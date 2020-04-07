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 Політика України
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Все про:банки (385) законопроект (979) Коломойський (831) Разумков Дмитро (446)

 Разумков вважає подання понад 16 тисяч поправок в "антиКоломойський" законопроєкт про банки спробою затягнути його ухвалення

Подання понад 16 тисяч поправок до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, є спробою затягнути його ухвалення у другому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я вважаю, що така кількість поправок не спрямована на те, щоб зробити закон кращим, це спрямоване більше на те, щоб затягнути цей процес. На жаль, я змушений про це говорити і це констатувати", - заявив Разумков.

Як повідомлялося, в законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щоб подати 6033 поправки до "антиКоломойського" законопроєкту нардеп Поляков мав би готувати по одній кожні 2 хвилини 7 днів і ночей без перерви, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187466
 
 
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Это говорит об ужасном качестве проекта закона и его антиконституционности. В таком виде его принимать нельзя, его сразу обжалуют в Конституционном суде и отменят. А может это спеуиально так делают?
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Та ти шо! Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие - Цензор.НЕТ 1953 Диви який він проникливий та розумний- Розумков!
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И эти пиявки сосут свою зарплату из наших налогов. Пенсионерам денег нет, так они уже на страну поработали, а эти пиявки чем заслужили такую зарплату.
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ТИ БА ЯКИЙ РОЗУМНИЙ.ВИ Ж МАЛИ МОНОЛІТНУ БІЛЬШІСТЬ ПРОФАНИ.ПРОКАКАЛИ ВСЕ.
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Тепер навіть коаліція утворилася - Слуги Європейського Голосу.
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Є ще одна. Батьківщина За життя слуг Коломойського
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берите по 5000 баксов за поправку - может, процесс пойдет быстрее... на крайняк - бюджет немного пополните...
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В зеленом стаде оказывается не только ослы...но жирафы есть...долго до еих доходит...
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Головне - не порушувати Конституцію і регламент, як це відбулося з законопроєктом про продаж землі.
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а толку то нуль ...МВФ уже выдало Киеву понятку..никакого кредита...мол раз удалили иностранцев и юрлица от вашей земли...идите лесом так что по сути БЕНЯ и 16 тыс.поправок в одной струе с МВФ... Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие - Цензор.НЕТ 8527
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Тю. А чого вас це не турбувало, коли Конституційний суд нагинали? Па- пріколу, можна?
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Хатуль Мадан@UA_CIbercat_10 ч

прочитала тут, що в антиколомойському законі законі 16 113 слів... а правок уже 16 335...
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Поправки вже ідуть по літерам, комам, крапкам і.т.п
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Совсем оборзели наши слуги. А может они не наши, а Коломойского.
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Автор 6000 поправок був сьогодні на ПРЯМОМУ скайпом і пояснював що і як.
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а що він збирається робити? Адже закон потрібен вже вчора!
Як збирається проводити голосування?
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Зе принесе до Ради два ствола...типа "УЗи"...и все пиде як по маслу... Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие - Цензор.НЕТ 6715
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А ЭТА ЗЕЛЁНАЯ ШМАРКЛЯ НЕ БОИТСЯ ПОЙТИ НА ЗОНУ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ ?
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Папочка у него старый партиец, вот и натаскал сынулю.
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Похоже коломойский решил слить голобородько
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16 тысяч..16 тысяч.. "затянуть". Это саботаж пан Разумков, я смотрю вы еще тот "дипломат", как Микоян " ( или Кравчук) между каплями дождя хотите пробежать. Далеко пойдете.
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-"Я считаю, что такое количество поправок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно направлено больше на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - заявил Разумков...
не знаю что и сказать-или прикидывается или издевается...
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Демократична Сокира

1 ч. ·

Коротше, дивіться. Є такий міністр юстиції Малюська, про нього сьогодні Швець писав: https://www.facebook.com/100010869428369/posts/1038593306512974/?d=n
Якщо коротко, то Малюська та його підлеглі з мін'юсту вирішили трошки вислужитись перед справжнім президентом країни і викинути з надважливої судової справи по Приватбанку… представників Приватбанку!
Державний виконавець Кравчук, який підпорядковується мінїюсту Малюськи, банально діє в інтересах Суркісів (читай - і Коломойського): він подає апеляцію по справі так, щоб Приватбанк не міг до неї доєднатися. Тобто людина, яка підпорядковується мін'юсту, робить так, щоб у справі Привату в суді тихенько порішати наодинці без самого Привату! У суді до речі із суддею Підпалим, який місяць тому геть незаконно, але так само тихо відкинув тим самим Суркісам мільярд наших грошей! І тепер, от завтра зранку, хоче знову відкинути їм вже 6,5 мільярдів гривень. Ну хіба не котики?!.. Можете, якщо буде час, попереводити ці мільярди в апарати ШВЛ, маски, захисні костюми чи тести від вірусу. Цікава арифметика…
Без Малюськи та його мін'юсту зробити таке було б неможливо, а тепер можливо. І я б хотіла, щоб ви всі знали нашого маленького героя. Його багато за що треба знати. Не тільки за підігравання Суркісам-Коломойським, але й, наприклад, за кришування його підопічного афериста Рувіна, «головного експерта країни», про якого на плівках з кабінету Труби було сказано що він «нужную экспертизу сделает».
Давайте передамо йому привіт всі разом, як сьогодні зранку передавали привіт людині-принтеру Полякову. Спитаємо Малюську як так сталося що завтра із вірогідністю у 99% Суркіси у суді з його представником отримають 6,5 мільярди гривень, які їм не належать.
Сторінка міністра юстиції Малюськи (на фото, до речі, він, ні, не жарт), коментарі відкриті:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011121947008
Його заступник, те ж саме: https://www.facebook.com/profile.php?id=100042076906808
Ну що, раз-два-три, побігли?
Татьяна Локацкая, ГО «Сорорітас».
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Доколупалися до кожної літери, міжрядкових інтервалів, шрифту, а потім внесли поправки поправок до поправок?
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"антиКоломойский" законопроект , это очень просто - посадить беню к ****** маме
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хто ж его посадит...?! он же "спонсор"..всего этого "безобразия"...
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А совесть есть? Ломбарды Разумкова кредитуют украинцев по 400% годовых
Общество 07-апр, 06:359 2 896 0

Лидер партии «Слуга народа» и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был совладельцем сети ломбардов «Про100Кредіт», которую переписал на свою жену. Об этом говорится в декларации нардепа за прошлый год.
Между тем Дмитрию Разумкову принадлежит сеть ломбардов «Про100Кредит». Владелицей сети ломбардов «Дешева готівка» является и Юлия Тимошенко.

Вторым основателем «Ломбард Про100Кредіт» компания «Бізнесінвестгруп», которая принадлежит жене Разумкова Юлии Чайке, дочери покойного мэра города Николаева Владимира Чайки.

Сеть ломбардов выдает кредиты под залог драгоценных металлов бытовой техники по ставкам 1,05-1,1% в день или около 400% годовых.

Вместе с тем, ломбарды - это узаконенные скупщики краденного. Получается, что в Украине планируют грабить самых бедных? Так это в массе своей как раз избиратели Владимира Зеленского. Как говориться - ну да, хоть поржем.

В этой связи Чекалкин приводит слова Виктора Шкуратовского, напоминающего, что барыги - это скупщики краденного.

Шкуратовский утверждает, что среднестатистический «порохобот» не пользуется ни микрокредитами, ни ломбардами. Значить, власть собирается «нахлобучить» собственных избирателей?

Правда, во всем виноват будет снова Порошенко, и в этом можно даже не сомневаться. Данная история добавляет заметный жирный штрих к портрету нынешней украинской власти.

В то же время премьер'премьер-министр Алексей Гончарук в начале августа на встрече с банкирами обещал снизить стоимость кредитов в гривне до 12-13% годовых.

«Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется », - заявил чиновник.

А ведь такое в истории Украины уже было.

Во время Голодомора 1932-1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки, - говорит ведущий научный сотрудник Института исследования Голодомора доктор исторических наук, профессор Василий Марочко. - В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота.

Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины.
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у меня тоже смутные сомнения-разрешить работать ломбардам и "КРЕДИТНЫМ СПИЛКАМ...!!! да через месяц-два страну захлестнёт волна самоубийств и свободной недвижимости видимо -это кто-то и предвидел.... Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие - Цензор.НЕТ 8871
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Мосічук пора обьяснить украинцам, как намазывать на хлеб живительный дефолт
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Anton Shvets
2 ч. ·

Приватбанк та Мінфін кажуть, що у суді їм сказали, що засідання по 250млн баксів для Суркисів не буде, його перенесли, але на коли невідомо.
На сайті суда засідання на завтра на 11:30 є.
Мої інсайдери з Мінюсту кажуть, що засідання буде.

ШО ВИ СУДДІ?
Нє на..беш - нє проживєш?
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сдается, люди прекратят карантин досрочно.....
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меня поражает самоуверенность властей...это ж или невиданная наглость или голимая банальная тупость...и жадность...
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Нужно уметь просчитывать результат. А решили, что получив власть можно делать, что хочешь. Вот теперь и делают каждый, кто хочет. А Бене фиолетово и Украина и Зеля. У него другая Родина, как впрочем и у Зели. Поэтому и такой печальный результат.....
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Ага, затягивание, пожурил. Это - кризис украинского парламентаризма, когда небольшая группа депутатов, возглавляемая жуликом-олигархом, полностью блокирует принятие жизненно важного для Украины закона. А большинство во главе с президентом играет в поддавки.
Меняйте регламент, козлы, такого маразма в парламенте, вообще, быть не должно.
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Улыбаемся и машем
Мнения 07-апр, 22:369 191 0

Наши неугомонные слуги народа, которые, как известно, с детства за МВФ, внесли в антиКоломойский закон рекордное количество правок. Около 16 000. И это еще не конец.

Причем программа «Законотворець» может работать с граничным количеством правок в 2-3 тысячи.

Чтоб сравнить - к законопроекту о земле предложено окого 4-х тысяч правок и в свсязи с этим его рассмотрение перенесли с 6го февраля на 30е марта.

Я так подозреваю, что система ляжет тупо от ********* правок и расмотрение законопроекта комитетом отложится до лучших времён.

Т. е. нытьём, мытьем и катаньем их таки вынудили принять этот законопроект, но не всё так просто.. Они, конечно, все против Коломойского и за Украину.

Они, конечно, бдят исключительно за интересы страны.

А то, что процесс затягивается - так это не корысти ради, а удовольствия для, и никоим образом не связано с бубновым интересом Бени вернуть банк или денежкав толику малую. Кроме того.

Текст законопректа уже согласован с МВФ, его нужно принимать в целом.

Но у нас традиционно сила есть и воля есть, а вот силы воли чёто нету. Политической воли прижать за гланды ручных шлюх Бени и Медведчука, которым мудрый нарид мандаты раздал. И поэтому закон тупо саботируют.

Приём это было ожидаемо с той самой минуты, когда прозвучало в первый раз «дефолт - это не страшно». Та вопроса нет, многие из нас хорошо помнят нестрашный дефолт 98-го и как в один день твои сбережения за всю жизнь превращаются в пыль.

Только самое «нестрашное» во всей этой ситуации, что ни один инвестор и ни одна международная финансовая организация не вложит в Украину ломаного цента. Потому что никакие теоретические прибыли не компенсируют риска, что завтра их деньги вернут бывшим хозяевам через механизм «компенсации».

И для примера - дефолт в Аргентине. В 1998 году ВВП на душу населения в Аргентине был $9 тысяч. В 2018 году, через 20 лет, - $11,6 тыс. (учитывайте разницу того доллара и нынешнего). То есть экономика страны в течение 20 лет после дефолта стоит смирно и не развивается вообще.

Аргентина до сих пор не может договориться с кредиторами, которых кинула при дефолте, как предлагает сделать Коломойский.

Так что улыбаемся и машем. Рано радовались, Беня из тех типочков, что не успокоится, пока последний гнутый шекель не отберёт. Сидите дома, бойтесь вируса, а дефолт и голод - это не страшно.

В Палермо грабят супермаркеты, интересно, что будет у нас.

UPD - На данный момент в законопроект внесено уже более 16 000 поправок. Нардепы представляющие интересы Коломойского в ВР, решили довести страну до дефолта.
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Избиратели Зеленского обвинят Порошенко, что они стали избирателями Зеленского. Будут дохнуть с голоду и проклинать Порошенко. Беня-СМИ, Квартал 95 и российская пропаганда прозомбировали их слабые умы капитально.
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16000 поправок! Они что на компьютере с помощью какой программы для генератора случайных текстов писали?
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Неизвестно, что хотел сказать Разумков - на самом деле это элементарный саботаж. Воры хотят воровать у пенсионеров. Только и всего.
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С Коломойским и его шавками надо помягше. И потом, а кто сказал, что Разумков за Украину?
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Мене тішить одне, що президент Зеленський мене ні разу не обдурив. Бо я ніколи йому не вірив.
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МВФ специально подсунул это требование. Оба закона никчемные, но оба - на жадность. Один закон позволяет отнять у других то, что обычно никто не отдает. Его приняли. А другой - не воровать то, что не твое. Последний вообще абсурдный, потому что проворовавшийся банкрот может попасть разве за решётку, но для олигофрены этого не принимают. И вот, жадные олигофрены-воры устроили саботаж.
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Політика ЗЕленого страуса. Не можеш закінчити війну? Закінч війну в своїй голові! Не здатен впоратись з С19? Не давай тести лікарням! Профукав бюджет та обвалив економіку? Оголошуй карантин! Тебе викрили на торгівлі посадами? Порушуй справу проти викривача! І постійно БРЕШИ
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Ну, і що далі? Як ви будете рятувати країну від дефолту
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Я, вияляється, такий же розумний, як і Разумков. Мені теж здалося, що таку кількість поправок внесли, щоб затягнути прийняття закону. Разумков, ти не капітан, ти бог ОЧЕВИДНІСТЬ! Разумков вважає подання понад 16 тисяч поправок в "антиКоломойський" законопроєкт про банки спробою затягнути його ухвалення - Цензор.НЕТ 9943
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