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 У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксували 25 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільша кількість нових випадків хвороби зафіксована в містах Чернівці та Хотин - по п'ять, решта 15 випадків розподіляються по всій території області. Серед нововиявлених інфікованих - троє священнослужителів.

Чиновник повідомив про одужання п'ятьох людей, у яких раніше виявили коронавірус.

Таким чином, загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Чернівецькій області становить 273 особи. 16 пацієнтів одужали, 6 померли. За три тижні кількість інфікованих зросла в 90 разів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 16 осіб одужали від COVID-19 у Чернівецькій області, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187473
 
 
 Топ коментарі
 
В Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - трое священников, - ОГА - Цензор.НЕТ 757 Что-то поповский работодатель своих сотрудников не бережёт.
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COVID 19: - Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію? (с) У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА - Цензор.НЕТ 7305
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Такими темпами скоро ни лечить ни отпевать некому будет...
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Такими темпами скоро ни лечить ни отпевать некому будет...
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Что-то поповский работодатель своих сотрудников не бережёт.
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Откуда такая осведомлённость?
Проживаешь в Черновцах?
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Буковина - це гніздо РПЦ на платформі КПСС. Викорінимо РПЦ на Буковині - зникне короновірус.
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COVID 19: - Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію? (с)
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читаем и удивляемся.

https://www.ar25.org/article/italiyskyy-karantyn-yak-uryad-i-zmi-stvoryly-lokalnyy-kolaps-i-film-zhahiv-dlya-vsogo-svitu
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безтолковые не могут дома помолиться нет надо идти и перезаражать друг друга
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За то некому будет за гречку голосовать.
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