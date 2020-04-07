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Все про:карантин (2288) Нью-Йорк (59) смертність (66) США (6407) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 63% померлих від COVID-19 у штаті Нью-Йорк були старші за 70 років, 61% - чоловіки, 86% - мали хронічні захворювання

Влада американського штату Нью-Йорк оприлюднила дані про 4 758 загиблих від коронавірусу COVID-19 у штаті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Згідно з даними, більшість (86%) померлих від коронавірусу у Нью-Йорку страждали від хронічних захворювань. Найпоширенішими з цих хронічних захворювань були підвищений тиск (у 55% ​​померлих) і діабет (у 37%).

61% померлих - чоловіки. 63% загиблих було понад 70 років, а 7% - менш ніж 49 років.

Читайте також: Майже три тисячі людей стали жертвами коронавірусу в Нью-Йорку, кількість заражених наближається до 70 тис., - мерія

"Вірус убиває вразливих людей", - заявив губернатор штату Ендрю Куомо під час брифінгу 7 квітня. Він оприлюднив невтішні дані про жертви - за останній день кількість померлих від коронавірусу в Нью-Йорку становила 731 особу - найвищий показник, зареєстрований за один день.

Губернатор підкреслив, що кількість нових зареєстрованих випадків зараження знижується.

Нагадуємо, Нью-Йорк став центром епідемії коронавірусу в США. Кількість загиблих від коронавірусу в штаті становить майже половину від 11 тис. загиблих від коронавірусу в США станом на ранок 7 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187468
 
 
 Топ коментарі
 
а у нас мужик в 30 лет помер и ни одна медицинская падла не помогла, несмотря на заверения зелёной партии и правительства
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Судя по новости ниже, у нас даже молодых, заразившихся короновирусом, отправляют врачи на тот всет, не желая их ложить в больницу.
О стариках даже речь не идёт. Их наверное сразу в морг будут направлять, вместо лечения в больнице...
Теперь понятно, для чего так пропагандируется у нас самоизоляция...
Мол сидите дома и тихо умирайте от пандемии, всё равно вас не возьмут в больницу и тем более не будут лечить.
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в Украину завезли более 200 тысяч тестов, а сделали по факту - 6000 тестов..
Где остальные - "новые морды" спекульнули и перепродали заграницу?)
https://www.youtube.com/watch?v=xBF_rlMoo8w

Нефтяные войны, мечта Ермака и пианист за рулем



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а у нас мужик в 30 лет помер и ни одна медицинская падла не помогла, несмотря на заверения зелёной партии и правительства
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Судя по новости ниже, у нас даже молодых, заразившихся короновирусом, отправляют врачи на тот всет, не желая их ложить в больницу.
О стариках даже речь не идёт. Их наверное сразу в морг будут направлять, вместо лечения в больнице...
Теперь понятно, для чего так пропагандируется у нас самоизоляция...
Мол сидите дома и тихо умирайте от пандемии, всё равно вас не возьмут в больницу и тем более не будут лечить.
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Не удивлюсь что это спланированное задание Трампа, заразить как можно больше населения...
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Ресурсов мало, ледников через 30 лет не будет, все давно посчитано , сколько нужно и сколько лишних.
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Поки в світі медицина перестане бути надприбутковим бізнесом, а перетвориться в першу статтю витрат бюджету, таке буде продовжуватись. А закони еволюції ніхто не відміняв. Виживає сильніший. І, в цьому випадку, сильніший буде не за ознакою влади і грошей. А як повезе.
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Ну, 60% - это белый шум, а не статистика.а 86% - уже статистика
Хронических заболеваний много, уязвимы две категории.
Как и говорилось, большинство медикаментов для их лечения негативно влияют на иммунитет
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В 90х за пiв корови поступали в менты , ветеринары или в коновалы( те шо врачи), чем в цпх занимаются тоже все знают, кто сказал шо мы не заслужили такую ситуацию в стране во всём?
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Простий приклад. Супрун хотіла перетворити нашу систему на кшталт американської. Є сімейний лікар, але він не ходить на виклики додому. В любому випадку йди до поліклініки або викликай швидку. Що поганого було в тому, що лікар відвідує пацієнтів на дому? Особливо коли маленькі дітки. І не у всіх в Україні є можливість доїхати власним авто або на таксі. Збивайте температуру і на маршрутці. От тепер і пожинають плоди. Коли людина з вірусом, бактерією та переломом в одній приймальні до лікарні. А такий у них протокол. Тільки у нас перші ж заверещали. Не йдіть в лікарні!!! Сидіть вдома! Телемедецина вам поможе.
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А ти у лікарів попитай, шо хорошого в тому, шо по хатам пів дня треба бігати, соплі підтирати. А ще прийоми...
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Ну працювали ж скільки років. І нічо. Живі-здорові. Чі вони не знали, що їх чекає? Нормальна була система. Систему треба вдосконалювати а не руйнувати. Зараз вся комерційна медецина показала свою ефективність. Там де в одній приймальні до лікаря сиділо надцять пацієнтів від перелому пальця до вірусусу.
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Тоді вибору не було, а зараз первинка здебільшого завдоволена. І мене не напрягає: екстренні випадки - швидка, черги - залежить від лікаря, як він свою роботу організує. Лікаря вибираю я, лікарню - я. Шо ще треба?
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Є, і шо? Ні в ті часи якось практично без лікарів вдома обходились, і зараз. З соплями ніхто до них також не піде. Тільки, коли є шось незрозуміле і за справками.
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З соплями нормальні люди нікого не викликають. А от якщо дитина температурить і не збивається надовго без іншої симптоматики, повезеш навіть без черги, в поліклініку на маршрутці за записом, що б ще щось вхопила? Ми ж знаємо як там поли миють і яке все стерильне. Чи краще додому лікаря викликати?
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І що швидка? Привезе тебе з дитиною в лікарню де нічого немає? Зекономиш на таксі?
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Зєльонку - тобі лоба помазати, знайдуть. Це як раз для тебе.
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Лабораторії теж доступні, пішов, здав, і з результатом - до лікаря, шоб не гаяти ще день-два-три.
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Та що ти кажеш... А от і не знали, що за невеликі гроші, можна здати матеріал для розгорнутого аналізу в приватній лабораторії біля дому і навіть на дому.
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Может пенсионерам надо гормоны вводить, раз смертность среди более молодых групп ниже.
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Італійці кажуть, що жіночий гормон «естроген» захищає жінок від коронавірусу. Але в Україні серед померлих більше жінок.
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Заодно астму , гипертонию и сердечную аретмию вылечить за минуты 2 .
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хорошенечко мир трухануло в 2020году...А ведь только цветочки, еще пик пережить, а затем годами доставать со дна убитую экономику...
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читаем и просвящаемся.

https://www.ar25.org/article/italiyskyy-karantyn-yak-uryad-i-zmi-stvoryly-lokalnyy-kolaps-i-film-zhahiv-dlya-vsogo-svitu
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В Израиле из более 50 умерших только пару моложе 65 .
Половина где-то как зараженных (9 тысяч) , так и умерших - хасиды . Бо они не нарушают постоянно карантин . 3 дня назад их просто тупо блокировали и даже с применением военных блок-постов . С мракобесием только так можно бороться . Настало время Х : панькаться и играть в толерантность -- значит жертвовать законопослушными и цивилизованныеми в пользу мракобесов и невежд .
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