадил город урод.
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Вот за такое проголосовали Черниговцы, слуга народа...
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одного не пойму...... при чем тут личная позиция какого-то Полякова к интересам Украины.....
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продаж української землі це особисті "інтереси" Полякова ...ти з якої будки пісяєш бомжара ?
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зебобик, открывай пасть и тебе написаю - не промахнусь ))
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зебобіки з любителями шекелада землю разом продавали ... будемо рахувати непорозумінням ?
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доречi, у кацапа ринок землi дiє з 2002 року......
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Патовая ситуация. Зеля попал как последний лох.
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Единственный плюс последних выборов в том, что даже слепой поймет, что виноваты в наших бедах не "рашка" и не "Омерика", а только мы сами.
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Зеля , тебя, и Украинцев вместе с тобой, как лошар, сделало это чмо.

Скасування ринку землі та правок до законів про ФОПи, перегляд медреформи, - нардеп Поляков назвав умови відкликання частини поправок до "антиКоломойського" законопроєкту - Цензор.НЕТ 7868
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он то может и чмо но кто те кто украинскую землю продал ?
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Такое заявление это просто следующий тактический ход бени чтобы столкнуть лбами людей, которые за кредит МВФ и обиженных властью фопов, те кто против продажи земли и тп.
Беня привык в мутной воде ловить рыбку, это его стихия. Он ещё много бед принесет.
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Відати беню Трампу Скасування ринку землі та правок до законів про ФОПи, перегляд медреформи, - нардеп Поляков назвав умови відкликання частини поправок до "антиКоломойського" законопроєкту - Цензор.НЕТ 7667 Де Петиція про видворення бені в Ізраїль через аеропорт Нью Йорка?
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Какая то срань с средним образованием,ставит раком всю страну,вследствии того,что тычет палки в колеса,вредит,издеваеться .Почему так у нас,что пару идиотов безнаказанно могут глумиться над миллионами?
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Зачем вы задаете этот вопрос? Последние выборы разве не отвечают на него?
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Все справедливо, всяке общество достойно той власти которая его имеет...
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Не образованное,тупое быдло,Чёрт с помойки.Весь парламент-это яркий пример среза нашего общества.Посмотрите на себя в зеркало-это вы.Халявщики,недоучки с дипломами,на прочь не умеющие работать,хитрож... приспособленцы,не отвечающие за свои слова и поступки,в большинстве кугутня или местечковая невежественная жидовня и множество характеризующих определений вашего убого уродства.Даже Шариков из собачьего сердца по приятнее вас.Произведения Булгакова,Чехова,Гоголя,Салтыкова- Щедрина..... никогда вас дебилов не научит. Истинно ваше- похабный и тупой квартал 95,вульгарный и циничный Задорнов,вся пошлая эстрада и пр.Ржёте над собой в зале,а в реальной жизни ещё значительно хуже.Дураки или идиоты для вас лучшая хвала.И правда*хуже не будет*так, как вы естественно показали своё истинное лицо,приобритённое и переданное потомству от не далёкого прошлого.Вот что сделала с вас коммунистическая и советская власть.
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проще в лес его вывезти и отрезать яйца. а вообще надо менять этот бредовый регламент, что правок можно подать безлимитно.
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...Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої...
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73-и... ау, вы же как раз за ЭТО голосовали.)) разве нет?)
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Це ж ***** не депутат а якийсь терорист. Шантажує, ставить умови у разі не виконання яких країна зазнає потужного економічного удару, а може навіть і дефолту з повною руйнацією економіки. Дуже корисних депутатів Зеленський завів в раду... Чи не так зебіли?
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а як вас зебілів по іншому зупинити і заставити думати ...хоча про думати я це даремно
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У кого от 10 до 100 поправок - повесить на берегу Днепра
Свыше 100 - где-нибудь на границе с ОРДЛО
Свыше 1000 - там же и за яйца("типаженщин"-пожалеть, повесить классическим способом)
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Вішати.
Пізно. Нічого йому вже не поможе.
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Эти идиотские отмазки и ультиматумы, разумеется, для того чтобы хоть как то показать что он не зависит от Бени, но тут и дураку ясно - что к чему.
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тут багато про вішати топити інше ...для вас особисто щоб #бала не відкривали
Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої...
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От этого закона зависит жизнь украинского народа, а "народный" депутат хочет поторговаться с народом.
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Да это же вымогатель-шантажист,а не депутат.Ни каких ему уступок.Пакетом он свои поправки внес,пакетом и отменить,и всех делов.
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