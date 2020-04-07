 63% померлих від COVID-19 у штаті Нью-Йорк були старші за 70 років, 61% - чоловіки, 86% - мали хронічні захворювання

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Згідно з даними, більшість (86%) померлих від коронавірусу у Нью-Йорку страждали від хронічних захворювань. Найпоширенішими з цих хронічних захворювань були підвищений тиск (у 55% померлих) і діабет (у 37%).
61% померлих - чоловіки. 63% загиблих було понад 70 років, а 7% - менш ніж 49 років.
"Вірус убиває вразливих людей", - заявив губернатор штату Ендрю Куомо під час брифінгу 7 квітня. Він оприлюднив невтішні дані про жертви - за останній день кількість померлих від коронавірусу в Нью-Йорку становила 731 особу - найвищий показник, зареєстрований за один день.
Губернатор підкреслив, що кількість нових зареєстрованих випадків зараження знижується.
Нагадуємо, Нью-Йорк став центром епідемії коронавірусу в США. Кількість загиблих від коронавірусу в штаті становить майже половину від 11 тис. загиблих від коронавірусу в США станом на ранок 7 квітня.
Где остальные - "новые морды" спекульнули и перепродали заграницу?)
https://www.youtube.com/watch?v=xBF_rlMoo8w
Нефтяные войны, мечта Ермака и пианист за рулем
О стариках даже речь не идёт. Их наверное сразу в морг будут направлять, вместо лечения в больнице...
Теперь понятно, для чего так пропагандируется у нас самоизоляция...
Мол сидите дома и тихо умирайте от пандемии, всё равно вас не возьмут в больницу и тем более не будут лечить.
Хронических заболеваний много, уязвимы две категории.
Как и говорилось, большинство медикаментов для их лечения негативно влияют на иммунитет
https://www.ar25.org/article/italiyskyy-karantyn-yak-uryad-i-zmi-stvoryly-lokalnyy-kolaps-i-film-zhahiv-dlya-vsogo-svitu
Половина где-то как зараженных (9 тысяч) , так и умерших - хасиды . Бо они не нарушают постоянно карантин . 3 дня назад их просто тупо блокировали и даже с применением военных блок-постов . С мракобесием только так можно бороться . Настало время Х : панькаться и играть в толерантность -- значит жертвовать законопослушными и цивилизованныеми в пользу мракобесов и невежд .