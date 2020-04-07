 63% померлих від COVID-19 у штаті Нью-Йорк були старші 70 років, 61% - чоловіки, 86% - мали хронічні захворювання

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Згідно з даними, більшість (86%) померлих від коронавірусу у Нью-Йорку страждали від хронічних захворювань. Найпоширенішими з цих хронічних захворювань були підвищений тиск (у 55% ​​померлих) і діабет (у 37%).

61% померлих - чоловіки. 63% загиблих було більше 70 років, а 7% - менше 49 років.

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"Вірус убиває вразливих людей", - заявив губернатор штату Ендрю Куомо під час брифінгу 7 квітня. Він оприлюднив невтішні дані про жертв - за останній день кількість померлих від коронавірусу в Нью-Йорку становила 731 особу - найвищий показник, зареєстрований за один день.

Губернатор підкреслив, що кількість нових зареєстрованих випадків зараження знижується.

Нагадуємо, Нью-Йорк став центром епідемії коронавірусу в США. Кількість загиблих від коронавірусу в штаті становить майже половину від 11 тис. загиблих від коронавірусу в США станом на ранок 7 квітня.