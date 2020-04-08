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 Політика України
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Все про:СБУ (5475) електронне декларування (651) НАЗК (708) Баканов Іван (134) Новіков Олександр (6)

 Баканов скасував норму, згідно з якою декларації керівництва СБУ були засекречені, - НАЗК

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс главі СБУ Івану Баканова припис про усунення порушення Закону України "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Ст. 52-1 Закону України "Про запобігання корупції" передбачає, що порядок фінансового контролю декларацій осіб, які обіймають посади, перебування на яких пов'язано з державною таємницею, ухвалює НАЗК.

Однак у 2016 році СБУ, всупереч закону, затвердила акт, що встановлює "щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників Служби правила подання декларацій", що "дозволило зазначеним особам уникати фінансового контролю з боку НАЗК".

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Після звернення Новікова до Баканова СБУ скасувала незаконний акт.

"Відповідно до вимог законодавства, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються та звільняються з посад актами Президента, що не становлять державної таємниці, подають свої декларації до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" , - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187475
 
   
 Топ коментарі
 
Баканов, вибий зуб і Єрмаку.
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ДА - да, при Петруше такого не было, все доходы работники СБУ при нём скрывали.
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могла бы быть 150 потужна лиформа, НО не успел...
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Предатель. Все знают что это государственная тайна.
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А при "шоколадном герое" Грицаке было раздолье...
Петю на царство, за сек ре тить знов !
Ничего не забыл, жабы ?
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Тобто декларації тільки керівництва СБУ перестануть бути таємницею. Тепер їхні статки перекочують на родичів і дружбанів-підлеглих.
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