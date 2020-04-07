EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  4955  46
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (4039) карантин (2288) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 Українці, старші за 60 років, мають дотримуватися самоізоляції й уникати контакту з іншими, але є винятки, - роз'яснення Кабміну

Українці пенсійного віку мають перебувати вдома, а також утримуватися від контактів з іншими особами, крім тих, із ким вони проживають.

Про це йдеться в роз'ясненні Кабміну про обмеження на період карантину для громадян віком від 60 років, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому діють винятки для самотніх і працюючих літніх людей.

Так, особам похилого віку, про яких нікому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі, розташовані в радіусі 2 кілометрів від місця проживання, за умов дотримання масочного режиму і наявності посвідчення особи.

Також самотні можуть звернутися в Управління (відділ) соціального захисту населення за місцем проживання, які мають організувати належний соціальний супровід (це, зокрема, стосується придбання та доставки продуктів харчування та ліків соціальними працівниками).

Читайте також: Дозволити прогулянки в парках і зобов'язати тримати дистанцію: нардепи "Голосу" вимагають внести зміни до постанови Кабміну про карантин

"Частоту виходу на вулицю контролює сама людина за умов дотримання рекомендацій, але робити це потрібно якомога рідше і планувати закупівлі на більш тривалий період часу", - сказано в повідомленні на сайті уряду.

Тому, у кого є авто, рекомендують використовувати його тільки один раз - щоб дістатися до місця самоізоляції.

Працюючі пенсіонери мають право виходити тільки якщо їхню роботу не можна виконувати віддалено. "Залишатися вдома мають усі особи, які досягли 60-річного віку. Виняток може бути в тому випадку, якщо ви працюєте на підприємствах критичної інфраструктури і здійснюєте заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19 і не можете працювати віддалено", - наголошується в повідомленні.

Контроль за дотриманням цих правил здійснюють структурні підрозділи МВС.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні посилили обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187471
 
 
 Топ коментарі
 
1) "Так, старикам, о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные в радиусе 2 километров от места проживания".

2) "Тому, у кого есть авто, рекомендуют использовать его только единожды - чтобы добраться до места самоизоляции".
Как прикажете зебилов понимать? Пешком можно, а за рулём- нет??? Украинцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию и избегать контакта с другими, но есть исключения, - разъяснение Кабмина - Цензор.НЕТ 2966
 показати весь коментар
 
А главзебил сегодня видосик записывал находясь в общественном месте без маски...
Где аваковские птенцы...почему протокол на 17 штук этому ослу не выписали...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Еще одно ущемление конституционных прав.
 показати весь коментар
 
 
А ЗЕЛЁНЫЕ ШМАРКЛИ ИЗ КАБМИНА УЖЕ ВСЕ КРЕМИРОВАЛИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ?
 показати весь коментар
 
 
Ога а пацан в 30 років і дівчина в 42 ? В нашій країні у всіх шанси одинакові.
 показати весь коментар
 
А главзебил сегодня видосик записывал находясь в общественном месте без маски...
Где аваковские птенцы...почему протокол на 17 штук этому ослу не выписали...
 показати весь коментар
 
 
1) "Так, старикам, о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные в радиусе 2 километров от места проживания".

2) "Тому, у кого есть авто, рекомендуют использовать его только единожды - чтобы добраться до места самоизоляции".
Как прикажете зебилов понимать? Пешком можно, а за рулём- нет??? Украинцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию и избегать контакта с другими, но есть исключения, - разъяснение Кабмина - Цензор.НЕТ 2966
 показати весь коментар
 
 
Логику зебилов нормальному человеку понять не возможно..
 показати весь коментар
 
 
И все-таки поведение президента страны, в которой каждый гражданин владеет оружием, в корне отличается от поведения президента страны, в которой каждый гражданин владеет телевизором.
 показати весь коментар
 
 
кто такой этот шмуль чтобы запрещать пожилым людям выходить?
 показати весь коментар
 
 
самый настоящий дебил, вот кто такой, который в этом деле профан.
 показати весь коментар
 
 
Це той, якого ти допоміг привести до влади.
 показати весь коментар
 
А РОДИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГО ОСЛА ГДЕ НАХОДЯТСЯ? СИДЯТ ЗАПЕРТЫЕ В СОРТИРЕ ?
 показати весь коментар
 
 
Мама рима в Швейцарии...вместе с ленкой...
 показати весь коментар
 
 
Дві третини захворівших, люди до 61 року. То кому треба сидіти в хаті?
 показати весь коментар
 
Молодые легче переносят заболевание, иногда даже без симптомов. А переболеть придется, чтобы приобрести иммунитет. Пожилые болезнь переносят значительно хуже.
 показати весь коментар
 
А если в радиусе 2 км в магазинах цены мама не горюй...а на расстоянии в 3 км к примеру есть магазин с более низкими ценами?? Шмыгля компенсирует пенсионеру потери в деньгах??
 показати весь коментар
 
 
"Молодцы", значить кто старше 60 - сиди дома без свежего воздуха, без солнца, (несмотря на то, что врачи рекомендуют быть на солнце) никакой прогулки на свежем воздухе. Так это господа выходит концлагерь, а не самоизоляция, что за дебильные законы, что записано в конституции насчёт прав человека? Вас бы посадить на самоизоляцию с таки условиями, тогда бы подумали, каково всё это.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то пожилых пытаются защитить, а поскольку у нас сознательности ноль, то и используют жесткий карантин. Две-три недели без прогулок еще никого в могилу не свели, тем более, что есть балкон и окна.
 показати весь коментар
 
За этот бред обязательно ответят его авторы, народный гнев сметет их еще дальше чем Януковича
 показати весь коментар
 
 
Кароче, всі рівні, але є рівніші за всіх.
 показати весь коментар
 
 
Коль Зебила ты забил,
Шкурку сдать ты не забыл?
За нее, уверен будь,
Ты получишь что-нибудь!
 показати весь коментар
 
Украинцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию и избегать контакта с другими, но есть исключения''...зачем украинцам старше 60 есть какие-то исключения Українці старші 60 років мають дотримуватися самоізоляції й уникати контакту з іншими, але є винятки, - роз'яснення Кабміну - Цензор.НЕТ 8912
 показати весь коментар
 
 
А кроме исключений им скоро есть будет нечего...
 показати весь коментар
 
Среди украинцев старше 60 лет много работающих, в частности врачей и среднего медперсонала.
Они, естественно, являются этим исключением, да и заменить их зачастую некому.
 показати весь коментар
 
За наших пенсіонерів я не дуже хвилююсь. Вони виросли на чистих екологічних продуктах, пережили Чорнобиль вже у зрілому віці, стресостійкі після розвалу совка і революцій. Нафіга ви позакривали рекреаційні зелені зони, де вони можуть вийти, погуляти, подихати? Вздовж дорожної смуги з вихлопами пройти можна, а в парк або на озеро біля дома - зась. Хочете порядок. Пускайте мам з колясками і пенсіонерів. Сонце і свіже повітря необхідне дітям і пенсіонерам. Слідкуйте що б не збирались компанії з шашликами. Двох патрульних вистачить.
 показати весь коментар
 
 
«Вони виросли на чистих екологічних продуктах» (с)
Когда оні билі в магазінє...
Дєтка, сколько, тєбє лєт?
Ти чув щось про ДДТ? Про епоху 1953-1963 років, коли в СРСР, ударними темпами випробовували атомну зброю, та ще й на людях?
Ти в курсє, що: «В 1990 году средняя продолжительность жизни в СССР составила 69,19 года.»?
Зараз в Україні, це 73 роки.
 показати весь коментар
 
 
1. Мої батьки росли в селі на Полтавщині. У них весь огород, садок і клуня з курником був магазином.
2. Знову ж не замітили ядерних випробувань. Тоді більше на кацапах тренувались.
3. Зовсім безглузде порівняння з СССР в 90-ті і в Україні тепер. На кацапії і тоді довго не жили. А по статистиці, в розрізі кількості населення і імбецилів, може бути і більши ніж три роки різниця.
 показати весь коментар
 
 
Нельзя обобщать. Есть разные случаи и судьбы.
По большому счету "вставай" прав!
 показати весь коментар
 
багато пенсіонерів виживають за рахунок приміських дач..схоже зебіли влаштовують їм голодомор
 показати весь коментар
 
 
в Канаде и Рейхе "старичьё" 60-летнее "Боинги" 747-е по миру гоняет,а у нас к мумиям недееспособным приравнивается..
печалька..
 показати весь коментар
 
 
Карантинне право: як уникнути штрафів. Поради юристів.
Умови карантину суперечать одразу п'яти статтям Конституції, але нові обмеження не діють в таких зонах, як «тротуар», «вулиця» чи «ліс.

Карантин для всієї країни можна запроваджувати лише після проголошення надзвичайного стану. Кабмін може запровадити карантин лише за ініціативи міністерства охорони здоров'я та лише за поданням головного санітарного лікаря України. І такий правовий режим запускається лише указом президента України, який має затвердити Верховна Рада. Лише після проголошення надзвичайного стану Кабмін може проголосити карантин, як це передбачає стаття 29 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб».
Чинне законодавство і далі гарантує свободу пересування наших громадян - тобто стаття 33 Конституції та стаття 12 закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". То ж центральна та місцева влада по суті порушують права кожного, хто законно перебуває на території України.
Кабмін заборонив перебування без маски у громадських місцях. Єдине тлумачення терміну є в законі про зменшення вживання тютюнових виборів. Відповідно до цього визначення громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.
Юристи відзначають, що законодавець хоч і встановив поняття "громадського місця", але не розтлумачив при цьому поняття "проїжджа частина" та "тротуар". Тобто, перебуваючи на тротуарі, громадянин формально не зобов'язаний дотримуватись карантинних приписів. Формально, по вулиці можна бігати навіть без маски. Але при цьому слід оминати зупинки транспорту як "громадські місця", щоб уникнути штрафів.
Кабмін заборонив відвідувати лісопаркові зони та стадіони, але при цьому громадяни й далі мають право гуляти в лісі, завдяки плутанині у визначеннях. Ліс - це "тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю" тощо. А уряд заборонив гуляти у "лісових ділянках з естетично цінними ландшафтами, призначених для масового відпочинку населення". Відповідно, саме в лісі громадяни й далі мають право гуляти та займатися спортом.

Майже кожен протокол за порушення карантину та штраф в 17-34 тисяч гривень можна буде оскаржити. Скласти протокол за статтею 43-2 КпАП, тобто за порушення умов карантину поліція має право лише, якщо факт хвороби громадянина на Covid-19 достеменно доведено. Але ж поліція - не лікарі, тому хвороби діагностувати не можуть.
Поліція може погрожувати штрафом за відсутність маски та інших засобів захисту. Натомість, громадянин може заперечити, що не зміг отримати обов'язкові безоплатні засоби захисту, як це передбачає стаття 20 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення».
Врешті, поліція не має права затримувати громадян під приводом "медичних заходів", наприклад - доставлення у відділення, щоб з'ясувати факт захворювання на Covid-19. Санкцію на це може дати лише суд. Якщо ж поліція затримала громадянина, він має право нічого не підписувати без власного адвоката або того, кого дає держава в рамках безплатної правової допомоги.
Прогалини в законодавстві дають змогу взагалі уникнути штрафу за порушення карантину. Наприклад, громадянин має право не підписувати протокол за порушення умов карантину. Максимум, що поліція може зробити в цьому випадку - затримати на 3 години "для встановлення особистості".

https://bykvu.com/ua/mysli/karantynne-pravo-iak-unyknuty-shtrafiv-porady-iurystiv/
 показати весь коментар
 
Хорошо написали, грамотно. И, главное, собой гордиться можно: ах, какой я молодец, как я их. Только карантин - вынужденная мера, а достаточно было бы сознательности граждан и их готовности заботиться о собственном здоровье и ответственности за безопасность окружающих. Тогда и меры жесткие были бы не нужны и штрафы не понадобились бы. Так что сейчас важнее не советы юриста, а советы врача и знания и опыт переживших заболевание, а также властей стран, где эта инфекция распространилась раньше.
 показати весь коментар
 
Бережёного Бог бережёт.Сегодня в Нью Йорке 731 труп заразный ,а всего более 5400Рекорд на 8,5 млн населения..Мне самому почти 70,так я из-за Клавы не вылажу.И другим не советую.Я лучче на велотренажёре поупражняюсь и лестнице приставной.Сухари сушу и дули в кармане даме с косой кручу.
 показати весь коментар
 
Від машини теж можна заразитись, чи в чому глибина думки стратегів щодо одноразового використання авто? Це вже повна дурня. Якщо до магазина далеченько й бажано закупляти продуктів про запас, то чому не скористатись машиною?
 показати весь коментар
 
 
приняты ограничения потому что лечить некому..
 показати весь коментар
 
Все правильно. Только ПОЛНОЕ соблюдение КАРАНТИНА способно остановить распостранение. Не согласен с нормой в 2 километра от дома.Максимум 500 метров ,так как продуктовых магазинов и аптек понатыкано на каждом углу. А УМНИКАМ о ПРОТИВОРЕЧИИ КОНСТИТУЦИИ посоветую ГЛУБОКО ознакомиться со статистикой смертей в ЕВРОПЕ, и запихнуть свой язык в ЖОПУ. В СТРАНЕ Э П И Д Е М И Я, и только ДЕБИЛ или ПРОВОКАТОР в это тяжелое время может изрыгать такое. ПЕНСИОНЕРЫ, понятно что вам очень скучно сидеть дома, особенно одиноким, но С И Д И Т Е *** дома.
 показати весь коментар
 
Главный эпидемиолог Швеции - "Вы не можете удерживать людей дома в течение нескольких месяцев - это невозможно. Это просто убьет бизнес в стране. Безработные люди представляют еще большую угрозу для общественного здравоохранения."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору