 Баканов скасував норму, згідно з якою декларації керівництва СБУ були засекречені, - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Ст. 52-1 Закону України "Про запобігання корупції" передбачає, що порядок фінансового контролю декларацій осіб, які обіймають посади, перебування на яких пов'язано з державною таємницею, ухвалює НАЗК.

Однак у 2016 році СБУ, всупереч закону, затвердила акт, що встановлює "щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників Служби правила подання декларацій", що "дозволило зазначеним особам уникати фінансового контролю з боку НАЗК".

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Після звернення Новікова до Баканова СБУ скасувала незаконний акт.

"Відповідно до вимог законодавства, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються та звільняються з посад актами Президента, що не становлять державної таємниці, подають свої декларації до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" , - йдеться в повідомленні.