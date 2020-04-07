 Разумков вважає подання понад 16 тисяч поправок в "антиКоломойський" законопроєкт про банки спробою затягнути його ухвалення

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Я вважаю, що така кількість поправок не спрямована на те, щоб зробити закон кращим, це спрямоване більше на те, щоб затягнути цей процес. На жаль, я змушений про це говорити і це констатувати", - заявив Разумков.
Як повідомлялося, в законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_10 ч
прочитала тут, що в антиколомойському законі законі 16 113 слів... а правок уже 16 335...
Як збирається проводити голосування?
не знаю что и сказать-или прикидывается или издевается...
1 ч. ·
Коротше, дивіться. Є такий міністр юстиції Малюська, про нього сьогодні Швець писав: https://www.facebook.com/100010869428369/posts/1038593306512974/?d=n
Якщо коротко, то Малюська та його підлеглі з мін'юсту вирішили трошки вислужитись перед справжнім президентом країни і викинути з надважливої судової справи по Приватбанку… представників Приватбанку!
Державний виконавець Кравчук, який підпорядковується мінїюсту Малюськи, банально діє в інтересах Суркісів (читай - і Коломойського): він подає апеляцію по справі так, щоб Приватбанк не міг до неї доєднатися. Тобто людина, яка підпорядковується мін'юсту, робить так, щоб у справі Привату в суді тихенько порішати наодинці без самого Привату! У суді до речі із суддею Підпалим, який місяць тому геть незаконно, але так само тихо відкинув тим самим Суркісам мільярд наших грошей! І тепер, от завтра зранку, хоче знову відкинути їм вже 6,5 мільярдів гривень. Ну хіба не котики?!.. Можете, якщо буде час, попереводити ці мільярди в апарати ШВЛ, маски, захисні костюми чи тести від вірусу. Цікава арифметика…
Без Малюськи та його мін'юсту зробити таке було б неможливо, а тепер можливо. І я б хотіла, щоб ви всі знали нашого маленького героя. Його багато за що треба знати. Не тільки за підігравання Суркісам-Коломойським, але й, наприклад, за кришування його підопічного афериста Рувіна, «головного експерта країни», про якого на плівках з кабінету Труби було сказано що він «нужную экспертизу сделает».
Давайте передамо йому привіт всі разом, як сьогодні зранку передавали привіт людині-принтеру Полякову. Спитаємо Малюську як так сталося що завтра із вірогідністю у 99% Суркіси у суді з його представником отримають 6,5 мільярди гривень, які їм не належать.
Сторінка міністра юстиції Малюськи (на фото, до речі, він, ні, не жарт), коментарі відкриті:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011121947008
Його заступник, те ж саме: https://www.facebook.com/profile.php?id=100042076906808
Ну що, раз-два-три, побігли?
Татьяна Локацкая, ГО «Сорорітас».
Общество 07-апр, 06:359 2 896 0
Лидер партии «Слуга народа» и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был совладельцем сети ломбардов «Про100Кредіт», которую переписал на свою жену. Об этом говорится в декларации нардепа за прошлый год.
Между тем Дмитрию Разумкову принадлежит сеть ломбардов «Про100Кредит». Владелицей сети ломбардов «Дешева готівка» является и Юлия Тимошенко.
Вторым основателем «Ломбард Про100Кредіт» компания «Бізнесінвестгруп», которая принадлежит жене Разумкова Юлии Чайке, дочери покойного мэра города Николаева Владимира Чайки.
Сеть ломбардов выдает кредиты под залог драгоценных металлов бытовой техники по ставкам 1,05-1,1% в день или около 400% годовых.
Вместе с тем, ломбарды - это узаконенные скупщики краденного. Получается, что в Украине планируют грабить самых бедных? Так это в массе своей как раз избиратели Владимира Зеленского. Как говориться - ну да, хоть поржем.
В этой связи Чекалкин приводит слова Виктора Шкуратовского, напоминающего, что барыги - это скупщики краденного.
Шкуратовский утверждает, что среднестатистический «порохобот» не пользуется ни микрокредитами, ни ломбардами. Значить, власть собирается «нахлобучить» собственных избирателей?
Правда, во всем виноват будет снова Порошенко, и в этом можно даже не сомневаться. Данная история добавляет заметный жирный штрих к портрету нынешней украинской власти.
В то же время премьер'премьер-министр Алексей Гончарук в начале августа на встрече с банкирами обещал снизить стоимость кредитов в гривне до 12-13% годовых.
«Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется », - заявил чиновник.
А ведь такое в истории Украины уже было.
Во время Голодомора 1932-1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки, - говорит ведущий научный сотрудник Института исследования Голодомора доктор исторических наук, профессор Василий Марочко. - В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота.
Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины.
Anton Shvets
2 ч. ·
Приватбанк та Мінфін кажуть, що у суді їм сказали, що засідання по 250млн баксів для Суркисів не буде, його перенесли, але на коли невідомо.
На сайті суда засідання на завтра на 11:30 є.
Мої інсайдери з Мінюсту кажуть, що засідання буде.
ШО ВИ СУДДІ?
Нє на..беш - нє проживєш?
Меняйте регламент, козлы, такого маразма в парламенте, вообще, быть не должно.
Мнения 07-апр, 22:369 191 0
Наши неугомонные слуги народа, которые, как известно, с детства за МВФ, внесли в антиКоломойский закон рекордное количество правок. Около 16 000. И это еще не конец.
Причем программа «Законотворець» может работать с граничным количеством правок в 2-3 тысячи.
Чтоб сравнить - к законопроекту о земле предложено окого 4-х тысяч правок и в свсязи с этим его рассмотрение перенесли с 6го февраля на 30е марта.
Я так подозреваю, что система ляжет тупо от ********* правок и расмотрение законопроекта комитетом отложится до лучших времён.
Т. е. нытьём, мытьем и катаньем их таки вынудили принять этот законопроект, но не всё так просто.. Они, конечно, все против Коломойского и за Украину.
Они, конечно, бдят исключительно за интересы страны.
А то, что процесс затягивается - так это не корысти ради, а удовольствия для, и никоим образом не связано с бубновым интересом Бени вернуть банк или денежкав толику малую. Кроме того.
Текст законопректа уже согласован с МВФ, его нужно принимать в целом.
Но у нас традиционно сила есть и воля есть, а вот силы воли чёто нету. Политической воли прижать за гланды ручных шлюх Бени и Медведчука, которым мудрый нарид мандаты раздал. И поэтому закон тупо саботируют.
Приём это было ожидаемо с той самой минуты, когда прозвучало в первый раз «дефолт - это не страшно». Та вопроса нет, многие из нас хорошо помнят нестрашный дефолт 98-го и как в один день твои сбережения за всю жизнь превращаются в пыль.
Только самое «нестрашное» во всей этой ситуации, что ни один инвестор и ни одна международная финансовая организация не вложит в Украину ломаного цента. Потому что никакие теоретические прибыли не компенсируют риска, что завтра их деньги вернут бывшим хозяевам через механизм «компенсации».
И для примера - дефолт в Аргентине. В 1998 году ВВП на душу населения в Аргентине был $9 тысяч. В 2018 году, через 20 лет, - $11,6 тыс. (учитывайте разницу того доллара и нынешнего). То есть экономика страны в течение 20 лет после дефолта стоит смирно и не развивается вообще.
Аргентина до сих пор не может договориться с кредиторами, которых кинула при дефолте, как предлагает сделать Коломойский.
Так что улыбаемся и машем. Рано радовались, Беня из тех типочков, что не успокоится, пока последний гнутый шекель не отберёт. Сидите дома, бойтесь вируса, а дефолт и голод - это не страшно.
В Палермо грабят супермаркеты, интересно, что будет у нас.
UPD - На данный момент в законопроект внесено уже более 16 000 поправок. Нардепы представляющие интересы Коломойского в ВР, решили довести страну до дефолта.