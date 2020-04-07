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 На Одещині підтверджено 2 нові випадки COVID-19, всього зареєстровано 32, - голова ОДА Куций

В Одеській області підтверджено ще два випадки захворювання COVID-19

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у жительки Одеси 1968 р.н. і мешканки Кілійського району 1975 р.н. Перша жінка за межі країни не виїжджала, а друга пацієнтка - нещодавно повернулася зі США.

Обидві хворі перебувають у лікарні й отримують симптоматичне лікування", - написав чиновник.

Таким чином, на даний момент в Одеській області зареєстровано 32 лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі підтверджено 3 нові випадки COVID-19, ніхто з хворих за кордоном не був, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187472
 
 
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