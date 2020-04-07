EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  4079  12
Матеріали за темою:
Все про:армія (2732) карантин (2288) Івано-Франківська область (295) COVID-19 (3196) Таран Андрій (16) коронавірус (1839)

 На Івано-Франківщині від COVID-19 померла 42-річна жінка, яка працювала в одній із військових частин, - міністр оборони Таран

Станом на сьогодні, 7 квітня, у Збройних Силах України зареєстровано чотири випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"На жаль, померла 42-річна жінка. Вона була працівницею ЗСУ, працювала на громадянській посаді оператором котельні в одній із військових частин Івано-Франківської області. З 20 березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Через тиждень її стан погіршився, її було госпіталізовано в Центральну районну лікарню м.Надвірна, а 30 березня жінку перевели в реанімаційне відділення. Вчора, о шостій ранку вона померла. Діагноз COVID-19 було підтверджено. Висловлюю співчуття близьким і рідним", - сказав у своєму відеозверненні міністр оборони Андрій Таран.

Він також повідомив, що в даний час на ізоляції і самоізоляції в Збройних Силах України перебувають 87 осіб. У 18 військовослужбовців у найближчі три доби ізоляція закінчується.

Читайте також: У ЗСУ зафіксовано 4 випадки COVID-19, 1 з них летальний, - Командування Медичних сил (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187464
 
 
 Топ коментарі
 
От вам і смертність від 70 років...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
скоро появиться відео з закритою домовиною і непонятними особами в костюмах індивідуального захисту.для нагнітання істерії.А потім виявиться. що жінка померла зовсім не від вірусів .але то вже буде інша історія.
 показати весь коментар
 
 
Може хто знає, а КВНники, квартальники, комедіанти помирають від COVID-19 ?
 показати весь коментар
 
Сейчас тебе диванные вирусологи распишут статистику смертности.
 показати весь коментар
 
 
С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована...

печально-но тут хоть госпитализировали...а вот парень 30 лет...на чьей совести эти смерти...?!
 показати весь коментар
 
 
Да как и всегда было, когда по 5 дней ставят ОРВИ, а потом с отеком легких... - как повезет.
 показати весь коментар
 
 
если б эта бедная женщина не собирала те подтверждения которые опубликовал ЦОЗ то могли б спасти. во всем мире не дают болезни развиваться. у нас, если ты не безнадежный, тебя лечить не будут и если ты не команды ЗЕ и не депутат.
 показати весь коментар
 
 
Кто-то из диванных вирусологов объяснит, как за 2 нежели здоровые люди 30 лет и 42 года умирают от «обычного грипп», которым болеют каждый год?
 показати весь коментар
 
 
А как лечат не безнадежных во всем мире? Послушаю, просто интересно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору