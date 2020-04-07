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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (2288) Миколаївська область (470) Сенкевич (10) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 "Нам приховувати нічого", - мер Миколаєва Сенкевич не боїться перевірки МОЗ щодо тестів на коронавірус

Миколаїв очікує перевірку з Міністерства охорони здоров'я стосовно своїх дій щодо правильності тестування на коронавірус наприкінці цього або на початку наступного тижня.

Про це сказав міський голова Олександр Сєнкевич під час вечірнього онлайн брифінгу 7 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МОЗ підозрює, що ми робимо щось неправильно, що приховуємо, можливо, реальну ситуацію із захворюваннями на коронавірус. Тому наприкінці цього або на початку наступного тижня до нас приїде спеціальна комісія фахівців, яка перевірятиме наші дії. Ми їх чекаємо, нам приховувати нічого", - сказав Сєнкевич.

Він також зазначив, що у Миколаєві щодоби помирає від 10 до 16 людей з різних причин. Але цей рівень смертності нічим не відрізняється від минулих років.

Станом на 7 квітня на Миколаївщині на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) перевірено 69 осіб. Усі зразки виявилися негативними.

Як відомо, МОЗ перевірить Миколаївщину, яка є єдиною в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19. 

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, феномен Миколаївської області буде детально розглянутий - чи це реальна картина, чи десь є порушення алгоритмів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187469
 
 
 Топ коментарі
 
Миха Чаплыга
2 год ·

ОНИ Издеваются или реально под наркотой?
ЗЕРНО ВЫВОЗЯТ ЧЕРЕЗ НИКОЛАЕВ!!!! Со всей страны... аки перед голодомором! Не знали?
Поэтому и нет там вируса - ибо хрен кто купит и золотишко перестанет течь в карманы МАРОДЕРОВ...
У Зеленского спросите... если он не в курсе - пусть тогда по доброму уйдет, космонавт мендельный, балконо-разбиратель...

"Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус - Цензор.НЕТ 5537
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вряд ли Сенкевич имеет какой то отношение к таким "показателям" области(!), но то что показатели "липовые" это без сомнения!
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"Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус

Ты давай не хорохорься, а то эта комиссия поселит у вас гостиннице пару человек из Тернополя и быстро станете, как все.
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Миха Чаплыга
2 год ·

ОНИ Издеваются или реально под наркотой?
ЗЕРНО ВЫВОЗЯТ ЧЕРЕЗ НИКОЛАЕВ!!!! Со всей страны... аки перед голодомором! Не знали?
Поэтому и нет там вируса - ибо хрен кто купит и золотишко перестанет течь в карманы МАРОДЕРОВ...
У Зеленского спросите... если он не в курсе - пусть тогда по доброму уйдет, космонавт мендельный, балконо-разбиратель...

"Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус - Цензор.НЕТ 5537
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против Николаевского параллепиппеда Бермудский и Пермский треугольники отдыхают ! "Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус - Цензор.НЕТ 7331
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Мда, у порохоботов бред собачий как молитва перед сном, заснуть без этого не могут особенно понравилось " ибо хрен кто купит"...честно, думал есть порог дыбилизму у сои, но ошибался...
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Продавать зерно, ставя рекорды, в то время как весь Мир готовится к кризису, наращивая запасы - вот это точно уже далеко за порогом дебилизма.
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"Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус

Ты давай не хорохорься, а то эта комиссия поселит у вас гостиннице пару человек из Тернополя и быстро станете, как все.
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Затарил родичей тестами под завязку говорят.
Поэтому заболевших не было.
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вряд ли Сенкевич имеет какой то отношение к таким "показателям" области(!), но то что показатели "липовые" это без сомнения!
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Хроника одного Президента ...

07.04.2020 г.

Партия "Слуга народа" так широко заявившая об отказе от положенного государственного финансирования, заявления об этом в соответствующие органы не подавала.

После сообщений "Нафтогаза" о новых исках против "Газпрома" на сумму 17 млрд. $, Зеленский отдал команду искать Витренко замену.
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Еще в декабре 2019 г. (см. сообщение от 24.12), после проведения краш-теста мы предупреждали, что в первом квартале 2020 платить зарплату бюджетникам будет нечем. В ответ Зеленский пообещал райские кущи и повышение зарплат и пенсионных выплат.

В марте (18.03), подсчитав все , мы сказали что без кредита МВФ зарплату бюджетникам будет нечем. платить. В ответ по требованию Зеленского Кабмин выдал государственные гарантии на 19 млрд. гривен на закапывание в ямки ("программа дорожного строительства"). Результат - платежи по заработной плате бюджетникам за март профинансированны на 12 %.
Мы услышаны. Приторможен экспорт пшеницы. Часть выкуплена государством на муку. (см. сообщение от 04..04.2020 г.)

"Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона" Джонсона перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Информация о якобы имеющихся договоренностях о поставках ПЦР-тестов, озвученная зам.министра Ляшко в очередном брифинге - ложь. Ни одна компания не заключала с Украиной договора на поставку этого вида товара. Для институте молекулярной биологии не выделено бюджетных средств на производство тестов.
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а тебе и скрывать и не скрывать ничего не надо. они уже решили. ты для них чужой а значит не нужный. тем более не зеленый и не еврей.
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закройте область пока не поздно, придурки!!!
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