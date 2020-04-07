 Російська сторона блокує процес розведення сил на Донбасі, щоб перешкодити зустрічі в "нормандському форматі", - представник України в ТКГ Бондар

Про це "Новостям Донбасса" повідомив заступник командувача операцією Об'єднаних сил Богдан Бондар, який також є представником України в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, передає Цензор.НЕТ.

Чергове засідання цієї підгрупи відбулося 6 квітня в режимі відеоконференції.

У відсутності прогресу Бондар звинуватив російську сторону на переговорах. "Є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною для того, щоб зірвати виконання рішення попереднього саміту "нормандського формату" 9 грудня і не допустити перспективи нової зустрічі лідерів "четвірки"", - сказав представник України.

За словами Бондаря, українська і російська сторони пропонують свої варіанти місць розведення. "Але під надуманими приводами російська сторона відмовляється врахувати позицію України. Ми говоримо, що готові врахувати позицію Росії, але поки що до компромісу дійти не вдалося", - заявив він.

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Бондар підкреслив, що основною перешкодою до досягнення домовленостей є небажання Росії визнавати себе стороною конфлікту на сході України. Замість цього Москва намагається зобразити із себе модератора переговорів нарівні з ОБСЄ. "Головний меседж російської сторони: є одна сторона Україна, а друга - представники окремих районів Донецької та Луганської області". Мовляв, ви самі домовтеся, а ми (РФ. - Ред.) це підтримаємо", - розповів він.

Представник України в підгрупі сумнівається, що главам делегацій вдасться домовитися про розведення безпосередньо під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи в середу. "Дуже складно домовитися безпосередньо керівникам, коли немає домовленості в підгрупі на рівні експертів", - пояснив Бондар.

Нагадаємо, 26 березня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке в зв'язку з епідемією коронавірусу відбувалося у форматі відеоконференції. Учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, враховуючи насамперед гуманітарні критерії, і інших питань.

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