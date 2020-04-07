 Разумков вважає подання понад 16 тисяч поправок в "антиКоломойський" законопроєкт про банки спробою затягнути його ухвалення

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я вважаю, що така кількість поправок не спрямована на те, щоб зробити закон кращим, це спрямоване більше на те, щоб затягнути цей процес. На жаль, я змушений про це говорити і це констатувати", - заявив Разумков.

Як повідомлялося, в законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

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