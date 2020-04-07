 Українці, старші за 60 років, мають дотримуватися самоізоляції й уникати контакту з іншими, але є винятки, - роз'яснення Кабміну

Про це йдеться в роз'ясненні Кабміну про обмеження на період карантину для громадян віком від 60 років, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому діють винятки для самотніх і працюючих літніх людей.
Так, особам похилого віку, про яких нікому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі, розташовані в радіусі 2 кілометрів від місця проживання, за умов дотримання масочного режиму і наявності посвідчення особи.
Також самотні можуть звернутися в Управління (відділ) соціального захисту населення за місцем проживання, які мають організувати належний соціальний супровід (це, зокрема, стосується придбання та доставки продуктів харчування та ліків соціальними працівниками).
"Частоту виходу на вулицю контролює сама людина за умов дотримання рекомендацій, але робити це потрібно якомога рідше і планувати закупівлі на більш тривалий період часу", - сказано в повідомленні на сайті уряду.
Тому, у кого є авто, рекомендують використовувати його тільки один раз - щоб дістатися до місця самоізоляції.
Працюючі пенсіонери мають право виходити тільки якщо їхню роботу не можна виконувати віддалено. "Залишатися вдома мають усі особи, які досягли 60-річного віку. Виняток може бути в тому випадку, якщо ви працюєте на підприємствах критичної інфраструктури і здійснюєте заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19 і не можете працювати віддалено", - наголошується в повідомленні.
Контроль за дотриманням цих правил здійснюють структурні підрозділи МВС.
Нагадаємо, 6 квітня в Україні посилили обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.
Где аваковские птенцы...почему протокол на 17 штук этому ослу не выписали...
2) "Тому, у кого есть авто, рекомендуют использовать его только единожды - чтобы добраться до места самоизоляции".
Как прикажете зебилов понимать? Пешком можно, а за рулём- нет???
Шкурку сдать ты не забыл?
За нее, уверен будь,
Ты получишь что-нибудь!
Они, естественно, являются этим исключением, да и заменить их зачастую некому.
Когда оні билі в магазінє...
Дєтка, сколько, тєбє лєт?
Ти чув щось про ДДТ? Про епоху 1953-1963 років, коли в СРСР, ударними темпами випробовували атомну зброю, та ще й на людях?
Ти в курсє, що: «В 1990 году средняя продолжительность жизни в СССР составила 69,19 года.»?
Зараз в Україні, це 73 роки.
2. Знову ж не замітили ядерних випробувань. Тоді більше на кацапах тренувались.
3. Зовсім безглузде порівняння з СССР в 90-ті і в Україні тепер. На кацапії і тоді довго не жили. А по статистиці, в розрізі кількості населення і імбецилів, може бути і більши ніж три роки різниця.
По большому счету "вставай" прав!
печалька..
Умови карантину суперечать одразу п'яти статтям Конституції, але нові обмеження не діють в таких зонах, як «тротуар», «вулиця» чи «ліс.
Карантин для всієї країни можна запроваджувати лише після проголошення надзвичайного стану. Кабмін може запровадити карантин лише за ініціативи міністерства охорони здоров'я та лише за поданням головного санітарного лікаря України. І такий правовий режим запускається лише указом президента України, який має затвердити Верховна Рада. Лише після проголошення надзвичайного стану Кабмін може проголосити карантин, як це передбачає стаття 29 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб».
Чинне законодавство і далі гарантує свободу пересування наших громадян - тобто стаття 33 Конституції та стаття 12 закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". То ж центральна та місцева влада по суті порушують права кожного, хто законно перебуває на території України.
Кабмін заборонив перебування без маски у громадських місцях. Єдине тлумачення терміну є в законі про зменшення вживання тютюнових виборів. Відповідно до цього визначення громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.
Юристи відзначають, що законодавець хоч і встановив поняття "громадського місця", але не розтлумачив при цьому поняття "проїжджа частина" та "тротуар". Тобто, перебуваючи на тротуарі, громадянин формально не зобов'язаний дотримуватись карантинних приписів. Формально, по вулиці можна бігати навіть без маски. Але при цьому слід оминати зупинки транспорту як "громадські місця", щоб уникнути штрафів.
Кабмін заборонив відвідувати лісопаркові зони та стадіони, але при цьому громадяни й далі мають право гуляти в лісі, завдяки плутанині у визначеннях. Ліс - це "тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю" тощо. А уряд заборонив гуляти у "лісових ділянках з естетично цінними ландшафтами, призначених для масового відпочинку населення". Відповідно, саме в лісі громадяни й далі мають право гуляти та займатися спортом.
Майже кожен протокол за порушення карантину та штраф в 17-34 тисяч гривень можна буде оскаржити. Скласти протокол за статтею 43-2 КпАП, тобто за порушення умов карантину поліція має право лише, якщо факт хвороби громадянина на Covid-19 достеменно доведено. Але ж поліція - не лікарі, тому хвороби діагностувати не можуть.
Поліція може погрожувати штрафом за відсутність маски та інших засобів захисту. Натомість, громадянин може заперечити, що не зміг отримати обов'язкові безоплатні засоби захисту, як це передбачає стаття 20 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення».
Врешті, поліція не має права затримувати громадян під приводом "медичних заходів", наприклад - доставлення у відділення, щоб з'ясувати факт захворювання на Covid-19. Санкцію на це може дати лише суд. Якщо ж поліція затримала громадянина, він має право нічого не підписувати без власного адвоката або того, кого дає держава в рамках безплатної правової допомоги.
Прогалини в законодавстві дають змогу взагалі уникнути штрафу за порушення карантину. Наприклад, громадянин має право не підписувати протокол за порушення умов карантину. Максимум, що поліція може зробити в цьому випадку - затримати на 3 години "для встановлення особистості".
https://bykvu.com/ua/mysli/karantynne-pravo-iak-unyknuty-shtrafiv-porady-iurystiv/