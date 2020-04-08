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Все про:карантин (2288) Київ (7612) прокуратура (2127) СІЗО (489) Максимець Надія (3) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 Прокуратура ініціювала розслідування недотримання в Лук'янівському СІЗО заходів із запобігання COVID-19, - прессекретарка Максимець

Прокуратура Києва ініціювала розслідування щодо недотримання посадовими особами Головного управління "Київський слідчий ізолятор" санітарних і протиепідемічних заходів.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка Київської прокуратури Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами нинішнього візиту омбудсмена Людмили Денісової в ГУ "Київський слідчий ізолятор" прокуратура міста Києва ініціювала проведення службового розслідування за виявленими фактами недотримання посадовими особами установи санітарних і протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу", - написала Максимець.

Вона зазначила, що тиждень тому за участю представника прокуратури, київської міської медичної служби й адміністрації СІЗО було проведено екстрену нараду щодо готовності установи реагувати на сьогоднішні виклики, пов'язані з коронавірусом.

"За інформацією СІЗО, в установі є в наявності близько 4 тис. медичних масок, якими забезпечуються як персонал, так і ув'язнені, і в обов'язковому порядку - ті, хто беруть участь у судових засіданнях", - зазначила Максимець.

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Також було проведено моніторинг смертності засуджених та осіб, узятих під варту, які перебували в Київському слідчому ізоляторі від початку року.

"Жодного випадку смерті ув'язненого, яка була б пов'язана з гострою респіраторною хворобою, за цей час в установі не сталося", - повідомила прессекретарка.

Прокуратура ініціювала розслідування недотримання в Лукянівському СІЗО заходів із запобігання COVID-19, - прессекретарка Максимець 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187474
 
 
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А когда проКУРВАТУРА будет возбуждать уголовные дела о сокрытии реального положения дел с коронавирусом !!! Все данные от МОЗ о зараженных и смертях - как минимум занижены в 10 раз !!!
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Kr

@**********

·1 ч

Мала розмову з деякими лікарями а ще й мусорами які в оцепленні інфекціонки. Офіційні цифри не мають нічого спільного з реальністю. Мийте руки й сидіть вдома.
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