 На максимумі: лотерея Євроджекпот розіграє €90 млн, українці беруть участь у розіграші (реклама)

Сайт theLotter.com запрошує любителів лото з України взяти участь в тиражі онлайн і поборотися за приз, який може змінити ваше життя.

Євроджекпот: правила гри і призи

Учасникам лотереї потрібно позначити на своєму бланку 7 номерів: 5 основних (від 1 до 50) плюс 2 бонусні кулі "Euro Number" (від 1 до 10). Тиражі лото проводяться щоп'ятниці, о 9 вечора за київським часом.

Вам не вдалося вгадати всі номери? Не страшно, можливо, ви виграли один з 11 другорядних призів. Ось основні призові категорії з найвищими виплатами:

• Перший приз (джекпот) - збіг 5 основних номерів + 2 "Єврономер"

• Другий приз - 5 основних номерів + 1 "Єврономер"

• Третій приз - 5 основних номерів

Як грати в Євроджекпот онлайн з України?

Для того, щоб купити білет лотереї Євроджекпот, необхідно зайти на сторінку лотереї на сайті theLotter.com, і відзначити ваші номери на електронній формі так само, як ви б це зробили на звичайному білеті. Там же ви зможете оформити підписку або мультиабонемент, щоб гарантувати свою участь в майбутніх тиражах. Після того, як ви підтвердите своє замовлення, працівник місцевого офісу theLotter.com в Німеччині придбає лотерейний білет з вашими номерами. Його сканкопія буде завантажена в ваш обліковий запис на сайті і слугуватиме додатковим підтвердженням того, що він належить вам, а не сайту.

3 переваги гри в Євроджекпот онлайн

Швидко, зручно і безпечно - для оформлення замовлення від вас потрібні лише кілька кліків миші. Ваші особисті дані та інформація про платіжний засіб захищені протоколом шифрування SSL.

- для оформлення замовлення від вас потрібні лише кілька кліків миші. Ваші особисті дані та інформація про платіжний засіб захищені протоколом шифрування SSL. Ніколи не втрачайте свій білет - лотерейний білет, на жаль, легко кудись не туди покласти. Граючи онлайн на сайті theLotter, ви не ризикуєте стати одним з тих, хто не зміг отримати свій виграш. Ваш білет буде в повній надійності перебувати в сейфі theLotter.com доти, поки він вам не знадобиться.

- лотерейний білет, на жаль, легко кудись не туди покласти. Граючи онлайн на сайті theLotter, ви не ризикуєте стати одним з тих, хто не зміг отримати свій виграш. Ваш білет буде в повній надійності перебувати в сейфі theLotter.com доти, поки він вам не знадобиться. Грайте за найбільші джекпоти світу - Сайт theLotter.com відкриває вам доступ до найбільших лотерей Америки і Європи, що означає ще більше шансів виграти величезні призи.

Джекпот лотереї Євроджекпот чекає на вас

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